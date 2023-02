‘Mensen kennen mijn boeken, níét mijn gezicht, dat is fantastisch’

Zoals Johan Harstad (44) zijn er geen twee. Een portret van Noorwegens intrigerendste schrijver, die met Max, Mischa en het Tet-­offensief een wereldhit scoorde. ‘Sinds ik kinderen heb, is schrijven mijn excuus om me even in mijn eigen wereld te ­kunnen terugtrekken.’

“Soms zou ik Thomas Pynchon willen zijn, wiens recentste foto genomen werd toen hij 18 was. Stel dat ik opnieuw zou kunnen debuteren, dan volgde ik zijn voorbeeld en gaf ik nooit interviews. Aan de andere kant, stel dat Pynchon vandaag zou debuteren en weigeren om reclame te maken voor zijn boek, dan zou niemand hem wellicht opmerken.” En dus geeft Johan Harstad, de auteur van onder meer het imposante Max, Mischa & het Tet-­offensief, wel degelijk interviews en lezingen.

In 2005 scoorde hij met zijn debuutroman Buzz Aldrin, waar ben je gebleven? meteen een wereldhit. Het boek ging over het verlangen om de ­eeuwige tweede te zijn, net zoals Aldrin, die de landingsmodule van Apollo 11 aan de grond zette en daarom in feite een veel belangrijker taak had dan zijn collega Neil Armstrong, die de eerste mens op de maan werd.

De dertigjarige Mattias, geboren op het moment dat Armstrongs voet de maanbodem raakte, is het hoofdpersonage van de roman. Omdat hij in zijn geboortestad Stavanger niet kan aarden, verhuist hij naar de Faeröer-­eilanden. En het is daar dat deze ­jongen, die zo graag normaal en onopgemerkt zou blijven, Ennen leert kennen, met wie hij samen wol kleeft op houten schapen.

“Het gevoel een gewone jongen te willen zijn, komt van heel diep”, legt Harstad een van de terugkerende thema’s in zijn werk uit. “En ook al ben ik nu een gevierd schrijver, het is er nog steeds. Dat is het fantastische aan literatuur, dat je populair kunt zijn en tegelijkertijd onbekend. Mensen kennen mijn boeken, niet mijn gezicht.”

Na Buzz Aldrin kwam Hässelby, waarin Albert Aberg, het hoofdpersonage uit een populaire Zweedse kinderboekenreeks, volwassen geworden is. Hij reist de halve wereld af tot hij plots alles en iedereen in de steek laat en terugkeert naar zijn vader in de Stockholmse voorstad Hässelby, om in een elektronicawinkel te gaan werken. Eenzaamheid en depressie slaan toe, en Albert raakt er steeds meer van overtuigd dat hij de oorzaak is van het nakende einde van de wereld.

BIO • geboren in 1979 in Noorwegen • debuteerde in 2001 met een verhalenbundel • in 2005 volgde zijn eerste roman die wereldwijd vertaald werd: Buzz Aldrin, waar ben je gebleven? • zijn grootste succes schreef hij in 2015: Max, Mischa en het Tet-offensief • schreef ook Osv., een van de langste Noorse toneelstukken • is ook grafisch kunstenaar, ontwerpt boekcovers en platenhoezen

Weggaan om het geluk elders te vinden en dan niet kunnen weerstaan aan de drang om terug te keren naar huis, dat is ook een thema dat in zowat al Harstads romans terugkomt. “In de gemiddelde Noorse roman staat een gezin of een relatie centraal”, zegt hij. “Slechts zelden schrijft een Noor over iemand die het vliegtuig opstapt en naar de andere kant van de wereld vliegt. Ik wilde daar tegen ingaan en mijn personages laten kennismaken met verschillende delen van de aarde. Ik ben zelf trouwens pas gaan reizen toen ik midden de twintig was. Ik haatte het. Ik was bang dat ik heimwee zou krijgen en niet terug naar huis zou kunnen. Er zit dus duidelijk een persoonlijke toets aan die ­thematiek.”

“Ik ben in Stavanger geboren, aan de westkust, maar woon nu in Oslo, in het oosten van het land. Zelfs die verandering had heel lang iets exotisch voor me. Het heeft jaren geduurd voor ik me er echt thuis voelde en Stavanger niet meer miste. Noren vinden Oslo veel te groot, terwijl wanneer je terugkeert uit New York het toch veel weg heeft van een provinciestadje. Zulke zaken zijn blijkbaar relatief.”

Zou u naar New York kunnen verhuizen en daar schrijven?

“Op mijn twintigste was me dat wellicht wel gelukt, maar nu niet meer. Ik fantaseer er wel eens over, om in zo’n wereldstad te wonen, maar het zou me niet lukken, denk ik. Parijs misschien, maar dan zou ik eerst Frans moeten leren natuurlijk.”

In 2008 maakte Harstad een uitstapje naar de jeugdliteratuur met Darlah, een boek dat door de stad Stavanger werd besteld omdat die Culturele Hoofdstad van Europa was en waarin Buzz Aldrin en Hässelby bij elkaar kwamen in een maanbasis. “Met dat boek wou ik in feite doen wat de Netflix-reeks Stranger Things vandaag doet”, vertelt hij erover. “Ik wilde terug­keren naar de films en boeken die me als ­jaren 80-­kind gefascineerd hadden.”

Stephen King zat erin, net als Twin Peaks en Alien en het werd uiteindelijk allemaal zo donker en luguber dat Stavanger tot de conclusie kwam dat het eerder iets was voor zestienjarigen. Maar voor Harstad was het een manier om afscheid te nemen van de maan en de NASA, al was het ook wel een beetje met spijt in het hart: “Mijn ­fascinatie voor de omvang van het heelal blijft ­bestaan, en voor de wiskunde die ons in staat stelt er toch enigszins vat op te krijgen”, bekent hij. “Telkens als ik iets over astronomie lees, betreur ik het dat ik op school niet zo goed was in wiskunde en dat die me ook maar matig interesseerde. Stel dat ik er meer in geïnvesteerd had, denk ik weleens, dan snapte ik vandaag misschien meer van de wereld.”

Een paar jaar na Darlah volgde het imposante Max, Mischa en het Tet-offensief, een coming-of-age-verhaal van een Noorse jongen die, omdat zijn vader in Amerika piloot wil worden, mee moet naar de andere kant van de aarde en zich mettertijd afvraagt hoelang je Noor kunt blijven zonder in Noorwegen te wonen.

Via Max en de zeven jaar oudere Mischa vertelt Harstad ook het verhaal van een generatie, van idealisme, optimisme en hoe het allemaal verloren ging. “Ik denk dat voor Noren Amerika ongeveer hetzelfde betekent als voor Nederlanders en Vlamingen”, legt Harstad zijn fascinatie voor het land uit. “We voelen een grote verwantschap met het land, vooral door WO II en de decennia van de wederopbouw daarna. We zijn op cultureel vlak heel Amerikaans geworden, ook al staan Amerikanen er steeds versteld van dat er zo’n grote band is tussen hun land en Noorwegen. Zij weten blijkbaar niet dat 90 procent van de muziek en de films waarmee wij opgroeien Amerikaans zijn, en dat terwijl zij niet eens op een wereldbol kunnen aanduiden waar Noorwegen ligt.”

Is Amerika ook geen ongrijpbaar idee?

“Ik ben blij dat ik Max, Mischa en het Tet-offensief heb geschreven voor Donald Trump aan de macht kwam. Ik kon nog op een eerlijke en vrije manier over het land schrijven, zoals het was toen Obama president was. Zo hoorde Amerika te zijn, in dat kleine tijdsinterval tussen Bush en Trump.

“Voor dat boek kon ik echt verliefd worden op Amerika. En dat ligt voor een Noor niet altijd voor de hand, zeker niet voor een die politiek gezien tot de linkerzijde behoort, zoals ik. Die zijde heeft sinds Vietnam altijd bijzonder sceptisch tegen Amerika aangekeken. Je moet die Amerikaanse cultuur niet al te strak omarmen, kreeg ik altijd te horen. Als linkse jongen moest ik daarmee in het reine komen. Maar voor Amerika geldt uiteindelijk hetzelfde als voor ieder ander land: je moet een onderscheid maken tussen de mensen en de overheid. Eens ik tot dat inzicht kwam, kreeg de roman vleugels.”

In het nawoord bij Hässelby schreef u: ‘We zijn bezig elkaar op te geven.’ Engagement is belangrijk voor u?

“Ja, maar de grens tussen boodschap en verhaal is in een goede roman bijzonder smal. Ik heb nooit een politiek schrijver willen zijn. Als in mijn boeken politieke vraagstukken aan bod komen, gebeurt dat alleen wanneer het verhaal er beter van wordt. De beide ouders van Max waren ooit overtuigde communisten, maar tezelfdertijd bevat de roman ook nogal wat kritiek op politiek links. Wat ik zelf over die zaken denk, doet er dan niet toe: het past in het verhaal.

‘Voor Amerika geldt uiteindelijk hetzelfde als voor ieder ander land: je moet een onderscheid maken tussen de mensen en de overheid.’ Beeld Lars Myhren Holand

“We lijken vandaag van de ene crisis in de andere te sukkelen. Eerst was er covid, nu de oorlog, de energiecrisis en de hoge inflatie. Kunst kan dan veel bieden, een vrijplaats zijn waar je openlijk kunt nadenken over dingen, je dat ­extra beetje energie geven om door te gaan. Het is een huizenhoog cliché, maar we hebben kunst meer dan ooit nodig nu.”

Ja, maar wat kan een goed boek veranderen aan de oorlog in Oekraïne?

“Niets natuurlijk. Enkele maanden geleden kwam een nieuwe remake uit van Im Westen nichts Neues, All Quiet on the Western Front, naar de roman van Erich Maria Remarque. Grandioze film, maar hij zal op zich nooit een oorlog voorkomen.

“Maar goede films kunnen je wel energie geven, meer zin om te leven. Misschien ga je daardoor weer met meer interesse naar de mensen om je heen kijken, besef je dat je de afgelopen maanden te veel met je werk bezig was... Kunst kan je kijk op de wereld ook nuanceren, want als je alleen maar kranten leest en naar het journaal kijkt, krijg je misschien al snel de neiging om uit het raam te springen. Niets verkeerds met een beetje escapisme.”

Vlucht u dan in het schrijven van uw boeken?

“Sinds ik kinderen heb, is schrijven mijn excuus om me even in mijn eigen wereld te kunnen terugtrekken. Kinderen eisen altijd een flink deel van je tijd op: je moet ze naar school brengen en weer ophalen, ze helpen met huiswerk. Het besef dat ik ook dagelijks enkele uren heb die puur en alleen voor mij zijn, geven me ook de energie die ik nodig heb om een vader te zijn.

“Zeker als we ’s zomers met het gezin op ­vakantie gaan, word ik meestal na een paar ­weken al knorrig, omdat ik de uitlaatklep die schrijven is mis. Dat klinkt misschien arrogant, maar het is waarschijnlijk moeilijk te begrijpen als je zelf niet schrijft. Een beetje zoals uitgevers het ook moeilijk begrijpen dat je als schrijver niet noodzakelijk direct in de flow zit zodra je je pen vastgrijpt.”

Nadat Harstad Max, Mischa en het Tet-offensief afklokte op 1.232 bladzijden, had hij ineens wel moeite om weer uit de flow te geraken. Hij begon meteen aan een nieuw boek, maar besefte na een paar maanden dat hij gewoon het bestaande boek verder aan het schrijven was. Een bevriende regisseur reikte hem daarom een nieuw idee aan: een satire over een detective, die als bij wonder iedere keer getuige is van de misdaad die hij moet oplossen en dus niet veel meer te doen heeft dan de boef bij de kraag te vatten en ‘Kip, ik heb je’ te fluisteren.

Harstad schreef een paar verhalen en amuseerde zich er kostelijk mee. “Het bleek de ideale manier om af te kicken van Max, Micha”, vertelt hij. “In dat boek had ik zo goed mogelijk proberen te schrijven. Nu was het tijd om zo slecht mogelijk te gaan schrijven. Na een paar verhalen begon ik er spontaan eindnoten aan toe te voegen, om de verhalen uit te leggen. Toen begreep ik ineens dat die het eigenlijke verhaal van het boek vormden, en dat ik zou uitleggen waarom dit slechte schrijven in feite het beste was wat ik ooit had gedaan.”

Heterdaad, Harstads recentste boek, was geboren. Het bleek alweer iets heel anders dan al zijn vorige. “Toen ik startte, wilde ik eigenlijk een Franse romancier als Patrick Modiano worden, die keer op keer hetzelfde soort boek schrijft. Ik vond het daardoor ook niet ideaal dat mijn boeken alle kanten uitschoten. Vandaag sta ik daar helemaal anders tegenover. Niet dat ik per se elke keer iets anders wil doen om mensen te verrassen. Het gaat er meer over om de lat telkens iets hoger te leggen, om in de werelden die mijn romans oproepen telkens nog diepere lagen te graven. Vandaar mijn fascinatie voor Pynchon. Ik wil eigenlijk een hedendaagse Gravity’s Rainbow schrijven: zo gecondenseerd dat je er zelfs met een hamer en beitel niet doorheen geraakt. Maar niet alleen kan ik dat niet, ik vrees dat niemand dat vandaag nog wil lezen.”

De Antwerpse boekhandel Stad Leest organiseert op maandag 13 februari een avond met Johan Harstad. Meer info op stadleest.be.