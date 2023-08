Meezingen met ‘Let it go’ uit Frozen bij een metalfestival? Ook dat kan, toont Alcatraz

Alcatraz heeft na een lange zwerftocht al meerdere jaren een veilige thuishaven gevonden in Kortrijk. Dat is de plek waar het festival floreert, binnen de zelf opgetrokken gevangenismuren. Iedere keer als je het terrein opstapt, is het veranderd, en dat was nu niet anders.

De 110 bands die er gedurende drie dagen stonden werden verdeeld over vier podia. Naast veel internationale groepen waren er ook enkele bekende Belgische acts zoals Stake en Brutus. De Swamp-stage was in een enorme tent ondergebracht. Ook Helldorado werd uitgebreid en het kleinere La Morgue bracht de jongste, vaak Belgische bands om te leren proeven en ontdekken.

Alcatraz programmeert in de breedte. Het festival moet het - in tegenstelling tot die grote broer in Dessel - niet alleen hebben van de hoofdacts op het Prison-openluchtpodium. Alle subgenres komen aan bod. Dat allemaal op een behapbaar festivalterrein, waar je jezelf niet voorbij loopt. Er heerste een enorme samenhorigheid. “Metal staat nog steeds aan de rand van de maatschappij”, zei frontman Phil Rind van thrashmetal-legende Sacred Reich zondag. “Het is belangrijk om een gemeenschap te vinden en te vormen. We zijn hier allemaal samen. Het leven is te moeilijk om het alleen te maken. Omarm dat tribale.”

Psychonaut kan de wereld aan★★★★½

Beeld © Stefaan Temmerman

Psychonaut zorgde zondagmiddag meteen voor een vroeg hoogtepunt op het Helldorado-podium. De tent stond helemaal volgepakt, buiten bleef er maar volk toestromen. Terecht. Het Mechelse trio speelde hemels op een deinende zee van golvende gitaren.

Psychonaut is deze zomer op zowat elk Belgisch festival te zien. Maar de passage hier op Alcatraz gaan band en publiek nooit meer vergeten. Bij openingssong ‘All Your Gods Have Gone’ en ‘Violate Consensus Reality’ toonde de band hoeveel potentieel hun jongste plaat heeft. Bassist Thomas Michiels zocht meteen de rand van het podium op, gitarist Stefan de Graef (Hippotraktor) botste tussen basdrum en frontlinie.

‘Halls of Amenti’ nam je instrumentaal mee op wereldreis. Hoe meer de band een gouden groove aanboorde, hoe heftiger het publiek reageerde. Bij ‘A Pacifist’s Guide To Violence’ brak de dijk helemaal. Alcatraz zette het op een collectief crowdsurfen, terwijl Psychonaut je met een muzikale mokerhamer omver knalde. Dit trio was zo goed op elkaar ingespeeld dat het leek alsof ze bij elke song een extra shot energie vonden.

Psychonaut speelde in 2019 en 2021 al op Alcatraz, maar gisteren gebeurde er iets magisch. Toen slotsong ‘The Fall of Consciousness’ werd ingezet begon de hele tent ritmisch mee te klappen en nam iedereen de bloedmooie riff over, die uit duizenden kelen weerklonk. Michiels en de Graef deelden de vocals en konden hun geluk niet op. Ze straalden een hemelsbrede glimlach, die niet meer weg zou gaan. Psychonaut veroverde Alcatraz en kan nu de wereld aan.

Het zombie-leger van Bleed From Within ★★★☆☆

Beeld © Stefaan Temmerman

Het Schotse Bleed From Within had in de namiddag een plek op het hoofdpodium verdiend. Terecht. Hun deathcore wordt op hun jongste plaat ‘Shrine’ steeds meer gevuld met melodische songs. Frontman Scott Kennedy zong vaker in de muziek dan er boven uit te brullen. En dat mocht je letterlijk nemen. Zijn gekrijs was een grunt geworden, die als een zombie-leger op je afstormde. Om je dood te schrikken.

Ritmegitarist Snev Jones verzorgde een tweede, cleanere stem. Die wisselwerking zorgde er voor dat je drie kwartier geboeid bleef kijken. De muziek van Bleed From Within wordt omschreven als ‘moderne metal’. Alcatraz is met zijn tijd mee. En dat mag geweten zijn.

Elder brengt branie en passie ★★★★☆

Beeld © Stefaan Temmerman

Elder zette de muziek centraal. Het viertal uit het Amerikaanse Massachusetts speelde grotendeels instrumentaal. De karige zang van frontman Nick DiSalvo kwam nooit boven de mix uit, maar was ondersteunend. Drie gitaren vooraan droegen het concert, terwijl de drums van nieuw bandlid Georg Edert de richting aangaven.

Elder weefde prachtige tapijten. Sinds ze naar Berlijn verhuisd zijn is hun muziek mee van continent veranderd, van stoner naar progressieve rock. Al van bij het begin van de set, met ‘Sanctuary’ en ‘Catastasis’, greep Elder je bij je nekvel. De kern blijft nog altijd gitarist Disalvo en bassist Jack Donovan, maar deze vier waren allemaal extreem goed op elkaar ingespeeld. Dat blinde vertrouwen straalde af op het publiek. Song na song groeide ook de respons. Het was onmogelijk stil te blijven staan. ‘Gemini’ bracht aan het slot alles samen wat Elder zo briljant maakt: passie, branie en hemelse gitaren.

Onverslijtbaar Blind Guardian ★★★☆☆

Beeld © Stefaan Temmerman

Blind Guardian toverde de zon tevoorschijn op Alcatraz. De donkere wolken verdwenen en de hemel brak open. Meer heeft een power metalband niet nodig om te schitteren. Het publiek in Kortrijk was erg vocaal. Het Duitse viertal speelde zoals steeds een ‘best of’ en mocht de vlammen op het grote Prison-podium een eerste keer testen. In ‘Lord of the Rings’ waren de Scorpions nooit ver af. Het blijven Duitsers, natuurlijk.

‘Mirror Mirror’ en ‘Valhalla’ werden opgespaard tot het slotakkoord en deden waarvoor ze dienden: de hele wei mee krijgen. Het was zes songs wachten tot er met ‘Time Stands Still (at the Iron Hill’) in Kortrijk ook nieuw werk gespeeld werd. Dat klonk meer richting thrash metal, maar paste goed in het geheel. Het was fijn crowdsurfen bij Blind Guardian, dat na haast veertig jaar nog niet versleten blijkt.

Killswitch Engage laat het beest los ★★★★☆

Beeld © Stefaan Temmerman

Killswitch Engage is al helemaal niet kapot te krijgen. Hun laatste doortocht dateert van vier jaar geleden, de Amerikaanse metalcore-band heeft door covid (te) lang thuis moeten zitten. Het spelplezier spatte er in Kortrijk van af. ‘In Due Time’ was de eerste song die door Alcatraz collectief werd omarmd.

Het ultrazware ‘The Signal Fire’ uit hun jongste plaat Atonement toonde dat KsE de rol nog niet heeft gelost. Jesse Leach krijste de longen uit zijn lijf. Eerder had hij ‘Arms of Sorrow’ al opgedragen aan ‘alle mensen die met een depressie of mentale problemen kampen’. Het lijkt salonfähig te worden om de donkerste gedachten niet langer uit de weg te gaan. Maar het pleidooi van Leach was oprecht en er kwam veel respons op.

Naarmate de set vorderde maakte het schemerlicht plaats voor de nacht. Killswitch Engage kon zijn lichtshow meer uitspelen en de vlammen op Alcatraz zorgden voor welgekomen warmte. Het stel ganzen dat overvloog schrok zich een ongeluk, maar de massa genoot. Leach toonde zich een joviale frontman en bleek niet te beroerd niet om nummers uit de periode met hun vorige zanger Howard Jones te brengen.

Het einde van de set was ronduit indrukwekkend. ‘The End of Heartache’ bracht Alcatraz andermaal samen. En tijdens ‘My Last Serenade’ kon snarenplukker Adam Dutkiewicz zich niet langer inhouden. De gekke gitarist dook het podium af en zocht het publiek op. Dat hij een hawai-hemd droeg met gele ananassen op zullen we maar niet als eigenwijs eerbetoon zien aan de dodelijke slachtoffers op het getroffen eiland in de Stille Oceaan. Killswitch ging zelf voor een kolkende massa en sloot af met een échte ode. ‘Holy Diver’ eerde Ronnie James Dio en toonde tegelijk waarom deze band zo geliefd blijft bij het publiek. Omdat ze begeesterend op de tippen van hun tenen speelden en geen enkele noot misten.

Electric Callboy: het New Kids Turbo van de metal ★★★☆☆

Beeld © Stefaan Temmerman

Aan het einde scoren de Duitsers. Electric Callboy vormde het aparte maar best geslaagde slotakkoord van Alcatraz.

Gek misschien om twee jaar op rij dezelfde band uit te nodigen. Dit keer was de nacht van de partij en kon het zestal zijn electronicore (noem het tekkno metal) vol uitspelen. Was het de beste keuze om met ‘Tekkno Train’ en ‘Spaceman’ te beginnen? Twijfelachtig. Het duurde tot na een onnodige drumsolo en ‘Hypa Hypa’ voor Alcatraz écht ontplofte. En de blonde pruiken en kleurige trainingspakken bewezen dat het New Kids Turbo van de metal wel degelijk naar Kortrijk was gekomen.

Sommige puristen huiverden en liepen gillend weg van deze bende, om zich in de satanische kerk te gaan bezinnen voor hun dwaling. Maar wie zijn omgekeerd kruis afwierp liet zich graag onderdompelen in beats en gitaren. Electric Callboy kruiste Skrillex met Korn (‘Castrop x Spandau’), speelde ‘Let It Go’ uit de Disney-film Frozen op piano en deed Alcatraz collectief meezingen met ‘I Want It That Way’ van Backstreet Boys. Had deze band evengoed volgend weekend op Kamping Kitsch kunnen staan? Jazeker. Stonden ze desondanks toch op hun plek op Alcatraz? Voor wie de knop omdraaide en dat vermoeide brein na al die technische hoogstandjes even halt toeriep wel.

De massa gaf na een lange driedaagse zijn laatste onsje energie graag aan het zestal. En dan vooral aan aanstekelijke frontmannen Kevin Ratajczak en nieuweling Nico Sallach. ‘MC Thunder’ en ‘Mindreader’ zetten de wei aan het springen, en na vuurballen en slingers mocht ook de confetti niet ontbreken. ‘We Got the Moves’ was een slotstatement waar je niet naast kon. Zwaaiend en zwiepend eindigde de band op het hoofdpodium. Zwierig en zwetend verliet de massa het festivalterrein. Weekend geslaagd.