Meestal leert ‘Met vier in bed’ mij dat er behoorlijk veel mensen rondlopen die ik liever nooit ontmoet

Elmo Lê van zet de blik op oneindig. Vandaag: Met vier in bed.

Telkens Met vier in bed-deelnemer Patrick door het scherm gleed, zag ik Amadee Patee, de joviale burgemeester van Bommerskonte uit het 126ste album van Jommeke. Patrick zingt eerder dan dat hij praat en is goedlachs, aanwezig, luid en een tikje karikaturaal op een goede manier. Patrick was afgelopen week een feelgoodshow op zichzelf.

Patrick was 18 jaar lang de burgervader van Zele geweest, zei de vertelstem van Met vier in bed, de VTM-show waar je je als B&B-eigenaar voor inschrijft in de hoop het boekjaar beter af te sluiten dan het jaar voordien. Na het overlijden van zijn grootmoeder verbouwde hij haar huis in Dendermonde tot een bed and breakfast. De Ros Beiaardstad kan zich geen betere ambassadeur wensen. Patrick praat over de Oude Dender alsof het Margot Robbie betrof.

Patrick ís een eeuwige positivo. Hij speelt het niet, en was zo alles wat de mensen in Met vier in bed doorgaans niet zijn. Naarmate de week vordert, vervellen bepaalde kandidaten van sympathiek tot antipathiek. In het gezicht veinzen ze enthousiasme, maar wanneer er punten worden gegeven, doen ze er alles aan zodat een ander niet wint. Zoals Sandrine uit De Panne, die eerder dit seizoen zeurde over het gebrek aan warme chocomelk, op een manier die je eerder zou toewijzen aan een verwende peuter dan aan een vrouw van bijna 50.

“We stellen ons vragen bij de rentabiliteit van het geheel”, zei ze nog, op bezoek bij een moeder en dochter in Mechelen die naast een B&B ook nog een schoonmaakbedrijf uitbaten en dus soms beroep doen op personeel. Een vraag die Sandrine zichzelf beter had gesteld: ‘Is het wel een goed idee of toch niet eerder creepy om een uitvergrote foto van je dochter in de douche te hangen?’

Mede dankzij een achterbakse aanpak en bijhorende nietszeggende kritiek werd de B&B van haar man – de dubbelganger van Guido Pallemans uit Het Eiland – en zij bekroond tot weekwinnaar, terwijl hun deelname eerder afschrikwekkend was. Want ook dat is Met vier in bed: je beeldt je na de uitzending een uitpuilende mailbox in, maar het blijft een competitie op tv, en daar heb je evenveel bij te verliezen als te winnen.

Meestal leert Met vier in bed mij dat er behoorlijk veel mensen rondlopen die ik liever nooit ontmoet, en ben ik het programma dan ook dankbaar voor de informatie over welke uithoeken van dit land ik moet ontlopen. Maar dan had je de fijne kandidaten van afgelopen week die de kijker leerden dat een wedstrijd ook vredevol, amusant én boeiend kan zijn.

Patrick eindigde dan misschien wel als laatste, overlaad de lieve man met boekingen. Intussen begint het Ros Beiaard spontaan te steigeren, want Dendermonde heeft er een topattractie bij.

Met vier in bed, van maandag tot donderdag op VTM.