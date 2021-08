Meer Joe Exotic op Netflix? Tweede seizoen ‘Tiger King’ op komst

‘Tiger King’ vertelt het verhaal van Joe Exotic, eigenaar van een zoo voor grote katachtigen, die in een heuse strijd verwikkeld raakt met dierenrechtenactiviste Carole Baskin. Die vete zal hem uiteindelijk in de cel doen belanden, waar Exotic nu nog steeds zit.

De documentaire werd tijdens de lockdown een wereldwijd fenomeen en dus hoeft het niet te verwonderen dat er een tweede seizoen zit aan te komen. “Coming soon", staat er te lezen op de landingspagina van ‘Tiger King' op Netflix. En dat zou wel eens goed nieuws kunnen betekenen voor fans. Want hoewel er geen concrete datum wordt genoemd, wordt het kopje ‘coming soon' bij Netflix meestal gebruikt voor producties die twee à drie maanden later gelanceerd worden.

Hoe dat tweede seizoen in elkaar zal zitten, blijft vooralsnog een raadsel. Zoals gezegd zit Joe Exotic momenteel een celstraf van 22 jaar uit, naar verluidt zou hij pas ten vroegste in 2036 vrijkomen. Of de makers ook in de gevangenis zijn gaan filmen, is onduidelijk. Carole Baskin heeft dan weer al publiekelijk laten weten dat ze niét zal meewerken aan het tweede seizoen van de reeks.