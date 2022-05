Meer dan twintig jaar na de dood van Kathleen Peterson zijn we nog steeds op zoek naar de waarheid

Er is één feit dat onomstreden is. Dat op 9 december 2001 Kathleen Peterson, echtgenote van schrijver en kandidaat-raadslid van Durham, North Carolina Michael Peterson, onderaan de trap werd gevonden. Peterson belde het noodnummer. Dat gesprek werd vastgelegd en zou later een belangrijke rol spelen in een eindeloze rechtszaak. De politie trof een bloedbad aan dat nauwelijks leek te rijmen met een valpartij, maar meer wees op een zware mishandeling. Kathleen Peterson bleek overleden.

De rechtszaak die hierop volgde nadat Peterson van moord was beschuldigd, was vast onder de radar gebleven, ware het niet dat de Franse filmmaker Jean-Xavier de Lestrade dacht dat hij hier een goudschat had gevonden. Hij wist niet half hoeveel gelijk hij had. Op de een of andere manier leek het de verdachte en zijn advocaten een goed idee om het camerateam toegang te geven tot hun kant van de zaak. Dit leidde in 2004 tot een tiendelige documentaireserie, waarin de wereld voor het eerst kennismaakte met het absoluut verslavende effect van een seriematig verteld misdaadverhaal. In het nog relatief jonge true-crimegenre is The Staircase de serie waarmee veel begon.

Met de achtdelige dramaserie The Staircase van Antonio Campos wordt er weer een nieuwe laag toegevoegd aan het verhaal van de Petersons. De grootste dramatische stap die er gezet kan worden, is het feit dat de trapscène hier midden in de tijdslijn is gezet en dat Kathleen Peterson geen zwaar toegetakeld slachtoffer uit een politiedossier is, maar een levend personage, fraai gespeeld door Toni Collette.

Spil van de serie is Colin Firth, die een briljante koorddans doet als een personage dat, net als de echte Peterson, deels charismatisch, deels onverdraaglijk dan wel levensgevaarlijk is. Peterson dreef zijn verdediging tot wanhoop met de lijken in zijn kast. Hij hield er bijvoorbeeld in het geheim veel contacten met mannelijke sekswerkers op na en hij verzweeg net iets te lang dat een eerdere vrouw die een rol in zijn leven speelde ook dood onder aan de trap was gevonden. Waarom zou iemand hem nog geloven? Firth krijgt de ongrijpbaarheid van zijn personage precies goed, zonder enige ijdelheid.

Campos is niet alleen geïnteresseerd in de dynamiek van de zaak en het vernietigende effect dat die op de familie heeft, maar laat ook documentairemaker De Lestrade en zijn cameraman als personages optreden. Daarmee levert hij ook een interessant commentaar op het hele true-crimegenre, want we zien voortdurend hoe de gezinsleden en de verdachte zelf een gewenste versie van zichzelf spelen als de camera in de buurt is.

De pers kreeg alleen de eerste afleveringen van de achtdelige serie te zien, dus het is nog afwachten wat Campos als de apotheose van de zaak beschouwt. Meer dan twintig jaar na de dood van Kathleen Peterson zijn we nog steeds op zoek naar de waarheid, die ergens onder aan die trap is kwijtgeraakt.

The Staircase, te zien op Streamz.