Concertrecensie Pukkelpop

Meer dan drie minuten had Black Box Revelation niet nodig om het vuur aan de lont te krijgen ★★★★☆

Black Box Revelation; Pukkelpop 2023; Hasselt; Humo; De Morgen Beeld Koen Keppens

‘Donderdag is de avond van de vroege piekers, alright!’ Jan Paternoster begroette een uit haar voegen barstende Dance Hall en zette het nummer ‘Alcohol’ in: ‘My friends got me going crazy on alcohol / My vision gets a little hazy on alcohol.’ Het publiek ging mee en bereikte omstreeks tienen een gradatie van begaaidheid die normaal gezien gereserveerd wordt voor de cyclocross van Loenhout óf de spelerskern van KRC Genk.