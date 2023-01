Mee op de vlucht met Joods kunstenaar Marc Chagall. ‘Zijn leven werd getekend door verhuizingen. Hij had vaak geen keuze’

De grote Chagall atlas volgt de Joodse kunstenaar Marc Chagall van Vitebsk tot aan New York en van de Russische Revolutie tot aan de Tweede Wereldoorlog. Een kleurrijke historische kunstbiografie mét plaatjes.

De kunstatlassen, zoals eerder verschenen over Van Gogh, Gauguin en Bach, vormen een apart genre. Waar de meeste kunstboeken de werken als vertrekpunt hebben, staan hier de levens-, woon- en werkplekken van de artiesten centraal. Zo maken lezers op een toegankelijke manier kennis met wereldberoemde kunstenaars.

De Joodse Marc Chagall (1887-1985) was er zo een: als vroegmoderne kunstenaar was hij een prominente toonaangever voor stijlen als kubisme, fauvisme en expressionisme. Hij werd vooral bekend door zijn schilderijen, maar maakte ook boekillustraties, glas in lood en keramiekkunst.

De grote Chagall atlas volgt hem langs alle plekken waar hij woonde of werkte. Een reis door geschiedenissen van over de hele wereld. “Zijn leven werd getekend door verhuizingen en het vluchten naar de meest uiteenlopende plekken”, zegt auteur Nienke Denekamp.

Ansichtkaart

Chagall werd geboren in ­Vitebsk in Wit-Rusland en studeerde in Sint-Petersburg en Parijs. Ondertussen brak de Eerste Wereldoorlog uit, die overging in een burgeroorlog en de Russische Revolutie in 1917. Door het strenge Sovjet-bewind vluchtte hij naar West-Europa, om in Berlijn en Parijs door te breken als kunstenaar. Vervolgens zorgde het groeiende antisemitisme ervoor dat hij tijdelijk naar de VS verhuisde. Uiteindelijk vestigde hij zich tussen Picasso en Matisse in Frankrijk, waar hij op 97-jarige leeftijd overleed.

Tijdens zijn turbulente ­leven maakte Chagall een kunstrevolutie, een politieke revolutie en twee wereldoorlogen mee. Allemaal beïnvloedden die zijn werk. Twintig jaar na de Russische Revolutie schilderde hij De revolutie (1937), een chaotisch tafereel met vlaggen en gevecht. Het was het startschot voor andere politieke werken als De witte kruisiging (1938), een schilderij met ­Jezus als Joodse man – een reactie op het toenemende antisemitische bewind in Duitsland.

Marc Chagall. Beeld INA via Getty Images

In tegenstelling tot andere kunstboeken worden in de atlas de werken ook getoond. “In veel biografieën staan alleen wat foto’s op een paar laatste glimmende bladzijdes omdat het moeilijk te regelen is met rechten”, zegt Denekamp. Dit boek staat niet alleen vol met afbeeldingen van schilderijen, maar ook met landkaarten, privéfoto’s en historische objecten. Zo wordt bijvoorbeeld de ansichtkaart die Chagall aan zijn oude leermeester Joeri Pen stuurde getoond, die hoogstwaarschijnlijk tot de moord van Pen heeft geleid.

Ook afbeeldingen van ­Parijs in de 19de eeuw, Duitse bankbiljetten en Russische propagandaposters zijn bij de tekst geplaatst. Overzichtelijk vormgegeven door Yolanda Huntelaar, maken de plaatjes, sierlijke lettertypes en een roze rug het boek een kleurrijk geheel. Denekamp: “Het idee bestaat dat plaatjes in boeken voor kinderen zijn, maar volgens mij zijn volwassenen ook geïnteresseerd in boeken met veel beeldmateriaal.”

Geen keuze

Dat is wel gebleken: de eerste atlas van Van Gogh is inmiddels in zes talen uitgegeven en een wereldwijd succes. “Je kunt zo’n atlas eigenlijk alleen maar maken van kunstenaars die op veel plekken zijn geweest. Gauguin was bijvoorbeeld een land snel zat, en verhuisde weer ergens anders heen. Chagall had vaak geen keuze”, aldus Denekamp.

De atlassen zijn geen ­ingewikkelde kunstbeschouwingen; ze gaan (ook) over geheime relaties, vriendschappen, heimwee en de geschiedenis waarin de kunstenaars leefden. “In Chagalls geval is dat een geschiedenis waar we in Nederland met de rug naartoe leven”, zegt Denekamp. Ze ziet dat de verhalen uit Oost-Europa vaak onbekend blijven. Ze schrok bijvoorbeeld van het enorme Joodse Vestigingsgebied waar Russische Joden al vanaf 1791 heen vluchtten. “Vaak gaat het om een historie die verder leeft: het geweld in Oost-Europa en verhalen van vluchtelingen zijn nog steeds uiterst actueel.”

Beeld Nienke Denekamp

Nienke Denekamp, De grote Chagall atlas, Rubinstein, 160 p., 27,99 euro. Vertaling Karina van Santen en Martine Vosmaer.