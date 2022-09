Mediaminister Dalle deelt ongenoegen over VRT-docu ‘FIRE’: ‘Evenwicht is zoek’

“Snel willen rijk worden en daarbij grote en vaak onverantwoorde financiële risico’s nemen, is niet het soort van gedrag of praktijken die we willen voorspiegelen aan de jonge generatie”, zegt Dalle.

De reeks over jongeren die op korte tijd financieel onafhankelijk willen worden, kreeg ook al kritiek van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Die noemde de reeks zelfs “gevaarlijk en niet realistisch”. “Ik neem de waarschuwing van de FSMA ernstig en vraag aan de VRT om te bekijken hoe hieraan kan worden tegemoetgekomen”, aldus Dalle.

Volgens de minister kunnen “controversiële thema’s” zeker aan bod komen bij de openbare omroep. “Maar dat veronderstelt een genuanceerd beeld. Daarbij is het vooral belangrijk om voldoende duiding te geven of bijvoorbeeld verhalen te tonen waarbij het fout liep. In dit geval heb ik de indruk dat het evenwicht zoek is.”

De minister erkent dat de VRT autonoom beslist over haar programmatie en dat politici zich daar niet in horen te mengen. Maar Dalle kan ook moeilijk de kritiek van de FSMA naast zich neerleggen, klinkt het.