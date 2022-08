Medeplichtig aan de verwoesting van de planeet: welkom in ‘Het jaar van de doejong’

Het eerste motto van het boekje, dat een klein jaar geleden bij het Duitse Fischer Verlag verscheen en nu is vertaald, is een uitspraak van Greta Thunberg. En in de postapocalyptische parabel die volgt betoont de in Kenia geboren Brit John Ironmonger zich een heuse milieuactivist.

Verteller is Toby Markham, die ontwaakt in een vreemde omgeving, met een pijnlijk lijf. Onbekenden prikken hem met naalden en mompelen ‘weefselschade’. Geleidelijk wordt steeds meer duidelijk over Tony’s heden en verleden. In het verleden was hij een succesvolle hedgefondsinvesteerder met privévliegtuig en trofeevriendin, die in 2009 verongelukt is tijdens een skitripje.

Decennia later wordt de destijds ingevoren Markham tot leven gewekt. Dat blijkt niet te gebeuren in een ziekenhuis, maar in een gevangenis. De mensen die hem omringen, met wonderlijke namen als Sunda Schubdier, Mauritius Parkiet en Veenhooibeestje, zijn advocaten en openbaar aanklagers.

Voor hij het weet moet hij zich tijdens een rechtszaak verdedigen tegen de beschuldiging van ‘medeplichtigheid aan terracide en genocide’, omdat hij vijftig jaar lang heeft meegewerkt aan ‘reductie van globale diversiteit’ en heeft ‘aangezet tot onomkeerbare massa-extinctie’. Standaardstraf: een langzame dood, waarbij een beul 31 dagen lang telkens één lichaamsdeel verwijdert.

Subtiel is het woord niet. Neemt niet weg dat Ironmonger, van origine zoöloog, zijn boodschap over onze collectieve verantwoordelijkheid voor de planeet inkleedt in een onderhoudend en fantasievol verhaal, ook (of vooral) geschikt voor jeugdige lezers.

Aardige vondst is dat de achternamen van zijn toekomstmensen een eerbetoon vormen aan uitgestorven diersoorten. En Markhams verrassende passie, natuurfotografie, maakt hem tot een bron van adembenemende anekdotes. O, en een doejong is een Indische zeekoe; met uitsterven bedreigd, uiteraard.