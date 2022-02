‘Meat is Murder’ van The Smiths geeft je een idee van hoezeer Morrissey vlees(eters) haat

De ultieme muzikale aanklacht tegen de vleesindustrie? ‘Meat Is Murder’ van The Smiths, natuurlijk Dierenrechten- ­organisaties van overal ter wereld zijn zanger Morrissey er dankbaar om.

“And the calf that you carve with a smile is murder / And the turkey you festively slice is murder”, zong Morrissey in 1985 in ‘Meat Is Murder’ van The Smiths. Het nummer groeide uit tot een gespierd promovehikel voor vegetarisme. Alleen al de huiveringwekkende machinegeluiden en het verontrustende geluid van koeien in intro en outro doen de haren ten berge rijzen. “Morrissey overhandigde me een BBC Sound Effects-album”, aldus de trouwe Smiths-producer Stephen Street in muziekblad UNCUT. “Hij wilde dat ik de sfeer van een slachthuis zou nabootsen. Het eerste wat ik vond, was het vrolijke geloei van koeien in een weide. Er stond ook machinelawaai op waarvan ik de toonhoogte omlaag haalde zodat het donkerder en dieper klonk. Hetzelfde deed ik met het geloei.”

Tijdens de opnames van hun tweede album Meat Is Murder met de onverwoestbare titeltrack beitelden The Smiths zich een weg door songs die het conservatieve beleid van Margaret Thatcher op de korrel namen, evenals de Britse monarchie en de rigide, mensonterende rituelen in sommige Engelse middelbare scholen. Ook ‘Meat Is Murder’ hoort in het rijtje memorabele Smiths-liedjes waarmee het kwartet uit Manchester zijn sociopolitieke engagement kracht bijzette. “Ik was tot tranen toe geroerd dat ik de kans kreeg om een stem te geven aan de miljoenen levende wezens die elke dag worden afgeslacht”, zo stelde Morrissey het dramatisch in zijn autobiografie.

De zanger hing het vegetarisme al jaren aan. “Omdat we thuis heel arm waren, werd me wijsgemaakt dat we veel vlees moesten eten om essentiële voedingsstoffen binnen te krijgen”, vertelde hij ooit aan dierenrechtenorganisatie PETA. “Pas later ontdekte ik de waarheid. Je zou kunnen zeggen dat ik tegenwoordig boete doe voor die vroegste jaren als vleeseter.” Geïnspireerd door de documentaire The Animals Film, die met gruwelijke beelden van dierenleed de Britse consument een geweten wilde schoppen, werd Morrissey militanter. “Ik ben altijd van mening geweest dat dieren zoals kinderen zijn”, zei hij. “Ze kijken naar ons om hen te helpen en te beschermen.”

Barbecue

Weinig verwonderlijk volgden de andere leden van The Smiths algauw Morrisseys voorbeeld. Tijdens de opnames van hun volgende albums en op tournee nam de band een eigen kok mee die vegetarisch kookte. De weinige keren dat bassist Andy Rourke en drummer Mike Joyce zich toch lieten verleiden tot een hamburger of een traditioneel Engels ontbijt met spek, haalde Morrissey simpelweg de neus op of vroeg hij afkeurend: “Waarom doe je zoiets?”

De boel escaleerde toen The Smiths in 1985 in de Hanley Victoria Hall in Stoke-on-Trent speelden, waar een onverlaat in het begin van ‘Meat Is Murder’ een pakje Ierse worsten naar Morrissey gooide. Op elke worst stond ‘Meat Is Murder’ geschreven. De geshockeerde Morrissey stopte prompt het concert en liep gedegouteerd weg. Het incident wakkerde het extremisme van de zanger verder aan. Later in zijn carrière zou hij weigeren op festivals te spelen waar eetkraampjes vlees verkopen. Zijn uitlating op het Amerikaanse Coachellafestival spreekt boekdelen. Toen de geur van barbecue uit de backstage het podium opwaaide, siste de zanger: “Ik ruik verbrand vlees. Ik hoop dat het mensenvlees is.” Even later stormde hij verontwaardigd het podium af en keerde niet meer terug.