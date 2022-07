Max Verstappen schrapt boycot Netflix-hit ‘Drive to Survive’, maar ‘het moet wel voor beide partijen goed zijn’

Verstappen bevestigde vorige week op Silverstone dat hij een “kort en goed” gesprek heeft gehad met de makers van Drive to Survive. Het is een opmerkelijke ommezwaai van Verstappen, die de afgelopen jaren meerdere keren benadrukte op zijn zachtst gezegd geen fan te zijn van de ‘nepserie’. Het onderstreept: zelfs de normaal zo onwrikbare wereldkampioen kan niet om de populariteit van de Netflix-hit heen.

Sinds 2019 blikt Drive to Survive van binnenuit terug op formule 1-seizoenen. De makers hebben daarbij toegang tot zo’n beetje alles en iedereen in de koningsklasse. In tien afleveringen wordt er ingezoomd op controversiële momenten, maar ook op het persoonlijke leven van coureurs en teambazen. En passant wordt het reilen en zeilen van de jetsetsport uitgelegd. De serie is op die manier interessant voor zowel doorgewinterde racefans als mensen die nog nooit een grand prix hebben gezien.

Hoewel Netflix zelden openheid over kijkcijfers geeft, is bekend dat Drive to Survive een van de succesvollere series van het platform is. Kort na de lancering van het vierde seizoen in maart stond de reeks bijvoorbeeld in 33 landen bovenaan in de populariteitslijst. De formule 1 profiteert tegelijk volop. Dat is het beste te zien in de VS. Sinds het eerste Drive to Survive-seizoen zijn de kijkcijfers van F1-races daar met 40 procent toegenomen.

Inmiddels staan andere sporten in de rij voor deals met Netflix. Zo is de streamingdienst op dit moment met meerdere cameraploegen embedded in de Tour de France en wordt er gewerkt aan soortgelijke series over golf en tennis.

Binnen de gesloten formule 1-bubbel werd in eerste instantie sceptisch gereageerd op de volledige toegang die Netflix kreeg van F1-eigenaar Liberty Media. Max Verstappens team Red Bull zag wel direct de potentie en gooide de poorten open. Om die reden keerde Verstappen uitgebreid terug in het allereerste seizoen. Hij was vervolgens totaal niet te spreken over hoe hij werd neergezet. Verstappen had het gevoel dat hij onsympathiek en arrogant moest lijken. Volgens hem ontbrak de context bij sommige uitspraken en was er in de montage creatief omgegaan met de volgorde van gebeurtenissen. Het was voor hem een reden om niet langer mee te werken.

Door zijn boycot ontbrak hij dus grotendeels in het seizoen waarin hij zijn eerste wereldtitel pakte, na een van de meest intense titelgevechten ooit in de formule 1. Dat schuurde bij Netflix. Drive to Survive moest het nu al jaren doen zonder een van de grootste sterren van de sport, die nu ook nog eens de kampioen was. En gezien het recente onderhoud bleek Verstappen ook wel te porren voor een verzoening.

Beelden vooraf zien

Verstappen erkende vorige week in Groot-Brittannië niet blind te zijn voor het commerciële succes van de serie. “Ik begrijp ook wel dat Netflix veel voor de populariteit van de formule 1 heeft gedaan, met name in de VS, en ik vind het niet erg daarin een rol te spelen. Het moet alleen wel voor beide partijen goed zijn”, benadrukte hij daarbij.

Hij heeft daarom aan Netflix de eis gesteld om beelden van hem vooraf eerst te kunnen zien, zodat hij op een manier wordt geportretteerd “zoals ik graag gezien wil worden”. Of Netflix naar zijn verzoek gaat luisteren? “Tsja. Het is heel simpel: ik zit er wel of niet in. Ik begrijp dat ze me erin willen hebben en ik heb gezegd: oké, maar dan wel op mijn voorwaarden. Anders heeft het voor mij geen zin”, zei Verstappen schouderophalend, die ook als geen ander weet dat hij als wereldkampioen een compleet nieuwe status heeft verworven.

