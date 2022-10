Matthew Perry: ‘Ik wilde gewoon in mijn zetel zitten, vijf Vicodin-pillen nemen en naar een film kijken. Dat was voor mij de hemel’

Zijn rol van Chandler Bing in Friends bracht Matthew Perry roem en rijkdom. Maar ondertussen kampte hij al die jaren met een zware drugs- en alcoholverslaving die hem bijna het leven kostte. In Friends, Lovers en het grote, verschrikkelijke ding schrijft de acteur openhartig over alcohol laten, de sterfelijkheid, stomazakjes en pickleball.

Als ik me Matthew Perry voor de geest haalde, de acteur die we vooral kennen als Chandler Bing uit Friends, zag ik hem zitten op de oranje zetel van de Central Perk of in een van de leunstoelen in het appartement dat hij deelde met Joey Tribbiani.

In september arriveer ik bij zijn 600 vierkante meter groot huurhuis en leidt zijn ontwenningsbegeleider me door de poort de oprit op. Wat later zit ik in de witgeschilderde woonkamer, met tegenover me op een witte bank Perry zelve. We zijn mijlenver verwijderd van de wereld van Friends, de NBC-sitcom die tien seizoenen liep en alle zes de sterren beroemdheid, rijkdom en oneindig veel memes bracht.

In plaats van de kickertafel waar Chandler, Joey, Monica, Phoebe, Rachel en Ross verzamelen bliezen en elkaar door de eerste hoofdstukken van het volwassen leven stuwden, heeft Perry (53) een roodfluwelen, onaangeroerde pooltafel in de aanbieding. Aan licht geen gebrek in het huis, aan warmte des te meer.

Ik heb elke aflevering van Friends minstens drie keer bekeken – in primetime, op VHS en op Netflix – maar ben er niet zeker van of ik Perry had herkend als ik hem op straat was tegengekomen. Als hij in die gouden nineties-tv-jaren veel weghad van een speelse terrier – memorabel vanwege zijn fysieke humor en de manier waarop hij ‘Can you BE any more (en dan een adjectief)’ uitsprak – dan lijkt hij nu meer op een angstige buldog, met bijpassende rimpels in het voorhoofd.

Zoals zijn tegenspeelster Lisa Kudrow opbiecht in het voorwoord van zijn autobiografie Friends, Lovers en het grote, verschrikkelijke ding is de eerste vraag die mensen stellen over Friends vaak: “Hoe gaat het met Matthew Perry?”

Perry beantwoordt die vraag in het boek, dat op 1 november uitkomt, door grimmig verslag uit te brengen van zijn decennialang gevecht met alcohol- en ander drugsmisbruik. Zijn verslaving culmineerde in 2018 in een medische lijdensweg langs een longontsteking, een ontplofte dikke darm, een kortstondig verblijf op intensieve zorg, twee weken coma, negen maanden met een stomazak, meer dan een dozijn maagoperaties en het besef dat hij op zijn 49ste meer dan zijn halve leven in therapiecentra en ontwenningsklinieken had doorgebracht.

Het meeste daarvan wordt beschreven in de proloog. Op een bepaald moment schrijft hij tussen haakjes: “Hou er alstublieft rekening mee dat het boek in de komende paar alinea’s meer een bio- dan een autobiografie is, omdat ik er toen niet bij was.”

Onthullingen

Het boek bulkt van de pijnlijke onthullingen. Zoals over zijn korte, door alcohol veroorzaakte erectiestoornissen. Of over die keer toen Perry met zijn boventanden in een plastic zakje in zijn broekzak naar de tandarts ging. (Hij had in een toast met pindakaas gebeten, en ze vielen uit, schrijft hij: “Ja, allemaal.”)

Perry zegt dat hij op een bepaald moment nadat hij zijn audioboek had opgenomen dacht: “O mijn god, wat een verschrikkelijk leven heeft deze mens geleid.” Toen besefte hij: “Wacht eens even, dat ben ik! Ik heb het over mezelf.”

Rustiger, en naarmate hij zich ontspant op een volume dat mijn opnametoestel aankan, begint Perry te praten over zijn drugsgebruik. Het begon met Budweiser en Baby Duck-wijn toen hij 14 was. Daar kwamen later sloten wodka bij, net zoals Vicodin-, Xanax- en OxyContin-pillen. Aan heroïne waagde hij zich nooit, een beslissing die hem naar eigen zeggen het leven heeft gered.

“Ik deed alsof ik rugpijn had. Ik deed alsof ik migraineaanvallen had. Ik had acht artsen tegelijk”, zegt Perry. “Ik stond op en moest aan 55 Vicodins geraken voor die dag. En ik moest een manier vinden om dat te doen. Als je drugsverslaafd bent, draait alles om rekenkunde. Ik ga daarnaartoe en heb er drie nodig. Dan ga ik naar die plek en neem ik er vijf, want daar ga ik langer blijven. Het is vermoeiend, maar je moet het blijven doen of je wordt heel, heel ziek. Ik deed het niet om me high of goed te voelen. Ik was allesbehalve een feestneus. Ik wilde gewoon in mijn zetel zitten, vijf Vicodin-pillen nemen en naar een film kijken. Dat was voor mij de hemel. Dat is niet meer het geval.”

Hoongelach

Perry zegt dat hij al achttien maanden nuchter is, wat betekent dat hij nog maar net alcohol- en drugsvrij was toen de Friends-reünie in mei 2021 op antenne kwam.

“Ik heb waarschijnlijk 9 miljoen dollar of daaromtrent uitgegeven om te ontwennen”, schat hij.

De meeste verslaafden beschikken niet over Perry’s financiële middelen. Maar ze hebben wat hij “de gave van de anonimiteit” noemt. Zijn duisterste momenten daarentegen werden gefotografeerd, opgetekend, becommentarieerd en af en toe ook op hoongelach onthaald. Het moge duidelijk zijn dat Perry geen enorme fan van heimelijkheid is, zoals uitgedragen door Alcoholics Anonymous, waarvan hij drie leden sponsort. “Het suggereert dat er een stigma is en dat we ons moeten verbergen”, legt hij uit. “Trouwens: dat is geen populaire opinie.”

'Ik was allesbehalve een feestneus. Ik wilde gewoon in mijn zetel zitten, vijf Vicodin-pillen nemen en naar een film kijken. Dat was voor mij de hemel.' Beeld MICHELLE GROSKOPF / NYT

Perry fleurt op als we het over pickleball hebben, zijn jongste obsessie. Hij bouwde een baan bij het huis in de Palisades in New Jersey waar hij gaat wonen. Hij speelt met vrienden en ingehuurde professionals. “Ik dacht dat het een goed idee was om een beetje pickleball te spelen voor dit interview, om me wat op te peppen, maar ik sta zowat op het punt in slaap te vallen op je schoot.”

Wat inspireerde hem om het boek te schrijven?

Na een lang verblijf in een ziekenhuis in Los Angeles begon Perry het verhaal van zijn leven in te tikken in de Notes-app op zijn telefoon. Toen hij 110 pagina’s ver was, toonde hij het aan zijn manager, die hem aanraadde ermee door te gaan. Hij werkte aan de tafel in zijn eetkamer, nooit meer dan twee uur per dag. “Het was zwaar om de confrontatie met al die dingen aan te gaan.”

Matthew Perry (als Chandler Bing, r.) en de rest van de cast uit de (nog steeds) hyperpopulaire jaren 90-sitcom 'Friends'. Beeld REUTERS

Perry schreef eerder al voor televisie (The Odd Couple, Mr. Sunshine). “Maar ik had er nooit over nagedacht een boek te schrijven”, zegt hij. “Telkens als ik op iets stootte dat ik liever niet deelde, dacht ik aan de mensen die ermee geholpen zouden zijn, en dat stimuleerde me om door te gaan.”

In de loop van het uur erna heeft Perry het vijftien keer over het helpen van andere verslaafden. De opdracht in het begin van het boek luidt: “Voor alle mensen die lijden: jullie weten wie jullie zijn.”

“Het blijft een dag-op-dagproces om beter te worden”, zegt hij. “Elke dag. Het stopt niet omdat ik dit gedaan heb.”

Openbarend

De autobiografie kwam tot stand zonder hulp van een ghostwriter, wat zelden gebeurt bij gevestigde schrijvers. Megan Lynch, senior vice president bij uitgeverij Flariton, zegt over het voorstel dat ze vorig jaar las: “Er sprak een echte stem uit. Het was duidelijk dat hij intieme details zou delen, niet alleen over zijn tijd in Friends, maar ook over zijn leven als zodanig, en dat voelde openbarend aan. Ik ben niet bezig aan een reeks celebrityboeken, en dit is iets waar ik als uitgever kieskeurig in wil zijn. Voor mij haalde het een niveau dat ik meestal niet zie.”

Lynch, die naar Friends keek toen ze 14 was, looft de serie omdat ze een toekomstvisie op een leven in New York City vormgaf. “En anders dan andere beroemdheden leverde Matthew zijn manuscript wel op tijd in”, zegt ze.

Perry hoopt dat Friends, Lovers en het grote, verschrikkelijke ding uiteindelijk zijn weg zal vinden naar de zelfhulprekken van boekwinkels. Maar voorlopig zullen Friends-fans vooral op zoek gaan naar smeuïge snoepjes op zijn bladzijden. Perry schrijft dankbaar en enthousiast over de tien seizoenen die hij en zijn medespelers afwerkten, waarbij ze op het hoogtepunt 1 miljoen dollar per episode verdienden.

Hij herinnert zich die keer dat Jennifer Aniston naar zijn trailer kwam en zei, “op een wat vreemde maar liefdevolle manier”, dat de groep wist dat hij weer aan het drinken was. “We ruiken het”, zei ze – en, schrijft hij, “het meervoudige ‘we’ mepte me omver als een sloophamer”. Later sprak de cast hem er nog eens over aan in zijn kleedkamer.

Perry vertelt een pijnlijk verhaal over zijn fictief huwelijk. “Ik trouwde met Monica en werd daarna teruggevoerd naar het ontwenningscentrum – juist op mijn hoogtepunt in Friends, het hoogtepunt van mijn carrière, het iconische moment van een iconische reeks – in een pick-uptruck met een nuchtere technicus aan het stuur.”

Vechten

In een telefonisch interview zegt Kudrow: “Het is een smerige ziekte, en hij heeft daar een erge vorm van. Wat niet verandert, is zijn wil om door te gaan, om te blijven vechten, om te blijven leven.”

“Ik hou veel van Matthew”, zegt ze. “We maken deel uit van een familie. Het komt hierop neer: I’ll be there for you (het themanummer van ‘Friends’; red.). Zo is het ook: ik zal er altijd voor hem zijn.”

Christopher en Brian Murray, jeugdvrienden van Perry, hebben hetzelfde gevoel. “Hij heeft enorm veel meegemaakt, en hij is er aan de juiste kant uitgekomen”, zegt Brian, de oudste van de twee. Samen fietsend in de groene rand van Ottawa in Canada zongen de drie luidkeels het themalied van The Rockford Files en staken ze de draak met elkaar op de manier die Perry vereeuwigde in Friends.

“Het was vaak moeilijk te vatten”, zegt Christopher. “Je wenst het niemand toe. Maar eigenlijk is hij qua persoonlijkheid en hart nog altijd datzelfde kind van toen.”

“Alcohol heeft me een tijdje gered”, zegt Perry. “En toen plotseling niet meer. Het is alsof je beste vriend tegen je zegt: ‘Nu ga ik je vermoorden.’ Op dat moment steek je je hand op en zeg je: ‘Ik heb hulp nodig.’”

'Alcohol heeft me een tijdje gered', zegt Perry. 'En toen plotseling niet meer. Het is alsof je beste vriend tegen je zegt: ‘Nu ga ik je vermoorden.’' Beeld MICHELLE GROSKOPF / NYT

Mislukte vriendschappen waren van de moeilijkste dingen om over te schrijven, zegt Perry (“Ik ben eenzaam, maar er lopen hier een paar mensen die ik betaal rond, en zij zorgen voor me”), maar hij hoopt toch nog ooit te trouwen en kinderen te krijgen. “Ik denk dat ik een goede vader zou zijn”, zegt hij.

Achttien jaar na de laatste aflevering van Friends verbaast het Perry dat de serie niets aan kracht heeft ingeboet en zo populair blijft, ook bij kinderen van de oorspronkelijke kijkers. “Er lopen mensen van 15 rond die me zien en zich afvragen waarom ik er zo oud uitzie.”

Als ik laat vallen dat ik in de fitnessruimte van het hotel een jonge vrouw met een Friends-sweatshirt ben tegengekomen – je ziet zelden merchandising van pakweg E.R., dat in de jaren 90 ook op NBC liep – lacht hij. “Breng me eens in contact met dat meisje”, zegt hij. “Zeg tegen haar: ik ken een gast, hij is volmaakt single.”

Perry’s openhartige, sarcastische boek plaatst hem in de boekhandel nu naast een resem andere auteurs die het lange, zich voortslepende, tijdrovende gevecht met ontwenning onderzocht hebben. “Het is de hel”, schrijft Perry. “Laat je niets anders wijsmaken. Ik ben er geweest; het bestaat; einde discussie.”

Hij zegt: “Ik voel me nu beter, ook omdat het nu geweten is. Het staat op papier. De vraag ‘waarom’ ik nog leef, kan mensen zeker helpen.”

Matthew Perry, Friends, lovers en het grote, verschrikkelijke ding, Luitingh Sijthoff, 352 p., €21,99. Verschijnt op 1 november.

© The New York Times