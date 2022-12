‘Matilda the musical’: Roald Dahl zou zich omdraaien in zijn graf

Matilda is het enige jeugdidool dat ik ooit heb gehad. Het hoofdpersonage uit Roald Dahls gelijknamige klassieker stal mijn kinderhart dankzij haar uitzonderlijke geest, haar rechtvaardigheidsgevoel en haar ijzersterke karakter. Dat Netflix tijdens deze kerstperiode op de proppen komt met een musical-verfilming leek me dan ook de uitgelezen kans om nog eens ondergedompeld te worden in Dahls unieke universum. Jammer dat de film de magie van het boek niet evenaart.

Dahls jeugdroman uit 1988 draait rond een geniaal meisje dat verwaarloosd en miskend wordt door haar platvloerse ouders. Op school heeft ze een geweldige juf, alleen wordt iedereen er onderdrukt door Bulstronk: een tiranniek schoolhoofd dat tuk is op allerlei uiterst sadistische straffen. Dankzij Matilda’s telepathische krachten kan het recht gelukkig zegevieren.

Gelardeerd met felgekleurde decors, snelle nummers en speelse choreografietjes houdt de Netflix-musical zich grotendeels aan die verhaallijn – al is de verfilming vooral trouw aan de populaire Britse musical uit 2010. Die bevat een extra raamvertelling en schrapte Matilda’s broer uit het verhaal.

Fijn aan de Netflix-versie is dat Matilda puik wordt neergezet door de piepjonge Alisha Weir, net als dat er dragende personages van kleur werden gecast. Helaas eindigt daar het goede nieuws. De teksten worden op zo’n hoog tempo gezongen dat je elk moment een Duracell-konijn in beeld verwacht en ik hoorde geen enkel nummer dat ik thuis vrijwillig zou opzetten. Compleet overprikkeld kreeg ik bijgevolg al snel de neiging om scènes te skippen van zodra er weer een liedje werd ingezet. Bovendien valt zelfs topactrice Emma Thompson tegen in haar wel erg eentonige versie van Agatha Bulstronk – en neen, dat kunnen ook al die protheses niet verhullen.

Het grootste euvel is echter dat deze adaptatie veel te gelikt is en voorbij gaat aan de kritische gelaagdheid en de gevatte humor die zo kenmerkend zijn voor de jeugdliteratuur van Roald Dahl. Niet toevallig zijn Matilda’s ouders in zijn roman televisieverslaafd en ongecultiveerd. De auteur zou zich wellicht omdraaien in zijn graf mocht hij weten dat Netflix de rechten kocht op alle verhalen die hij ooit bedacht. Dahl stierf lang voordat schermverslaving een ding werd, maar het is zo klaar als een klontje dat hij vandaag vol afschuw zou reageren op ons schermgedrag.

Zelf ben ik niet even zuiver in de leer. Een avondje voor de buis kan in mijn ogen alleszins geen kwaad. Wat ik wel voluit onderschrijf, is Dahls onderliggend pleidooi voor tegendraadsheid en speelse fantasie. Een film die precies die elementen ontbeert, heeft niks met Matilda te maken.

Te zien op Netflix.