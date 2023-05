‘MasterChef’-host Jock Zonfrillo (46) overleden

Jamie Oliver, die als gastjurylid zou aantreden in het nieuwe seizoen van MasterChef zegt “geschokt” te zijn door het plotse overlijden. “Het was geweldig om met hem samen te werken het afgelopen jaar”, schrijft hij in een Facebookpost. “Jock zal zo gemist worden…. Ik kan niet geloven dat ik dit schrijf.” Ook celebritychef Gordon Ramsey noemt het nieuws “devastating” op Twitter.

Jock Zonfrillo werd geboren in Glasgow en kwam al op heel jonge leeftijd in professionele keukens terecht. Hij leerde op zijn 17de de kneepjes van het veeleisende vak in het Londense restaurant van Marco Pierre White, en spendeerde zijn carrière in toonaangevende restaurants over de hele wereld. Hij richtte zelf ook twee restaurants op in Australië. De chef won meerdere prijzen, waaronder de Basque Culinary World-prijs in 2018. Zijn omstreden biografie Last Shot kwam uit in 2021 en beschrijft onder meer zijn gevecht met een heroïneverslaving en zijn vele verre reizen, die door een aantal critici in twijfel worden getrokken.

Sinds 2020 presenteerde Zonfrillo MasterChef Australië. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen zou maandag worden uitgezonden in Australië, maar er is besloten dat die wordt uitgesteld. In België is het programma te zien bij VTM en VTM GO.