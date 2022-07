Marvel-moeheid? Even Adil en Bilall bellen!

“Wat kan ik nu doen? Hoe moet ik normaal zijn?”, vraagt een wanhopige Kamran, de love interest van het hoofdpersonage Kamala Khan, in de kleurrijke finale van Ms. Marvel. “Normaal bestaat niet”, antwoordt voorvermelde superheldin. “Het gaat om ons en wat we doen met wat ons gegeven is.”

Ziedaar de boodschap van het eerste seizoen dat deze week op Disney+ ten einde liep. Het onderstreept de drijfveer van Adil El Arbi en Bilall Fallah, de breinen achter Ms. Marvel, waarover zij in het verleden in interviews graag uitweidden. “Het verhaal van een Pakistaans-Amerikaans meisje dat tussen twee culturen zit geprangd - de Arabische en de Amerikaanse - deed ons denken aan onszelf”, zo klonk het steevast.

De zoektocht naar identiteit domineert Ms. Marvel op verschillende niveaus. Het is een serie voor jongvolwassenen waarin puberbesognes als een rode draad door het drama kronkelen. Daarnaast is er de ontstaansgeschiedenis van Ms. Marvel zelf: Kamala ontdekt dat ze superkrachten heeft dankzij een magische armband en duikt létterlijk haar familiegeschiedenis in om antwoorden te krijgen.

Ten slotte is er de clash tussen de Arabische en de westerse cultuur die prachtig wordt uitgewerkt. Kamala groeit op als een geëmancipeerde jonge vrouw die niet zelden moeite heeft met de restricties van haar geloof. Zo spreekt een scène in de moskee boekdelen: Kamala en haar instagrammende vriendinnen klagen er over de privileges die de mannelijke moslims er genieten. Het toont dat er een jonge generatie moslima’s bestaat die behoorlijk progressieve ideeën aanhangt.

Ms. Marvel mag dan qua toon en stijl lichtvoetig en speels zijn, toch serveert de reeks niet zomaar leeghoofdig entertainment. Het geschiedkundige luik waarin Kamala terugkeert naar de deling van Brits-Indië in 1947 om de gruwel van haar volk aan den lijve te ondervinden, gooit hoge ogen.

Het mag gezegd: de eerste en laatste aflevering van Ms. Marvel beschikken over de meeste schwung. Omdat net die episodes door Adil en Bilall werden geregisseerd? Wellicht. De dynamiek zit er goed, de experimenten met cartoonanimaties zorgen er voor pit en de oneliners doen scherp aan. Toegegeven, Ms. Marvel mist de donkere dreiging van Marvel-series zoals Wandavision, Loki en The Falcon & The Winter Soldier. Maar die mikten op een ouder publiek.

Rijst de vraag hoe Adil en Bilall een volwaardige Marvel-film zouden aanpakken. Nu er dankzij een handvol minder beklijvende films en series – The Eternals, Doctor Strange 2 en Moon Knight voorop – langzaam Marvel-moeheid intreedt bij het murwgebeukte blockbusterpubliek is de nood aan een gedurfde regisseur en dito scenario hoog. Misschien kan het overijverige duo het tij doen keren?