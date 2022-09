Martine Tanghe leest voor en een heus theaterfestival: dit zijn de beste voorstellingen van het moment

Het beste van het beste

Terwijl het nieuwe podiumseizoen nog enkele weken op zich laat wachten, is begin september het traditionele moment om de beste voorstellingen van het voorbije jaar in te halen via Het Theaterfestival. Dat vindt dit jaar in Gent plaats en trapt op donderdag af met de State of the Union, uitgesproken door choreograaf en danser Moya Michael, en de State of the Youth, die dit jaar komt van actrice en theatermaker Mira Bryssinck. Op het programma van Het Theaterfestival vind je verder onder meer hernemingen van Vaderlandloos van Jr.cE.sA.r, ARSENAAL & KVS, Birds van Seppe Baeyens en Sartre & De Beauvoir met Frank Focketyn en Sien Eggers.

Het Theaterfestival, diverse locaties in Gent, vanaf 8 september

Dimitri Leue Beeld Tessa Kraan

Actuele vos

Vlaamse literaire klassiekers doen het dezer dagen goed: in de boekhandel was Boerenpsalm een succes en op de podia oogstte Het gezin van Paemel van Valentijn Dhaenens lof. En nu is er ook nog VOS, een door Dimitri Leue herwerkte versie van Reinaert de Vos. Leue maakte van het satirische dierenverhaal een actuele satire.

VOS, Leietheater Deinze, vanaf 9 september

Martine Tanghe leest het boek 'Morris' van Bart Moeyaert voor. Beeld Sebastiaan Van Doninck

Martine leest voor

Bart Moeyaert schreef de tekst, Oxalys zorgt voor de muziek en Martine Tanghe leest voor. Er is meer dan één reden om uit te kijken naar Morris. Het vertelt het verhaal van een jongetje dat verdwaalt terwijl hij de hond van zijn oma zoekt. En dan verschijnt er een lotgenoot. Officieel is Morris voor kinderen, maar net zoals alle goed jeugdtheater ook voor volwassenen.

Morris, De Bijloke, Gent, op 4 september, daarna op tournee