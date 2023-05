Martin Scorsese herdenkt vergeten massamoord in nieuwe film: ‘Dit voelt als gerechtigheid’

Op het filmfestival van Cannes kreeg Martin Scorseses Killers of the Flower Moon, met Leonardo DiCaprio en Robert De Niro, een warm onthaal. De film zet een vergeten massamoord op de Osage-bevolking opnieuw in de spotlight.

Native Americans zijn quasi onzichtbaar in de Amerikaanse beeldcultuur, maar als ze dan toch schermtijd krijgen, worden meestal de miserabele omstandigheden in beeld gebracht waarin ze vandaag moeten leven. Net daarom zijn de eerste minuten van Martin Scorseses 27ste langspeelfilm Killers of the Flower Moon zo verrassend: we zien elegant geklede leden van de Osage-natie in dure auto’s rondrijden, hun zakken gevuld met dollars, terwijl ze op straat opdringerige witte verkopers afwimpelen.

De omgekeerde wereld? Ooit was het echt zo. Een eeuw geleden waren de Osage een tijdlang het rijkste volk ter wereld per hoofd: het stuk land in Oklahoma dat hen door de regering was toegewezen, bleek boordevol olie te zitten. Het bleek uiteindelijk een vergiftigd geschenk voor de Osage, want wanneer rijkdom gewoon uit de grond spuit, trekt dat ook mensen met slechte bedoelingen aan.

Mensen zoals zakenman William Hale (in de film vertolkt door Robert De Niro), een manipulatieve, materialistische tweezak die een meedogenloos plan bedacht om de Osage uit de weg te ruimen en hun geld in zijn zakken te doen belanden. De wreedheden die Hale en zijn handlangers begingen, werden bijna honderd jaar lang vergeten, tot journalist David Grann ze weer onder de aandacht bracht in zijn non-fictieboek Killers of the Flower Moon.

Martin Scorsese in Cannes, afgelopen week. 'De film gaat over de tragedie van vertrouwen en verraad tussen de Osage en de witte Amerikanen.' Beeld Photo News

De film die Scorsese op basis daarvan gemaakt heeft, stapt af van Granns journalistieke insteek: het boek bouwde op naar de ontmaskering van de daders door de FBI, de film wijst vrijwel meteen in de richting van Hale en zijn bende. Zoals wel vaker vertelt Scorsese het verhaal door de ogen van de booswichten. Maar meer dan in iconische gangsterfilms als Goodfellas is er in Killers of the Flower Moon ook ruimte om het verdriet van hun slachtoffers te voelen.

Scorsese focust op Ernest Burkhart: een luie lomperik, weergaloos vertolkt door een van alle ijdelheid gestripte Leonardo DiCaprio. Als neef van William Hale voert hij diens moorddadige bevelen zonder nadenken uit. De verbazende (en historisch correcte) twist: net zoals heel wat andere witte mannen die aanspraak willen maken op het fortuin van de Osage, is Ernest ook getrouwd met een Osage-vrouw. Maar anders dan die andere mannen houdt hij oprecht van zijn Mollie (bezielde rol van Lily Gladstone), en zij van hem. Hun relatie is het hart van de film en een bron van suspens: hoelang houdt Ernest de morele spreidstand tussen zijn liefde voor Mollie en het uitmoorden van haar familie vol? En zal Mollie Ernests verraad ontdekken?

Met een speelduur van bijna 3,5 uur heeft Scorsese na The Irishman opnieuw een film van monumentale proporties gemaakt. Die tijd voel je in Killers of the Flower Moon ook echt passeren. Zeker rond het midden mist de film wat vorm en schwung. Tegelijk is die enorme speelduur ook nodig om de omvang en de perversiteit van deze tragedie tastbaar te maken. Alsof Scorsese heel langzaam uitzoomt, totdat je uiteindelijk vol afgrijzen de reikwijdte van Hales plan kan overschouwen, en het genadeloze geduld dat nodig was om het uit te voeren.

Robert De Niro en Leonardo DiCaprio als slechteriken in 'Killers of the Flower Moon'. Beeld Courtesy of Apple

Killers of the Flower Moon was een van de films waar in Cannes het meest naar uitgekeken werd, en die hoge verwachtingen werden ingelost: pers en publiek gingen uit hun dak. “Het warme onthaal hier in Cannes is heel bijzonder”, zei actrice Lily Gladstone, die zelf opgroeide in het Blackfeet-reservaat in Montana, op de persconferentie daags na de première. “Maar het voelt vooral als gerechtigheid.”

Naast Gladstone, DiCaprio, De Niro en Scorsese nam ook Geoffrey Standing Bear, chief van het Osage-volk, het woord op de persconferentie. “Toen ik Martin Scorsese voor het eerst ontmoette, vroeg ik hem hoe hij dit verhaal wilde benaderen. Hij zei me: ‘Ik ga een verhaal vertellen over vertrouwen. Tussen Mollie en Ernest, maar ook tussen de buitenwereld en de Osage. En over het diepe verraad van dat vertrouwen.’” Scorsese knikt: “We wilden van Ernest de verpersoonlijking maken van die tragedie van vertrouwen en verraad tussen de Osage en de witte Amerikanen.”

“Mijn volk heeft enorm geleden”, zegt chief Standing Bear, “en draagt tot op de dag van vandaag de gevolgen van dat verraad. Maar ik kan in naam van de Osage zeggen dat Martin Scorsese en zijn team het vertrouwen hersteld hebben. En we zijn ervan overtuigd dat het deze keer niet beschaamd zal worden.”

Scorsese en co. wilden niet alleen het verhaal van de Osage vertellen, ze wilden dat ook met hen doen. Ze woonden rituelen, feestmalen, vieringen bij en luisterden uitgebreid naar hun verhalen. “We hebben dit verhaal bijna als antropologen benaderd”, zegt DiCaprio. Lily Gladstone vult aan: “Ik denk dat wat we gemaakt hebben het antropologische wel overstijgt. Native volkeren zijn het gewoon dat antropologen ons komen bestuderen. Maar wie anders dan artiesten kunnen mensen uitdagen om na te denken over hun eigen medeplichtigheid aan white supremacy?”

“Deze film legt de banaliteit van het kwade bloot”, zegt Robert De Niro. “Dat is waar we altijd waakzaam voor moeten blijven. Je ziet het ook vandaag gebeuren, met... Iedereen weet wel over wie ik het heb, maar ik ga zijn naam niet uitspreken. Het is dus iets systemisch, dat maakt het zo eng.”

‘Killers of the Flower Moon’ komt dit najaar in de bioscoop en op Apple TV+