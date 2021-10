Mark Uytterhoeven maakt nieuw programma ‘Opa’, met knipoog naar ‘Morgen Maandag’

“De reeks gaat over een opa die probeert om iets grappigs of ernstigs te doen voor zijn kleinkinderen", omschrijft Uytterhoeven het zelf. Bij Annemie Gulickx, netmanager van Ketnet, klinkt het dan weer zo: “Mark Uytterhoeven is vanaf nu Opa op Ketnet. Voor de Ketnetters zorgt hij voor absurde en grappige verhalen en voor de (groot)ouders een knipoog naar Morgen Maandag. Een stukje televisiegeschiedenis heruitgevonden op Ketnet.”

Inspiratie haalde Uytterhoeven uit z'n eigen situatie. “Ik was zeer coronafoob en heb mijn kleinkinderen maandenlang niet kunnen opvangen”, klinkt het. “Om toch iets te doen voor hen, heb ik ‘Kinderspel’ van Morgen Maandag opnieuw boven water gehaald. Ook heel toevallig: in november had ik die poppetjes teruggevonden omdat ik tijdens die coronagolf mijn zolder aan het opruimen was en mijn hele tv-archief had teruggevonden. Toen dacht ik: daar kan ik wel iets mee.” Per dag maakte Uytterhoeven twee filmpjes: eentje voor kleinzoon Arthur, eentje voor kleindochter Frida. “Ik heb honderden filmpjes gemaakt in het voorjaar, maar die waren wel gepersonaliseerd voor mijn kleinkinderen.”

“Inspiratie haalde ik bij mijn kleinkinderen zelf", vervolgt Uytterhoeven. “Ze mochten bestellen en kiezen waar het over ging. Een onmogelijk scenario doorgaans, met veel te veel ingrediënten. Voor de rest komt de inspiratie met de figuurtjes. Zo laat ik bananen redelijk lang rijpen, omdat dat voedzamer is om te eten voor het fietsen, en dan dacht ik: een rotte banaan is een oude banaan - een oud personage dus. En als je veel poppetjes bijkoopt, komt er altijd wel iets tevoorschijn. Ik vind altijd wel een oplossing dankzij het arsenaal dat ik ondertussen verzameld heb.”

‘Opa’ vanaf maandag 11 oktober omstreeks 19.55 uur op Ketnet, Ketnet.be, VRT NU en in de Ketnet-app.