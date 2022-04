Mark Isham wordt eregast op World Soundtrack Awards in Gent

Mark Isham (70) componeerde de soundtrack van meer dan 400 films en televisieseries. Zo schreef hij de score voor de nieuwe Nicolas Cage-film The Unbearable Weight of Massive Talent en voor het Oscarwinnende Crash en voor het veelgeprezen Black Panther-drama Judas and the Black Messiah.

Zijn werk werd meermaals bekroond en genomineerd voor grote prijzen: hij kreeg een Grammy- en een Oscarnominatie voor Beste Originele Score voor Robert Redfords A River Runs Through It, en een Golden Globe-nominatie voor Nell. Hij werd bekroond door de American Society of Composers, Authors & Publishers voor zijn muziek in de films Blade, Eight Below en Dolphin, en door de International Film Musics Critics Association voor zijn score voor The Black Dahlia.

Tijdens de World Soundtrack Awards, die op 22 oktober worden uitgereikt in De Bijloke, zal het Brussels Philharmonic, onder leiding van Dirk Brossé, een selectie van Ishams werk spelen. Ook het jaarlijkse Music For Film-album van Film Fest Gent wordt aan Ishams muziek gewijd. De componist, die zijn sporen verdiende als jazzmuzikant, zal zelf de trompet inspelen.

Isham toont zich ‘dankbaar’ voor de uitnodiging. “De WSA is zo’n bijzonder gerespecteerde organisatie die zo veel doet om de kunst van filmmuziek te ondersteunen en te promoten. Het zal een waar genot zijn om er op te treden.”