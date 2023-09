Mark Coenen over een onvergetelijke dag in Londen: Rolling Stones presenteren eerste nieuwe album in achttien jaar

Niets in mijn toch redelijk indrukwekkende curriculum wees erop dat ik op mijn oude dag het Kanaal nog zou oversteken om aanwezig te zijn bij een persconferentie van nog geen halfuur, waarbij ook geen vragen mogen worden gesteld, want dat zou de sfeer bederven. Maar voor The Stones heeft een mens als ik veel over.

Binnen 6 uur en 42 minuten is het zover, maar ik zit nog in de trein. Op het YouTubekanaal dat de gebeurtenis zal streamen staan al 3.067 mensen in de wachtrij.

Het is achttien jaar geleden dat de Rolling Stones nog een plaat met origineel materiaal uitbrachten: A Bigger Bang. Als ze nog eens achttien jaar wachten, dan is Mick Jagger 98 jaar. Het kan natuurlijk, maar de kans dat ze die leeftijd allemaal gaan halen lijkt klein.

Basgitarist Ronnie Wood werd in 2019 succesvol geopereerd aan zijn linkerlong om een malicieus gezwel te verwijderen en herstelde al even wonderlijk en voorspoedig van een tweede kanker in 2021. Driemaal is ongetwijfeld scheepsrecht, maar ik zou er toch niet te hard op rekenen.

Dat Keith Richards de eerste mens is die 135 jaar wordt is dan wel weer een zekerheid. Een leven vol geestverruimende spiritualiën had merkwaardig genoeg weinig effect op ’s mans fysieke conditie. Dat kwam ongetwijfeld ook omdat hij alleen de beste synthetische coke tot zich nam, die hij rechtstreeks betrok van de firma Merck.

Alleen een val uit een boom in 2006, toen hij met vakantie was in Fiji, dreigde even roet in het eten te gooien. Zes weken later stond Richards onverstoord weer op het podium, nadat de dokters een bloedklonter hadden verwijderd uit zijn hersenen. Kleinigheidje.

Van de drie is Jagger het beste in conditie, al had hij in 2019 wel een nieuwe hartklep nodig. Zijn vader was turnleraar en werd 93. Zoonmans laat niets aan het toeval over om minstens zo oud te worden. Zes dagen per week conditietraining, yoga, ballet, fietsen en joggen, gezond eten en nauwelijks alcohol en vooral op tijd naar bed. En van bil, wat hem via zijn laatste vlam Melanie Hamrick op zijn 73ste nog een achtste kind opleverde.

Maar laat ons er maar redelijkerwijs van uitgaan dat dit de laatste gooi is van een groep met een waarlijk ongelofelijke carrière en repertoire: allemaal liedjes die op elkaar lijken en toch weer niet.

Als beëdigd fan – eerste concert: Sportpaleis 1974 – merk ik hierbij niet graag op dat de laatste echt fantastische plaat die de groep maakte wel al dateert van 1978. Some Girls, met die geweldige hoes van Andy Warhol, waarop de groep afgebeeld staat als een bende dragqueens geschminkt door iemand met zware cataract. Een plaat met daarop ‘Miss you’, ‘Far Away Eyes’, ‘Beast of Burden’, ‘Shattered’ en ‘Respectable’ en uiteraard het titelnummer. Some Girls is een greatest hits-plaat op zichzelf.

Daarna zakten ze toch wat in, met nog een heropstanding op Tattoo You (‘Start Me Up’! ‘Waiting on a Friend’!). De band viel bijna uit elkaar omdat ‘The Glimmer Twins’, hoe het duo Jagger-Richards weleens wordt genoemd, niet meer glansden maar altijd ruzie maakten. Tot de vrede weerkeerde in 1989: sindsdien spelen ze op gezette tijden gigantische wereldtournees, wat hen vorig jaar nog tot in het Koning Boudewijnstadion bracht.

Het was de eerste tournee zonder de flegmatieke Charlie Watts, die in augustus 2021 overleed na een kort ziekbed. Jagger, Richards en Wood waren niet aanwezig op begrafenis van hun voormalige drummer vanwege de coronamaatregelen en de repetities voor de nieuwe tour. Steve Jordan nam daarbij het drumstokje over.

Elk concert begon met een montage van de minzaam lachende Watts: hij die van alle Stones het gezondste leven leidde – een kleine heroïneverslaving in de jaren zeventig niet te na gesproken – vertrok, o ironie, als eerste van de vier.

Teasen als de beste

De geruchten over een nieuwe plaat doen al zo lang de ronde dat weinigen er nog geloof aan hechten, maar ze is klaar en ze wordt vanaf heden met mondjesmaat op de wereld losgelaten.

Een maand geleden ondertekende ik een ietwat dreigende prohibition against disclosing info re. press conference waarin ik, hand op het hart, moest beloven geen woord uit te brengen over de nakende release (“the product”) van The Rolling Stones (“the artist”) en zeker niet over de persconferentie (“the press conference”). Dat moesten ze mij geen twee keer zeggen! Als ik mij belangrijker kan voordoen dan ik ben dan zal ik het niet laten.

De slimme teasercampagne was toen al een tijdje bezig. Er verschenen raadselachtige promo’s in de lokale Hackney Gazette met cryptische verwijzingen naar de groep. Iedereen die wilde, kon zich inschrijven op de website hackneydiamonds.com, waar er geteased werd voor de plaat. En deze week kon je, als je snel was want de site crashte voortdurend – wat de bedoeling was – zelfs een stukje van nieuwe single ‘Don’t Get Angry with Me’ beluisteren.

Het mogen dan al hoogbejaarden zijn, van marketing moet je Jagger en co. niets leren, ongetwijfeld geïnspireerd door Taylor Swift, de onbedreigde en schier geniale koningin van de popmarketing.

Dinsdag maakten ze via een filmpje bekend dat The Tonight Show-presentator Jimmy Fallon, zowat de Otto-Jan Ham van Amerika, hen zou interviewen. Hij werd ingevlogen omdat hij al een paar maanden thuis met zijn vingers zit te draaien: vanwege de grote Hollywoodstaking van de tv-schrijvers en scenaristen liggen de opnames van de show stil. Het is een trucje dat ook U2 recent toepaste toen ze de film over hun laatste plaat, A Sort of Homecoming, lieten presenteren door David Letterman.

Twintig minuten fun

15u30. De persconferentie voor de voltallige wereldpers – ik heb ze geteld, ze waren er echt allemaal – vindt plaats in de Hackney Empire, in een buitenwijk van Londen : een zaal als een soort bonbonnière, zoals de Bourla in Antwerpen maar uitbundiger. Die loopt langzaam vol met zwetende persmensen en buitenissig geklede jongelui: influencers met pimpelpaars haar en postmoderne glamrockers.

“Je voelt de kleerkast”, zegt Michèle Cuvelier, die hier ook is en daar meer over weet dan ik. En verdomd: ze heeft helemaal gelijk. Al dat mooie volk wordt strategisch gepositioneerd om eventueel in beeld te komen. Er staan elf camera’s, die de zaak vakkundig in beeld brengen, want de persconferentie wordt ook gestreamd op YouTube.

Wat een verschil met de eerste persconferentie die ze gaven in 1962. “Dat was in een pub hier in Denmark Street”, zei Jagger daarover later. “Er waren twee journalisten. We gaven hen een biertje en het album. Er werden zelfs geen foto’s genomen.”

Plots staat het podium vol met jongetjes: de hyperkinetische Fallon en drie in strak zwart uitgedoste elkaar op de schouders slaande grapjassen van een zekere leeftijd, maar je zou zweren dat ze jonger zijn. Jongens in de vorm van hun leven, zo lijkt, die elkaar graag en gretig vliegen afvangen. De sfeer is die van een vrolijke reünie van een humanioraklasje.

“De plaat heet Hackney Diamonds omdat we een Londense band zijn”, zegt Richards. De titel verwijst naar wat je krijgt als op een zaterdagavond de voorruit van je auto sneuvelt: de diamanten in kwestie zijn scherven. Blijkbaar is hij vergeten dat er nog een veel grotere connectie is tussen band en titel: zijn eigen grootvader, Theodore Dupree, werd geboren in Hackney.

Dat ze achttien jaar hebben gewerkt aan de nieuwe plaat is een beetje de running gag van de namiddag: we zijn echt lui geweest, zegt Jagger. Duidelijk een grapje, want de band zat al die tijd niet stil en bleef touren. Eind vorig jaar maakten ze er echt werk van en was de plaat er in geen tijd opgenomen. Ze stelden zich eindelijk een deadline en dat werkte: in februari van dit jaar was de plaat klaar. Ook dankzij de producer, Andy Watt, die hen scherp hield.

De dood van Charlie Watts passeert natuurlijk ook. “We missen hem elke dag verschrikkelijk”, zegt Richards. “Hij was onze nummer vier, maar hij gaf gelukkig zelf aan dat Steve Jordan zijn ideale vervanger was.” Watts speelt nog mee op twee van de twaalf tracks, die opgenomen werden in 2019. Het betreft ‘Mess It Up’ en ‘Live by the Sword’, waar ook Bill Wyman op meespeelt – de originele ritmesectie was na zoveel jaar weer verenigd.

Heilige graal

Fallon weidt plots uit over de laatste keer dat hij de groep zag in Hyde Park, waar het concert al voor het donker voorbij is. Jagger antwoordt: “Ja, ik vond het maar zo en zo. We’re not really a daytime band.” Maar deze plaat kan natuurlijk op elk moment van de dag gespeeld worden, zegt de gekreukelde er nog handig bij.

“Platen maken,” voegt Richards eraan toe, “is de heilige graal van de popmuziek. En wat doe je als de zanger een plaat wilt maken? Hem opnemen, natuurlijk, want voor je het weet is het moment voorbij.”

Ze overlopen de songs op de nieuwe plaat. Daar heeft niemand in de zaal veel aan, want niemand heeft ze al gehoord. Wanneer Jagger zegt dat ‘Sweet Sound of Heaven’ een gospel is, lacht Richards hem uit. “Een gospel? Je bent je hele leven nog niet in een kerk geweest!” Ja, we lachen nogal wat af.

Daarna stelt Fallon nog wat vragen van de fans in de YouTube-chat. De vileine quote “Gelukkig hebben jullie een nieuwe drummer, die dooie trok op niet veel” slaat hij gelukkig over. “Zouden jullie ooit trouwen met een meisje uit het publiek”, vraagt de Argentijnse Maria. Het antwoord van Richards: “Ik zou met jullie allemaal trouwen, ik ben een mormoon.” Dan volgt een lach uit de diepste diepten van zijn donkere keel.

“We zijn blij met dit album, al kostte het achttien jaar om te maken”, rond Jagger uiteindelijk af. Na exact 21 minuten verlaten de heren onder luid gejuich het podium, waarna de eerste clip van de plaat wordt getoond. Daarin is Sidney Sweeney te zien, een actrice die ook in White Lotus en Euphoria meespeelde, die zich 3 minuten lang langoureus over een auto drapeert. Die beelden worden handig vermengd met geweldige mash-up van oude concertbeelden. Daar kan een mens niet kwaad over zijn.

Na een halfuur staan we weer op de warme straatstenen met onze ogen te knipperen. “Solo’s come and go, riffs last forever”, zei Richards ooit. Hij had het ook over zijn band kunnen hebben.

Hackney Diamonds komt uit op 20 oktober bij Universal.