Mariana Enriquez over haar fascinatie voor dood en horror: ‘Ik begrijp waarom iemand botten wil opgraven’

De bekroonde Argentijnse schrijver Mariana Enriquez (49) schrijft graag verhalen waarmee ze haar lezers kan ontwrichten. Ook in haar nieuwe bundel, De gevaren van roken in bed. ‘Fictie mag nasty zijn. Het toont je dat het leven je overal naartoe kan brengen.’

Het regent als ik Mariana Enriquez in Antwerpen ontmoet. Spijtig, ze was van plan om begraafplaats Het Schoonselhof te bezoeken. “Een tijd geleden schreef ik een reisverhaal over grafplaatsen, Alguien camina sobre tu tumba (iemand wandelt over je graf), vandaar de fascinatie.” Als ik haar vraag of dat werk vertaald wordt, lacht ze. “Ik vrees ervoor. Essays over grafzerken zijn nogal niche.”

Naast een obsessie met de dood en grafzerken is de Argentijnse schrijfster gefascineerd door vloeken, geesten en stadslegendes. In haar roman Ons deel van de nacht, die werd bekroond met de prestigieuze prijs Premio Herralde, beschrijft ze een vader-zoonrelatie in Argentinië tijdens de militaire dictatuur. Ze schrijft over een dodenvallei waar mensen ondersteboven aan bomen hangen, bokalen vol oogleden en behekste huizen vol mysterieuze verdwijningen.

Ook in haar laatste verhalenbundel De gevaren van roken in bed verweeft ze gothic, mythologie, geschiedenis, horror en fantasy. In deze bundel, die op de shortlist van de Booker Prize stond, voert ze duistere en brutale personages op. Vrouwen die op straat kakken, fans die de botten opgraven van een overleden popster en een meisje dat achtervolgd wordt door een zombie-engel.

Enriquez vertelt me dat ze zelf niet in geesten gelooft, maar dat ze een goede metafoor vormen voor ons geheugen en de geschiedenis. “De jaren zeventig in Latijns-Amerika waren heel gewelddadig. Mensen die in opstand kwamen tegen het dictatoriale regime werden in massagraven gegooid of werden levend in vliegtuigen gestopt, en dan in de rivier of de zee gedropt. Dankzij horror kan ik deze wandaden aan het licht brengen, de geesten van de doden spoken nog rond.”

Enriquez toont me haar ring waar Santa Muerte op wordt afgebeeld, de godin die over de botten van de doden waakt. “De ring biedt bescherming door het geloof in je voorouders.”

Defecte hartslag

In het verhaal Waar ben je hart? schrijft ze over een vrouw die opgewonden wordt van het kloppen van defecte harten. Onbevreesd onderzoekt Enriquez de erotische fantasie en fetisj van een vrouw die masturbeert op het geluid van een onregelmatige hartslag. “Ik wilde een body-horrorverhaal vertellen en nadenken over hoe ziekte erotiserend kan werken. Op het internet vond ik een platform waar mensen geluiden van hartslagen met elkaar uitwisselen. Ongelofelijk wat voor waanzin je online vindt. Het is afschuwelijk, maar er zijn mensen die kicken op de hartslag van een zieke.”

Beeld Thomas Nolf

Enriquez deinst er niet voor terug om ver te gaan in haar verbeelding en de waanzin. “Ik vind het verontrustend hoe onze maatschappij ontsmet wordt. Het is vanzelfsprekender geworden om je perfecte leven te tonen in plaats van over je mentale gezondheid te praten. Je ziet veel mensen lijden omdat ze geen naam kunnen geven aan wat ze voelen.

“Als je over je depressie en je duistere kanten durft te praten, kan je hulp krijgen en beter worden. Een wereld waar alleen de perfectie wordt getoond is niet alleen saai, maar ook gevaarlijk.”

In het titelverhaal De gevaren van roken in bed volgen we een lusteloze, eenzame vrouw die zelfs de energie niet meer heeft om haar appartement schoon te maken en daardoor van haar eigen stank niet meer kan slapen. Ook hier voert Enriquez compromisloos een depressieve vrouw op met puisten op haar rug en cellulitis. “Dit verhaal is geen horror, maar toch is het eng wat er gebeurt. Ze is apathisch, ze staat op het punt om zichzelf te verwonden, ze gaat nog amper naar buiten. Ze bevindt zich in een limbo waar ze niet meer weet wat ze met zichzelf moet. Als auteur heb je de kracht om taferelen te tonen die meestal achter gesloten deuren plaatsvinden. Deze vrouw is ongelukkig, kijk naar haar.”

Kinderen van de doden

Ik vraag Enriquez of ze zelf depressies had. “Ja, ik heb gekampt met depressie en verslaving. Nu ben ik al jaren clean. Ik gebruik wat ik meemaak niet in mijn werk, maar de extreme dingen die ik in mijn geest en lichaam heb ervaren, vormen wel een belangrijke inspiratie. Ik sta mezelf toe om personages te bedenken die tot extreme daden overgaan. Niet dat ik zelf al botten heb opgegraven, maar ik begrijp wel hoe iemand in staat is om ver te gaan.”

Ik zeg haar dat het me opvalt dat vele vrouwelijke personages die ze opvoert krankzinnig zijn en kalmeringspillen nemen. “Tegenwoordig is het normaal om naar een psychiater te gaan of je therapeut te citeren. Ook jezelf bedwelmen met een pil is heel gewoon. Ik maak me zorgen over de medicalisering van onze gevoelens. Wat zegt het over ons als we een tranquillizer nodig hebben om dingen aan te kunnen? Waarom is het erg om door een crisis te gaan, en dingen echt te voelen?”

Er is ook een andere reden waarom Enriquez niet tegen de stilte kan. Ze groeide op in de jaren zeventig, tijdens het dictatoriale regime in Latijns-Amerika. “Mijn ouders waren geen rechtstreeks slachtoffer, maar velen van hun vrienden wel. Er werd niet gesproken over wat er echt gebeurd was. In de generatie van mijn ouders zijn mensen in verschrikkelijke omstandigheden om het leven gebracht. Persoonlijk, historisch, en sociaal gezien is het moeilijk om dat een plaats te geven. Je kan wel zeggen: ‘Ga voor de toekomst’, maar voor de kinderen van de doden is dat moeilijk. Het gevoel van in gevaar te zijn, nestelt zich diep. Als kind was ik elke keer doodsbang als mijn ouders te lang wegbleven. Ik voelde het in de lucht hangen, ving gesprekken op over mensen die verdwenen en vermoord werden.”

En zo vertaalt de ware horror voor Enriquez zich niet in moorden, oorlogen en crisissen, maar in de vlakte. De vlakte van het niet te voelen. De vlakte van het zwijgen. “Trauma lost zich niet op door te zwijgen. De stilte is zorgwekkend. Ik hou niet van geheimen.” Als reactie op het pact van de stilte creëert ze een wereld vol bovennatuurlijke effecten. “Het kwaad dat niet werd verwerkt in het verleden komt terug als een geheimzinnige entiteit die zegt: ‘We zijn hier, en we zullen pas vertrekken als je met ons omgaat. We laten ons niet zo makkelijk vergeten.’”

Ik zeg Enriquez dat het bewonderenswaardig is hoe ze ondanks trauma en een gewelddadige geschiedenis in haar land haar verbeelding aanwakkert en er kunst van maakt.

“Tijdens de covidpandemie merkte ik nochtans dat ik niet in elke crisis veerkrachtig ben. Ik kon geen letter op papier krijgen. Mensen zeiden me dat de situatie hen aan mijn schrijfsels deed denken. Nee, dacht ik, dit is een dystopie. Covid leek het einde der tijden, het bracht me in totale verlamming en gaf me geen verbeelding. Wat ik ook storend vond, was dat sommigen het een mooie tijd vonden. Mensen waren plots blij dat ze zelf hun brood konden bakken. Ik dacht: kunnen we niet gewoon aanvaarden dat er iets verschrikkelijk treurigs aan het gebeuren is? Kunnen we dit even doorvoelen? Waarom moet ik per se vrolijk een brood bakken als ik wil reflecteren en triest wil zijn?”

De sinistere huisvrouw

Een andere fascinatie van Enriquez zijn behekste huizen. Ze is geïnspireerd door Shirley Jackson, die ruimtes opvoert als personages die een geheugen hebben en kunnen reageren op ons.

“Shirley Jackson was geobsedeerd door huizen omdat ze aan agorafobie leed. Haar huis werd een val. Ze leefde ook in een tijd dat vrouwen binnenbleven omdat ze voor het huis moesten zorgen. Je huis kan een nachtmerrie worden als je geen andere plek hebt om naartoe te trekken. Wat als je huis geen fijne plek is? Wat als je huis niet veilig is? Wat als je diep eenzaam bent in je huis? Wat als je te maken krijgt met geweld in je huis? Wat als je dag in dag uit moet zorgen voor vier vervelende kinderen? Voor veel vrouwen was en ís hun huis een gevangenis.”

Ik vraag of ze zelf een thuis heeft gevonden? “Ja, ik voel me thuis in mijn huis met mijn echtgenoot. We hebben geen kinderen, en voelen ons complementair. Hij zorgt meer voor het huishouden dan ik. Het voelt goed om niet met iemand samen te zijn die wil dat je ‘de vrouw des huizes’ bent. Dat maatschappelijk idee van de huisvrouw vind ik sinister. Vrouwen moeten zich bezighouden met het huishouden, en als ze rebelleren betalen ze de rekening. Wie zich verzet, houdt zogezegd niet van haar man en kinderen en is niet liefdevol. Ik verzet me tegen die traditie.”

Ik zeg haar dat het verademend is om te lezen over vrouwen die andere verlangens hebben dan een huis, een man en een kind, maar tegelijkertijd ook moeite hebben om het verleden achter zich te laten. Vrouwen die openlijk toegeven dat ze niet weten wat ze met hun leven moeten. “Elk vast omlijnd verhaal voor een vrouw is gevaarlijk. Elke verwachting op een leven is trouwens gevaarlijk. Het is angstaanjagend, die blik van een ander die zegt: je bent niet op het punt waar je verwacht te zijn. Daarom mag fictie nasty zijn. Fictie toont je dat het leven je overal naartoe kan brengen. Dat is het beste – en waarschijnlijk het enige – dat ik als schrijver kan: mogelijkheden voorzien.”

Queer

Enriquez voert niet alleen geesten en krankzinnige vrouwen aan de kalmeringspillen op, maar ook queer personages. In Ons deel van de nacht beschrijft ze seksscènes tussen twee mannen en in het kortverhaal De maagd van het bergmeertje onderzoekt ze een erotische spanning tussen tienermeisjes. Ze vertelt me dat ze tijdens een lezing in Polen werd aangesproken door twee jonge vrouwen. “Ze durfden het niet hardop te vragen omdat ze beschaamd waren, maar ze wilden weten waarom ik gay personages opvoer in mijn werk. Polen heeft niet alleen een problematische abortuswet, ze hebben ook een complexe verhouding met lgbtq+’ers. De meisjes bedankten me na het gesprek, ze zeiden dat ze niet meer welkom in hun stad waren omdat ze lesbisch zijn.”

En zo zijn we aanbeland bij het ware engagement van Enriquez. “Verbeelding heeft veel kracht. Je kan een grotere verwantschap voelen met fictieve personages dan met je directe omgeving. De personages zijn misschien niet echt, maar ze bestaan wel. Goed omringd zijn is belangrijk in je zoektocht naar identiteit. Ik bied mijn lezers gezelschap.”

Mariana Enriquez, De gevaren van roken in bed, Bezige Bij, 224 p., 23,99 euro.