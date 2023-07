Marginaal feestje, gratis jenever en heel wat ronkende namen: onze tien tips voor tien dagen Gentse Feesten

De Gentse Feesten zijn veel meer dan een volksfeest gekruid met spitburgers, pinten en Irish coffees. Tien dagen lang worden in de Gentse binnenstad meer dan 3.000 activiteiten op poten gezet door bijna 500 organisaties. Met 10 tips voor de komende 10 dagen maakt De Morgen u wegwijs.

Dansende fonteinen

De officiële start van de Gentse Feesten wordt tegenwoordig met een grote openingsshow gevierd. Plaats van de afspraak: Portus Ganda. Om 22.30 uur vrijdagavond trakteren de waterkunstenaars van Flames of Water de toeschouwers daar op een spektakel waarbij over een lengte van 80 meter fonteinen dansen op het ritme van de muziek. De soundtrack bij dat waterballet wordt verzorgd door John Terras Soundsystem, een artiestennaam waar Gerald Claes en zijn vrouw An Gyselinck, bekend van café Charlatan op de Vlasmarkt, achter schuilgaan. Zij beloven in hun muziekkeuze een aantal Gentse accenten te verwerken. Het beste zicht heb je op het Veermanplein, de waterkant van het zwembad Van Eyck of ter hoogte van de kruising met de Nieuwbrugkaai en het Bavobrugje. Omdat de fonteinen vaak tientallen meters hoog spuiten kan je wanneer er wat wind staat best een regenjas voorzien.

Openingsshow, 14 juli om 22.30 uur aan Portus Ganda

Buck

Walter De Buck is zonder twijfel de peetvader van de Gentse Feesten. En negen jaar na zijn overlijden is hij aanweziger dan ooit. Met Buck bijvoorbeeld, een Gentse all-starband met Pieter-Jan De Smedt als frontman die de minder bekende liedjes van De Buck van een nieuw jasje voorziet. Zij spelen op de openingsavond ten dans op het naar De Buck genoemde plein. En daar blijft het niet bij. Op datzelfde plein kan je een pint drinken uit een beker met daarop de beeltenis van de jonge De Buck. En voor wie nog net iets harder fan is van het Gentse icoon is er nog goed nieuws. Wie in navolging van De Buck zijn of haar lichaamsbeharing weelderig laat groeien kan immers tien dagen lang van gratis jenever genieten aan het dreupelkot van Trefpunt. Concreet komen mannen met (lange) baarden en vrouwen met okselhaar voor een gratis drankje in aanmerking.

Buck, 14 juli om 22 uur op het Walter De Buck-plein

Circus op een toplocatie

Ooit was het Gentse wintercircus de place to be voor circusliefhebbers, maar sinds het gebouw in verval raakte was er geen acrobaat of goochelaar meer te zien. Daar komt tijdens de Gentse Feesten verandering in. Drie avonden lang strijkt het Franse gezelschap Le Doux Supplice neer in het iconische gebouw om daar, op de plaats waar vroeger ook al de circuspiste lag, de voorstelling En attendant le grand soir te spelen. Een mix van dans en acrobatie waarbij het – als we de promotekst mogen geloven – ook voor de toeschouwers moeilijk is om stil te blijven zitten. Ook elders in Gent is er trouwens heel wat circus te zien. In totaal staan op tien verschillende locaties meer dan zeventig voorstellingen gepland.

Volledig overzicht: www.miramiro.be

De greatest hits van Ontroerend Goed

In 2001 debuteerde theatergezelschap Ontroerend Goed op de Gentse Feesten. Dat deden ze toen met PORROR, een voorstelling die porno, horror en poëzie met elkaar vermengde. Tweeëntwintig jaar later keert het ondertussen internationaal vermaarde gezelschap terug naar de Feesten om er zijn intrek te nemen in NTGent voor een soort best of. Op het programma staan drie voorstelling waarmee ze in het verleden enkel lof oogsten: The Smile Off Your Face (2003), Are we not drawn onward to new erA (2015) en Every word was once an animal (2021). Voorstellingen die volgens artistiek leider Alexander Devriendt een goede kennismaking vormen met het werk van het gezelschap. Wie de komende dagen niet in een theaterzaal raakt, geen paniek. Ontroerend Goed is nog tot 2027 artist in residence bij NTGent.

Tickets en info: ntgent.be

Kamping Kitsch op verplaatsing

Voor de grootste en decadentste verkleedpartij van het land moet je al enige jaren in Kortrijk zijn. Daar opent in augustus met steeds groter succes Kamping Kitsch Club één weekend lang de deuren. Een festival waarop alles wat fout is plots helemaal normaal wordt. Een concept waar ze ook op de Gentse Vlasmarkt – het beruchtste plein van de Feesten – wel iets in zien. En dus komt Kamping Kitsch dit jaar op bezoek met alle over the top randanimatie die daarbij hoort. U bent bij dezen gewaarschuwd, op zondag 16 juli zal de Vlasmarkt nog net iets West-Vlaamser klinken dan u gewoon bent.

16 juli op de Vlasmarkt

Kamping Kitsch komt op bezoek in Gent: meer bepaald op de Vlasmarkt. Waar anders? Beeld Henk Deleu

Karmaclan

Wat ze er de komende tien dagen precies gaan doen blijft voorlopig nogal schimmig. Toch durven we – nu al – te beloven dat het hoe dan ook de moeite loont om eens langs te lopen in de Willem de Beersteeg waar vzw CirQ haar tenten heeft opgeslagen. De voorbije jaren zorgden zij steeds voor het nodige zout en peper op de Gentse Feesten. Een circustent waar kinderen tussen de benen van de pedofiele bisschop Roger Vangheluwe moesten kruipen om binnen te raken, een levend kuikentje dat al of niet in een blender belandde of een gigantische joint waar zelfs de burgemeester een trekje van kwam nemen. Bij CirQ valt er altijd wel wat te beleven. Dit jaar kreeg hun spektakel de titel Karmaclan en zijn goede doelen het centrale thema. Zoals gezegd, een beetje schimmig. De enige manier om echt te weten waar het om draait is er een kijkje te gaan nemen.

Karmaclan, elke dag vanaf 19 uur in de Willem de Beersteeg

Onvoorbereid het diepe in

Het concept van Nachtgasten komt overgewaaid uit Nederland. De acteurs en actrices krijgen pas vlak voor ze de planken op gaan hun rol toebedeeld in een nog onbestaand verhaal. Daarnaast heeft elk van de personages ook een geheim. Een verborgen verhaal dat wel gedeeld wordt met het publiek, maar niet met de andere acteurs. Aan hen om rond die elementen in het anderhalf uur dat volgt een volledige voorstelling te bouwen. Een uitdaging die blijkbaar heel wat grote namen prikkelt. Tijdens de Gentse Feesten komen onder anderen Stany Crets, Mathias Sercu, Joris Hessels, Barbara Sarafian, Jennifer Heylen en Peter Van Den Begin langs in Arca voor een avondje improvisatietheater.

Nachtgasten, van 18 tot en met 22 juli in Arca

Gratis grote namen

Ook muziekliefhebbers komen traditiegetrouw aan hun trekken op de Gentse Feesten. Je kan uiteraard op goed geluk door de stad dwalen om aan een van de vele podia een optreden mee te pikken. Maar wie vooraf het programma goed bestudeert krijgt tijdens de Gentse Feesten de kans om een pak grote namen mee te pikken waar je op gelijk welk ander festival een ticket voor moet zien te scoren. Op de openingsavond kan je bijvoorbeeld al Vive La Fête en Lady Linn & Her Magnificent Seven aan het werk zien. Op zondag staat Stake op de Kouter en op maandag concerteren dan weer Flip Kowlier en Frank Vander linden. Verder nog op het programma namen als Bent Van Looy, Glints en Arbeid Adelt.

Volledige programma: gentsefeesten.stad.gent

#LikeMe

Goed nieuws voor de fans van de Ketnet-reeks #LikeMe. Wie een beetje op speurtocht gaat in het programmaboekje van de Gentse Feesten merkt dat je op de verschillende pleinen een aanzienlijk deel van de #LikeMe-cast aan het werk kan zien. Op 14 juli bijvoorbeeld komt Maksim Stojanac – alias Vince – de Korenmarkt animeren. Op 17 juli komt Pommelien Thijs – Caro in de reeks – op datzelfde plein langs. En de 21ste is het dan de beurt aan Aaron Blommaert – Jonas in het #LikeMe-universum – om Sint-Baafs aan het dansen te krijgen. Stuk voor stuk optredens die ook wie Ketnet-reeksen is ontgroeid zullen boeien trouwens. Maksim, Aaron Blommaert en zeker Pommelien Thijs hebben ondertussen bewezen meer in hun mars te hebben dan het coveren van oude Vlaamse successen.

Maksim, 14 juli om 22.30 uur op de Korenmarkt

Pommelien Thijs, 17 juli om 22.30 uur op de Korenmarkt

Aaron Blommaert, 21 juli om 19 uur op Sint-Baafs

Pommelien Thijs is 17 juli te zien op de Korenmarkt. Beeld Maxime Petit

Eindspurt

Geen Gentse Feesten zonder langgerekte finale. Traditioneel een karweitje voor oude rotten in het vak zoals Roland of Raymond Van het Groenewoud. Die laatste nam zijn taak vorig jaar wel heel serieus en zong het uit tot zeven uur ’s morgens. Goed voor een set die acht uur en maar liefst 109 nummers duurde. Dit jaar staat voorlopig geen marathonsessie gepland. Bij Trefpunt, waar traditioneel het langst livemuziek te horen is, speelt het Gentse trio Odo om drie uur ’s nachts ten dans. Twee uur later geven ze de fakkel door aan Gamma Rave dat wereldmuziek met elektro mixt. De allerlaatste noten komen van de atypische brassband Brazzmataz die om 7 uur de echt wel laatste dans in mag zetten.

23 juli vanaf 3 uur rond Sint-Jacobs