Marc Rebillet in La Madeleine: hij kwam, zag en mag nog vaak terugkomen

Marc Rebillet! De funkgod met het brilletje, de lockdownheld van miljoenen YouTube- en Facebook Live-kijkers wereldwijd, het vleesgeworden charisma, Loop Daddy himself: minder dan een maand na zijn extatische set op Pukkelpop hield hij alweer halt in België. In La Madeleine in Brussel stond hij voor een publiek dat ongeveer 15 keer kleiner was, maar minstens zo enthousiast.

Rebillet bevond zich een paar weken geleden nog in het lodderoog van een ministorm. Op het Noord-Franse Touquet Music Beach Festival componeerde en bracht hij toen een meezinger rond de mantra ‘Macron is een lul’. Op zich business as usual, ware het niet dat president Macron op dat moment zelf in het publiek stond, waarna de festivalorganisator zijn drankbeker boos op het podium keilde en Rebillet achteraf niet meer wilde uitbetalen. Waarna de New Yorkse Texaan er op zijn Instagram nog een stuk of 25 scheppen bovenop deed, enzovoort.

In Brussel sprak de muziek luider en welluidender dan de fratsen. Het publiek? Naar schatting dertig procent stond er, as is tradition, in peignoir of kimono. De zaal? Goed opgewarmd door de Belgische Pomrad (Rebillet achteraf over zijn voorprogramma: ‘Ik volg hem al jaren. Wat een fucking talent!’)

Voor de oningewijden: Marc Rebillet heeft een spanbetonnen gevoel voor ritme, een moppentrommel van een zeer goed jaar en een improvisatietalent om 23 kloeke punten aan te zuigen: hij verzint zijn liveshows altijd ter plekke van kont tot kruin bij elkaar. Het nettoresultaat is dat je als fan/toevallige passant non-stop het gevoel hebt: Hier Gebeurt Iets. En anders valt er op zijn minst iets te lachen. Dat werkt: overal waar hij komt, hangen duizenden mensen aan zijn lippen. Eén Amerikaan schreef op YouTube: “Het is een opluchting en een zegen dat Marc Rebillet ervoor heeft gekozen muziek te maken. Hij had met net zoveel succes een gevaarlijke sekte kunnen oprichten.”

Grand cru

Rebillet weerspiegelt in zijn sets de energie van het publiek en kaatst dat uitvergroot terug. Het Brusselse La Madeleine is compacter en gezelliger dan de Marquee in Kiewit, en dus was ook de show van Rebillet anders. Minder slapstick, minder overrompelende extase, minder topless vrouwen op de eerste rij. De ontkurkte fles champagne stond klaar op de dj-tafel, maar werd deze keer niét door Rebillet al crowdsurfend over de hoofden van het publiek gespoten.

Maar de set was wel een grand cru: de groove was funkier, clubbier, droger en donkerder dan op Pukkelpop. De monologen waren gepast surreëel en begeesterend en sympa en clever. De vrouw die hem op Pukkelpop ook al vroeg of Marc met haar van kamerjas wilde wisselen, was er opnieuw bij – deze keer deed hij het. En later trok hij nog een op het podium gegooide beha aan: die stond ‘m goed.

Voor wie Rebillet niet kent en nooit zag, en zijn act op basis van de vorige alinea’s verwart met de kermisstunts van Tomorrowland-dj Steve Aoki en andere taartengooiers: ga uw oren uitwassen met groene zeep.

Op het einde gooide iemand een paar joints en een aansteker op het podium. Rebillet stak er één op: “It’s been a long tour, I fucking deserve this.” Een paar minuten later: “Oooo-weee. Blij dat de set bijna gedaan. Hoeveel weed zat hier in godsnaam in?!”

Rebillet sluit zijn (dus voor de rest bij elkaar geïmproviseerde) sets graag af met twee bestaande songs. In dit geval – en eigenlijk meestal: ‘Girls Club’ en ‘Get the Fuck Out of Bed Bitch Go’, twee keer pal erop.

Hij was ook nog net aan een bisnummer begonnen toen de show stilgelegd moest worden: “De politie staat voor de deur. Sorry, iedereen. Koel je woede niet af op de mensen van deze fantastische zaal, maar bij het buitengaan gewoon op de politie zelf, als het even kan. Dankjewel!” Een halve coïtus interruptus die er geen was, want het pleit was toen toch al lang gewonnen.

Rebillet kwam, zag en mag van ons nog vaak terugkomen.

De volledige set van Marc Rebillet op Pukkelpop: