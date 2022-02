‘Marble Mania’: een camera vastbinden aan een bejaarde egel had zelfs boeiender materiaal opgeleverd

Elmo Lê van zet de blik op oneindig. Vandaag: Marble Mania.

Ik bevind mij 80 kilometer diep in een zwart gat. Elke schreeuw om hulp valt in dovemansoren. De dichtstbijzijnde nooduitgang ligt een uur achter mij en er is geen weg terug. Kijken naar Anouk Matton privé, BV darts of De redders was minder traumatiserend dan het uitzitten van Marble Mania. Zijn er verzekeringsmaatschappijen die emotionele schade dekken?

Kürt Rogiers is een arme stakker, en niet alleen omdat niemand juist weet hoe je Kürt correct uitspreekt. Hij is gebonden aan een exclusiviteitscontract wat hem veel geld, maar ook veel miserie oplevert. Je zal maar verplicht worden om een programma te presenteren dat Marble Mania heet waarin bekende Vlamingen met knikkers spelen. En dat 70 minuten lang.

In de tweede aflevering van Marble Mania hadden tv-koks Marcello Ballardin, Dominique Persoone en – hoe irritant kan je zijn? – Roger van Damme pakweg 50 pogingen nodig om een knikker op zijn bestemming te krijgen. Daar zit je dan, te kijken naar schijnbaar motorisch gehandicapte witte mannen die staan te sukkelen met iets dat bedoeld is voor kinderen.

De kandidaten – veelal mediafiguren die niet interessant genoeg werden bevonden voor De verraders en BV darts – wagen zich aan “behendigheidsbanen” en “geluksbanen”, maar de spectaculaire benamingen ten spijt: verwacht er niet te veel van. Het gaat om disciplines die beeldmateriaal opleveren dat nooit het scherm had mogen halen. Er gebeurt niets, maar het wordt toch uitgezonden. Da’s een ziekte van deze tijd.

Kamal Kharmach is de Frank Raes van dienst en becommentarieert de weg die een knikker aflegt. “Nu gaat het om de knikkers”, klonk het. Dat was het teken om te vluchten, maar ik ben blijven kijken en nu is een tv-trauma mijn deel. Kharmach raaskalt alsof Wout Van Aert de Mount Everest bestormt op een eenwieler, terwijl het hier om knikkers gaat die over een baan rollen. Het draait om geluk, niet om kunde, maar die boodschap is blijkbaar niet doorgekomen.

Ik zou het enthousiasme van Kharmach uit sympathie voor de man aanstekelijk willen noemen, maar de onzin die hij uitkraamt is van het ergste dat de laatste 10 jaar op televisie is gekomen. Hoe sáái kan een programma zijn? Marble Mania is zo slecht dat het een campagne van Horeca Vlaanderen zou kunnen zijn. Ze hebben geïnvesteerd in een shitshow waarvoor je zeker niet thuis moet blijven. En hup, het aantal restaurantbezoeken op zaterdagavond schiet de hoogte in. Slim gezien.

Ik zou heel graag met een positieve noot willen afsluiten, want iemand moet oprecht gedacht hebben dat Marble Mania toffe televisie kan zijn, maar ik zal die persoon moeten teleurstellen. Een camera vastbinden aan een bejaarde egel had zelfs boeiender materiaal opgeleverd.

Marble Mania, elke zaterdag om 20.25 uur op VTM.