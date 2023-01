Måneskin over de geneugten van je te kleden als een rockgod: ‘Onze kleding is als een billboard dat zegt: wij zijn hier, kijk naar ons’

Sinds hun zege op het Eurovisiesongfestival doet Måneskin er alles aan om dat succes te bestendigen. Hoe ze eruitzien, speelt daarin een essentiële rol.

Het gebeurde vier dagen voor hun aankomst in New York, net na de release van hun derde album en net voor hun verschijning op de Grammy’s en de volgende etappe van hun wereldtournee: de vier leden van Måneskin, de Italiaanse band met een Deense naam die wereldwijde erkenning kreeg na het winnen van het Eurovisiesongfestival in 2021, zijn in Rome getrouwd. Met elkaar.

Ze droegen allemaal wit: zanger Damiano David (24) een smoking, gilet en ringoorbellen, bassiste Victoria De Angelis (22) een kanten sluier, gedrapeerde top, broek en operahandschoenen, drummer Ethan Torchio (22) een rok, kanten haltertop, tule sluier en eveneens handschoenen en gitarist Thomas Raggi (22) een witte hoge hoed en lange jas. Ze droegen allemaal boeketten bloedrode rozen. Machine Gun Kelly zat in het publiek, net als regisseur Baz Luhrmann. Alessandro Michele, de voormalige creatief directeur van Gucci, zegende het huwelijk in, “in de naam van Apollo, Elvis en Jimmy Page”. En niet te vergeten: ter wereldwijde promotie van alle betrokkenen (ze zijn niet polyamoreus, gewoon beste vrienden). En zo werd de relatie tussen mode en rock opnieuw ingewijd.

De twee industrieën zijn al decennia met elkaar verstrengeld, maar zelden heeft een jonge band mode gebruikt om zijn boodschap met zoveel oogverblindende vrolijkheid kracht bij te zetten en uit te dragen als Måneskin. Vanaf het moment dat de band in Rotterdam op het wereldtoneel verscheen, hun nummer ‘Zitti e Buono’ brullend in metallic bordeauxrode lederen kledij van Etro als waren ze de liefdeskinderen van Jimi Hendrix en Abba, is de band synoniem geworden met een bijzondere soort vrolijke rockgodoutfits.

Dat heeft de band deels te danken aan zijn alomtegenwoordigheid de voorbije jaren: meer dan 6,5 miljard streams op Spotify, spelen op Coachella en Saturday Night Live, de campagne #StandUpForUkraine, openen voor de Rolling Stones, samenwerken met Iggy Pop en met Tom Morello van Rage Against the Machine, een nummer bijdragen aan de Elvis-soundtrack... En optreden op de MTV Video Music Awards, waar de band werd genomineerd voor drie awards en er één won. De beelden van een topless bassiste De Angelis gingen viraal.

Maar ook de samenwerking met Alessandro Michele bleek vruchtbaar. Hij gaf het Måneskin-kwartet een intrigerende garderobe geïnspireerd door rockiconen uit het verleden: cowboyachtige overbroeken en leren g-strings, pailletten, nekbanden en parels, fluweel en veren, een seventiesvibe (en de neiging om alles uit te trekken naarmate de boel meer verhit raakt). Michele beschreef zijn relatie met Måneskin als volgt: “Toen we elkaar eindelijk ontmoetten, was het alsof je voor het eerst seks hebt met iemand die je leuk vindt en verzucht: ‘Het was duidelijk dat we op een buitengewone manier de liefde gingen bedrijven.’” Inmiddels heeft hij Gucci verlaten. Het nieuwe album gaat over de donkere kant van roem; ze weten dat de wittebroodsweken niet eeuwig kunnen duren.

Verbaast het jullie dat jullie kleding zo’n gespreksonderwerp is geworden?

Victoria De Angelis: “Wat wij doen is heel anders dan wat de norm is in Italië, of hoe Italië vaak wordt voorgesteld. Dus ik denk dat het een grote impact heeft, of mensen het nu leuk vinden of niet.”

Damiano David: “Onze kleding is als een billboard dat zegt: ‘Wij zijn hier. Kijk naar ons.’ Het is een manier om onszelf en onze boodschap duidelijker te maken en meer impact te geven. We zijn er altijd van overtuigd geweest dat we naar alles moesten kijken om het te maken: niet alleen de muziek, maar ook hoe we eruitzien, hoe we sociale media gebruiken en hoe we spelen, wat we spelen, waar we spelen. Onze houding.”

Dus jullie hebben je vanaf het begin zo gekleed?

De Angelis: “Ik denk het ons heeft geholpen onze persoonlijkheid te ontwikkelen zodat we sterker staan. We groeiden op in Rome, in een erg conservatieve buurt. Op de middelbare school keek iedereen naar ons alsof we freaks waren omdat we speelden en ons raar kleedden. Als je naar Londen of Berlijn gaat, interesseert het niemand wat je draagt. Maar als je als jongen in Rome op straat loopt met make-up op, kijkt iedereen naar je alsof je de duivel bent.”

Thomas Raggi: “De eerste keer dat we Ethan ontmoetten was hij een echte hippie, met vlechten, veelkleurige T-shirts, sokken, sandalen.”

Ethan Torchio: “En regenbogen. Ik hield van veel regenbogen. Ik ben door verschillende fases gegaan. Punk, dan donkere gothic, en daarna was ik zeer hippie en dan gewoon heel camp, heel excentriek met veel kleuren.”

Raggi: “Ik ontdekte mijn stijl heel laat. Ik was lange tijd een normale tiener die hoody’s droeg. Maar de laatste twee jaar ben ik een compleet andere richting ingeslagen: seventiespakken en dat soort dingen.”

David: “Voordat ik in de band speelde, speelde ik basketbal. Ik sportte.”

De Angelis: “In het begin moedigde ik de jongens aan om gekker te doen. Ik herinner me de eerste keer dat we allemaal samen bij mij thuis speelden. ‘Oh, misschien zou het cool zijn om eyeliner te dragen, maar misschien is het te gek’, zeiden zij. Maar ik zei: ‘Nee, laten we het doen. Wat maakt het uit?’ In het begin hadden ze gewoon die moed nodig, maar eens ze overstag gingen, kregen ze er allemaal zoveel plezier in, en we evolueerden samen. Het was alsof we een beeld in ons hoofd aan het construeren waren van wie we wilden zijn en wat we wilden doen.”

Hoe veranderde het in de loop der tijd?

David: “Toen we op straat optraden, moesten we onszelf zichtbaar maken, we moesten luidruchtig zijn om mensen aan te trekken. Dus ik denk dat het daarmee begon.”

Raggi: “We gingen naar vintage winkels waar we van alles kochten om mee te kunnen combineren. We waren een soort pauwen die de menigte verleidden. Ik herinner me dat ik een cool leren jasje vond dat ik nog steeds in mijn kast heb.”

De Angelis: “Toen we in 2017 meededen aan de Italiaanse X- Factor was dat een grote verandering. We hadden toegang tot al die gekke kostuums en kleding, en kregen meer lef. Met latex en meer onthullende stukken, ook al hadden we een zeer slechte smaak. Conservatief zijn heeft ons altijd behoorlijk kwaad gemaakt. ‘Oké, dit is wie we zijn, en het maakt ons niet uit of je kritiek hebt’, was onze boodschap. Toen we met Gucci begonnen te werken, bracht dat ons op een ander niveau en kregen we de kans om veel looks te creëren. We konden onze creativiteit de vrije loop laten.”

De leden van Måneskin, van links naar rechts: Thomas Raggi, Victoria De Angelis, Damiano David en Ethan Torchio. Beeld NYT

Wat vinden jullie belangrijk in wat jullie op het podium dragen?

David: “Ik hou van eenvoudige vormen. Ik denk dat het vooral komt omdat ik moet zingen: mijn borst en buik moeten bewegen omdat ik anders zonder zuurstof kom te zitten. Hoe ik me kleed, weerspiegelt het soort persoon dat ik ben, want er zijn meer dingen die ik niet mooi vind dan dingen die ik mooi vind. Daarom bestaat mijn garderobe uit slechts vier kleuren. Dat is precies hoe ik mijn leven leef. Ik hou van vier tot tien mensen en van vier kleuren: zwart, wit, bruin en legergroen. Verder niets.”

Torchio: “Ik ben gewoon graag naakt.”

Raggi: “Hoe ik me kleed, is erg afhankelijk van hoe ik me voel. Als je een ballade speelt met al dat kinky spul aan, is dat niet erg comfortabel. Maar als ik muziek moet schrijven, moet ik op een bepaalde manier gekleed zijn omdat ik een andere vibe wil.”

De Angelis: “Met Gucci ontwerpen we onze kleding samen. We hadden dus echt de kans om veel ideeën te spuien, met veel verwijzingen en bands waar we van houden. We wilden ons uitspreken en al die lijnen van wat als vrouwelijk of mannelijk wordt beschouwd door elkaar laten vloeien. Net als gendernormen en stereotypen over het lichaam, zeker omdat het vrouwenlichaam zoveel meer geseksualiseerd is. Op de MTV Awards was er een groot schandaal omdat mijn tepels tevoorschijn kwamen, terwijl Damiano’s kont letterlijk naakt was en alle jongens shirtloos waren. Het beste is wanneer mensen ons vertellen: ‘Je gaf me de moed om me te kleden zoals ik wilde. Daarvoor schaamde ik me te veel.’”

David: “Het gaat over vrijheid. Gucci brak met de regels: deze collectie is voor vrouwen, dus alleen vrouwen kunnen het dragen. En dit is hoe je een outfit moet bouwen en blablabla. We vinden dat het echt betrekking heeft op wat we proberen te doen met onze muziek.”

Wat is de contractuele situatie met Gucci op dit moment?

David: “Geen commentaar. We kunnen niet over ons contract praten.”

Kun jullie je voorstellen dat jullie ooit jullie eigen collectie ontwerpen?

De Angelis: “We krijgen veel voorstellen om onze eigen collecties te maken, en dat zou erg leuk zijn om ooit te doen. We vinden het ook erg leuk om kleinere en onafhankelijke merken de kans te geven om met ons samen te werken en leuke dingen te doen.”

Raggi: “Vandaag wil ik meer kleren dragen die op de jaren negentig geïnspireerd zijn, met heel baggy pakken en broeken.”

De Angelis: “Ik denk dat we gaan veranderen en blijven ontwikkelen. Maar niets drastisch. Gewoon van dag tot dag, en als je dan terugkijkt, stel je vast: oké, toen was het heel anders.”