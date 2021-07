Manager Britney Spears neemt ontslag: ‘Ze is van plan om officieel met pensioen te gaan’

Larry en Britney werkten al sinds de beginjaren van haar carrière - in de jaren negentig - samen. Toch zouden ze al meer dan twee jaar geen contact meer met elkaar gehad hebben. Nadat de ‘Toxic’-zangeres hem zei dat ze een werkonderbreking voor onbepaalde tijd wilde inlassen, liet ze niets meer van zich horen.

In een schriftelijke verklaring aan de bewindvoerders van Britney, Jamie Spears en Jodi Montgomery, die Deadline kon bemachtigen biedt Larry nu officieel zijn ontslag aan: “Britney sprak opnieuw haar intentie uit om officieel te stoppen met zingen. Als haar manager geloof ik dat het in haar beste belang is dat ik ontslag neem uit haar team omdat mijn professionele diensten niet langer nodig zijn.”

Larry, die ook manager is van Aerosmith’s frontzanger Steven Tyler, liet nog weten “extreem trots” te zijn op wat ze allemaal bereikt hebben tijdens haar carrière. Hij maakte ook duidelijk dat hij nooit deel uitmaakte van de bewindvoering. Hij besloot zijn brief met de woorden: “Ik wens Britney alle gezondheid en geluk van de wereld en ik zal er voor haar zijn als ze me ooit weer nodig heeft, zoals ik dat altijd ben geweest.”

Bewindvoering

Britney staat al sinds 2007, na haar mentale inzinking, onder toezicht van haar vader Jamie Spears. Hij is verantwoordelijk voor haar financiën, maar ook heel wat andere zaken in haar leven. Al jaren probeert de zangeres haar zaken zelf weer in handen te krijgen.

Op 23 juni getuigde ze in de rechtbank: “Het is mijn wens en droom dat dit alles eindigt. Ik wil mijn leven terug. Ik geloof echt dat deze situatie misbruik is. Ik wil de bewindvoering beëindigen zonder geëvalueerd te worden. Ik wil een verzoek indienen om dit alles te beëindigen.” Britney beweerde ook dat haar bewindvoerders er alles aan deden om te voorkomen dat ze nog meer kinderen zou krijgen.