Man Ray breekt veilingrecord voor duurste foto ooit: ‘Net zo iconisch als de Mona Lisa’

Nog nooit werd er zoveel betaald voor een foto. Op voorhand werd het werk op 5 à 7 miljoen dollar geschat. De vorige recordhouder was Rheine II van de Duitse fotograaf Andreas Gursky, een foto die in 2011 voor 4,3 miljoen dollar werd verkocht. Wie de foto gekocht heeft, is niet bekend.

Man Ray, in 1890 geboren in Philadelphia als Emmanuel Radnitzky, maakte Le Violon d’Ingres in 1924. De foto is een portret van de rug van Rays toenmalige muze en vriendin Kiki de Montparnasse. Via een vernieuwende techniek plaatste de kunstenaars twee f-sleutels als van een viool op de rug. De foto krijgt hierdoor een surrealistisch karakter.

Bij Christie’s noemden ze het werk “net zo iconisch als de Mona Lisa of de soepblikken van Andy Warhol”. De foto komt uit de collectie van Rosalind Gersten en Melvin Jacobs, twee verzamelaars die hun fortuin maakten in de modewereld. Ray had hen de foto zelf gegeven in 1962. Het gaat om de allereerste afdruk van het originele negatief.

De verkoop van de foto van Man Ray is het sluitstuk van een veilingweek bij Christie’s die in totaal 1,3 miljard dollar opbracht. Shot blue sage Marilyn (1964), een portret van Marilyn Monroe door Andy Warhol, ging vorige week onder de hamer voor 195 miljoen dollar (185 miljoen euro). Daarmee werd dat het duurste werk van de twintigste eeuw.