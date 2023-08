Makers van podcasts op zoek naar centen: ‘Zelfs de best beluisterde leveren in Vlaanderen niet genoeg op om van te leven’

Podcasts luisteren doen we steeds vaker, ervoor betalen willen we amper. Een spreidstand die podcastmakers van allerlei pluimage hoofdbrekens bezorgt. ‘Tweeduizend euro voor een reclamespotje? Daar geef je toch je vrijheid niet voor op?’

Behoorlijk ontluisterend. Beter kun je de cijfers die onderzoekers van de Arteveldehogeschool de voorbije maanden oplijstten niet samenvatten. Ze onderzochten de betaalbereidheid van podcastluisteraars. En hoewel die behoorlijk fanatiek blijken in het luisteren, laat zowat 70 procent van hen weten er zelfs nog niet aan te denken te betalen voor die luisterbeurten.

Een harde boodschap om zo zwart op wit te zien staan. Maar eigenlijk niets nieuws voor al wie met podcasts bezig is.

“Zelfs de best beluisterde podcasts leveren in Vlaanderen niet genoeg op om van te leven.” Laura Scheerlinck weet waar ze het over heeft. Ze is samen met Silke Vandenbroeck host van De volksjury, een immens populaire true crime-podcast goed voor 375.000 luisteraars per maand en een bijzonder enthousiaste fanbase.

“Veel mensen gaan ervan uit dat die cijfers genoeg moeten zijn om er een inkomen aan over te houden, maar dat is dus een misvatting.” Die luisterbeurten, hoeveel het er ook zijn, brengen immers geen euro in het laatje. “Blijkbaar is het een paar jaar geleden tijdens een meeting op het hoofdkwartier van Spotify, tot nader order het populairste podcastplatform, goed fout gelopen”, lacht Scheerlinck. “Daar is toen bepaald dat je in tegenstelling tot muziek voor podcasts niet betaald wordt per luisterbeurt.”

Sinds die faliekant afgelopen vergadering in het Hoge Noorden wordt gezocht naar alternatieve inkomstenbronnen. Merchandising bijvoorbeeld. Met liveshows in theaterzalen en culturele centra, aan zo’n podcast gekoppelde boeken, of totebags en koffiemokken met de merknaam erop, proberen podcastmakers geld in het laatje te brengen.

Reclameblokken?

En dat werkt, vertelt Andries Beckers, samen met comedian Alex Agnew de man achter de microfoon bij Welcome to the AA, net als De volksjury een Vlaams podcastmonument. “De ticketverkoop van zo’n liveshow levert ons uiteraard iets op. Maar daartegenover staat dat je ook heel wat tijd in dat soort events stopt. Het is dus eigenlijk geen vergoeding voor de tijd die je aan het maken van je podcast besteedt.”

Eenzelfde verhaal horen we bij Scheerlinck. Ook zij wijst op de extra tijd die ze in de liveshows van De volksjury investeert. “We zijn ook niet met die shows gestart om financiële redenen. Het was gewoon iets waar onze fans om vroegen en waar wij ook veel zin in hadden.”

Hetzelfde geldt voor de boeken en andere hebbedingen die van De volksjury te koop zijn. “Ook die zijn er vooral op vraag van de fans gekomen. Je moet de opbrengst die dat oplevert ook niet overschatten. Het is niet zo dat we tienduizend van die totebags verkopen.”

06122022 WVV ANTWERPEN BELGIE De VolksjurySilke Vandenbroek en Laura Scheerlinck maken 'De volksjury', een 'true crime'-podcast goed voor 375.000 luisteraars per maand. Beeld Wouter Van Vooren

Bijkomend probleem: merchandising heeft enkel slaagkansen bij podcasts, zoals De volksjury of Welcome to the AA, die met een merknaam kunnen uitpakken. Voor het podcastcollectief SCHIK – dat succesvolle titels als Bob en El Tarangu achter zijn naam heeft staan – is dat een pak moeilijker. “Wij moeten ons luisterpubliek bij elke productie opnieuw opbouwen”, vertelt Randy Vermeulen, eindredacteur en producent bij SCHIK.

Is het inlassen van reclameblokken dan een alternatief? Die kunnen een deel(tje) van het probleem oplossen, denkt Vermeulen. “Maar verwacht niet dat je daar het leeuwendeel van je budget mee bij elkaar krijgt.”

Het bewijs van die stelling wordt geleverd door De volksjury, waar luisteraars reclame voor bijvoorbeeld Hello Fresh of Air Up te horen krijgen. “Dat brengt iets op, maar lang niet genoeg om de productiekosten te dekken”, geeft Scheerlinck toe.

Het is meteen de reden waarom ze bij Welcome To the AA, op een flirt met Humo na, zich niet aan reclame wagen. Beckers: “Wat krijg je voor zo’n spotje? 1.500 euro, in het beste geval 2.000 euro. Ik weet dat we gezeik krijgen als we plotseling met reclame zouden beginnen. (lacht) Toen we Humo als sponsor vermeldden, kregen we al mails van mensen die vonden dat de toon van de podcast toch net iets anders was. Als we dat gezeik erbij willen nemen, zal het toch voor meer dan 2.000 euro moeten zijn.”

Structurele partners

Het probleem is dat die reclamespotjes niet op hun echte waarde worden geschat, klinkt het in podcastkringen. Waar radiospotjes op traditionele zenders vaak gewoon voorbijwaaien en opgaan in de achtergrond, is dat bij een podcast anders. Omdat die audiovorm nu eenmaal een bepaalde vorm van concentratie vraagt, komen de spotjes die daarin verwerkt worden veel beter binnen.

“Ik weet welke impact onze podcast heeft”, zegt Beckers. “Als wij een auteur te gast hebben, mogen ze bij de drukkerij bij wijze van spreken al een extra druk van zijn boek bestellen. En de bedragen die ons op de reclamemarkt worden aangeboden voor integratie in Welcome to the AA staan daar absoluut niet in verhouding mee.”

Dan ziet Beckers meer heil in een structureel partnership, zoals we in grotere podcastmarkten als de Verenigde Staten zien: één merk dat zijn naam aan een podcast verbindt in ruil voor een substantieel bedrag.

Het is een pad dat ze ook bij SCHIK wilden bewandelen voor hun nieuwste productie De erfenis, die ze zonder de financiële steun van een omroep als VRT of VPRO willen produceren. “We hebben laten becijferen dat zo’n partnership bij een van onze producties goed zou zijn voor zo’n 50.000 euro per jaar”, zegt Vermeulen. “Alleen is de markt daar blijkbaar nog niet klaar voor: we zijn er niet in geslaagd een sponsor te vinden die dat bedrag op tafel wil leggen.”

Ook Beckers en Agnew zijn bezig met een marktonderzoek dat op termijn tot zo’n partnership moet leiden. “Het is een kwestie van tijd voor we onze handtekening zetten”, zegt Beckers. Hij verwijst naar een titel als 90 Minutes, de voetbalpodcast die onder de vleugels van VRT-merk Sporza zijn ding kan doen. “We zien onszelf ook wel zo’n deal maken. Alleen willen we dat enkel tegen het juiste bedrag doen. (lacht) Als we sell outen moet daar genoeg geld tegenover staan.”

Jong publiek

Ook een betaalmuur is een optie om geld te verdienen met het maken van een podcast. Al kan die mogelijkheid op weinig enthousiasme rekenen bij de podcastmakers die we contacteerden. “De abonnementmodellen die momenteel bestaan, zijn te ingewikkeld”, vindt Vermeulen. “Al is het maar omdat je vaak een kredietkaart nodig hebt om zo’n abonnement af te sluiten. Ik heb die bijvoorbeeld niet, wat dus zou betekenen dat ik onze eigen podcasts niet kan beluisteren. Momenteel is het ook niet mogelijk om bijvoorbeeld een volledige reeks als Bob voor een vast bedrag te verkopen.”

Ook bij De volksjury geloven ze niet in dat model. “Toch niet voor het soort podcast dat wij maken. Wij bereiken een heel jong publiek. Die zijn sowieso niet bereid om te betalen.”

Beckers ziet nog een ander probleem. “Je maakt zo’n podcast toch ook om er zo veel mogelijk mensen mee te bereiken. Welcome to the AA is gemiddeld goed voor 400.000 tot 500.000 luisteraars per maand. Stel dat we plots 2 euro per aflevering zouden vragen. Dan weet je dat je het grootste deel van dat publiek kwijt bent. Natuurlijk, als we slechts een tiende van onze luisteraars over houden en die willen allemaal betalen, dan spreken we over absurde bedragen. Alleen gaat dat wel ten koste van de impact die je hebt.”

Nochtans zijn er wel degelijk voorbeelden te vinden waarbij zo’n betaalmuur werkt. Deze krant heeft sinds een paar weken met OK, dan niet en Mensenkennis twee podcasts achter de betaalmuur staan. “Omdat we er principieel van overtuigd zijn dat je journalistieke producten die met veel liefde en zorg gemaakt zijn niet zomaar gratis weggeeft”, legt hoofdredacteur Remy Amkreutz uit. Al speelt – uiteraard – ook het financiële een rol. “Willen we als krant blijven investeren in podcasts, dan is een duurzaam verdienmodel nodig.”

Amkreutz noemt het optrekken van die betaalmuur een berekende gok. Een gok die loont, zo blijkt. “De voorbije weken hebben een heel aantal mensen een abonnement op de krant genomen specifiek om die twee podcasts te kunnen beluisteren. Dat sterkt ons in het idee op deze weg door te gaan.”

Wat niet betekent dat nu alle De Morgen-podcasts achter dezelfde betaalmuur zullen verdwijnen. “Deze aanpak werkt alleen voor heel specifieke titels: podcasts die zich richten tot een nichepubliek, met bijvoorbeeld een herkenbare host als trekker”, zegt Amkreutz. Een actuapodcast zoals Lopende zaken, die normaliter na deze zomer terugkomt, mikt op een veel breder publiek. “Het is logisch dat je die gratis blijft aanbieden.”

Uit de hand gelopen hobby

Welk verdienmodel – of welke combinatie van modellen – uiteindelijk het beste zal blijken, moet de toekomst uitwijzen. Maar dat er zo’n duurzaam model nodig is, daar twijfelt niemand aan. “De financiële onafhankelijkheid en de vrijheid die daarmee gepaard ging, heeft de podcast als genre groot gemaakt”, zegt Beckers.

“Maar nu is het tijd om dat publiek te gelde te maken. Zolang je niet behoorlijk betaald wordt voor wat je doet, blijven mensen dat als een – uit de hand gelopen – hobby zien”, zegt Beckers. “Maar dat is het voor ons en heel veel andere podcastmakers al lang niet meer. Welcome to the AA is een professioneel product. Het is niet meer dan normaal dat daar een vergoeding tegenover staat.”