Magazine ‘Wilfried’ trekt stekker uit Nederlandstalige versie

Wilfried is over de taalgrens al langer een begrip. De Franstalige versie van het blad dat inzet op verhalende journalistiek, diepgravende interviews en fotojournalistiek ligt in Wallonië al vijf jaar in de rekken. Van elk nummer gaan zowat 5.000 nummers over de toonbank. Maar de Nederlandstalige versie, die in oktober 2020 werd gelanceerd, heeft het met zowat 2.500 verkochte exemplaren moeilijk. Ook het sportblad Eddy, uitgegeven door dezelfde coöperatieve, moet het met dezelfde cijfers stellen.

Dat resulteert in financiële moeilijkheden die de makers nu dwingen om in te grijpen. De twee verlieslatende edities worden geschrapt en alle aandacht gaat nu opnieuw naar de Franstalige versie van Wilfried. Al zit ook die in zwaar weer. Om de toekomst van het blad op lange termijn te verzekeren is nieuw kapitaal nodig. Tegen eind 2024 moet minimaal 300.000 euro gevonden worden. Omdat de redactie op zijn onafhankelijkheid staat is een overname door een bestaand mediabedrijf geen optie.