Maffiosi, menselijkheid en magie: dit zijn de streamingtips van deze week

Niet langer het duupje

Van het productiehuis achter Paolo Sorrentino’s La grande bellezza komt deze gitzwarte komedie over de Siciliaanse openbaar aanklager Nino Scotellaro, die zijn hele leven had gewijd aan de strijd tegen de maffia, en uiteindelijk ervan wordt beschuldigd een van het soort heren te zijn die hij altijd heeft bestreden. Het resulteert in een no more mister nice guy-verhaal, waarin de voormalige goeierik zo gecorrumpeerd geraakt door de omstandigheden waarin hij is beland dat zijn enige uitweg ligt in het zelf bewandelen van het aardeduistere pad van de misdaad. Italiaanse Amazon Original met Luigi Lo Cascio (La meglio gioventù) en Claudia Pandolfi (Romanzo siciliano).

The Bad Guy, drie episodes vanaf 8 december op Amazon Prime Video, daarna nog eens drie op 15 december.

Beeld uit 'Little America'. Beeld Apple

Amerika op zijn grootst

In seizoen twee van anthologiereeks Little America komen weer acht verhalen naar voren over immigranten in de V.S. Ze komen allemaal uit Epic Magazine, een Amerikaans maandblad vol menselijke verhalen, waarvan eerdere artikels ook al de kiem vormde voor onder meer Ben Afflecks film Argo (2012). Short but sweet ook, met een speelduur van 30 minuten.

Little America seizoen 2, vanaf 9 december wekelijks op Apple TV+.

Beeld uit 'His Dark Materials'. Beeld Streamz

Méér fantasy!

Met The Rings of Power, House of the Dragon en Willow zal 2022 de tv-geschiedenis ingaan als het jaar van de fantasy. Bijna zouden we nog His Dark Materials vergeten, dat zijn derde jaargang ingaat. Het universum van deze reeks, waarin wetenschap, theologie en magie op gelijke voet met elkaar staan, is anders een plezier om opnieuw in te belanden.

His Dark Materials seizoen 3, vanaf 6 december volledig op Streamz.