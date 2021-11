‘Madres paralelas’ van Pedro Almodóvar: opnieuw een magistraal melodroma ★★★★☆

Madres paralelas vinkt veel vaste Almodóvar-elementen af: van de kleurrijke inrichting van Penélope Cruz’ Madrileense appartement tot de vrijwel complete afwezigheid van mannelijke personages. Toch verrast de Spaanse grootmeester met een film die de erfzonde van de Spaanse Burgeroorlog onderzoekt.

In het echte leven zitten er zo’n negen maanden tussen een vrijpartij en een bevalling, maar niet in een film van Pedro Almodóvar. In één cut springt hij van de slaapkamer naar de materniteit, waar Janis (een indrukwekkende Penélope Cruz, in Venetië bekroond met de prijs voor Beste Actrice), een alleenstaande vrouw van veertig, de jonge Ana (de onervaren, maar sterke Milena Smit) ontmoet. De eerste is verheugd dat ze eindelijk moeder wordt, de andere kijkt vooral met angst naar de baby waarvan ze elk moment kan bevallen.

Ondanks de premisse – twee alleenstaande moeders vinden troost bij elkaar – is Madres paralelas geen voorspelbare tv-film over de moeilijkheden van het moederschap. Het is een meesterlijk melodrama (een genre dat geen andere levende filmmaker zó in de vingers heeft) dat ook dient als een metafoor voor de Spaanse samenleving sinds de Burgeroorlog van tachtig jaar geleden: een samenleving waarin mannen afwezig zijn en vrouwen op elkaar moeten terugvallen.

Madres paralelas opent met het besluit van Janis om het graf van haar overgrootvader bloot te leggen, die samen met alle andere mannen van zijn plattelandsdorpje door de soldaten van Franco werd geëxecuteerd. Tot in het laatste bedrijf lijkt Almodóvar die verhaallijn te vergeten, tot hij ze weer oppikt en je plots de hele voorafgaande plot, waarin Janis en Ana samen de nachtmerrie van elke moeder doormaken, in een ander licht ziet.

De typische Almodóvar-elementen zijn vrijwel allemaal aanwezig: Janis heeft een kleurrijke flat in Madrid, Ana heeft een moeilijke relatie met haar moeder. Een transgender maakt een cameo, de grens tussen hetero en homo wordt weggevaagd. Verkrachting is een plotelement, en een dramatische onthulling zet de emoties op scherp. Toch is Madres paralelas geen routineuze stijloefening: het is, andermaal, een uitdieping van Almodóvars meesterschap.