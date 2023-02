Lynn Wesenbeek: ‘Als je 60 wordt, word je ook rustiger: er verandert niet zoveel meer’

Gewezen Miss België, tv-persoonlijkheid, nieuwsanker, politica, auteur en moderator: het cv van Lynn beslaat meerdere pagina’s, en daar heeft ze nu een kunstzinnig hoofdstuk aan toegevoegd. Dat ze in november 60 jaar is geworden, lijkt haar wel geïnspireerd te hebben. Wat kunnen we leren van de generatie zestigers? En is 60 echt het nieuwe 40?

Hoe voel je je?

“Goed! Ik heb het gevoel dat ik nog over een huis kan springen. Wat ik wel merk, is dat ik dankbaarder ben voor wat ik kan. Als ik met een volle wasmand de trap op loop, denk ik weleens: hoelang zal ik dat nog kunnen? Het is niet onmogelijk dat me dat over vijftien of twintig jaar niet meer lukt. Door omstandigheden kom ik nu vaker in een woonzorgcentrum en ontmoet ik meer mensen die het laatste hoofdstuk van hun leven aan het schrijven zijn. Dat maakt me ook bewuster.”

Tien jaar geleden heb je het boek Vijftig tinten wijs gepubliceerd, met levenslessen van bekende vijftigers.

“Ik vond 50 worden een kantelpunt, meer dan 60. Misschien ga je scheiden, of je groeit na de drukke jaren naar elkaar toe. Je moet afscheid nemen van je ouders, de kinderen gaan het huis uit. Als je 60 wordt, word je ook rustiger: er verandert niet zoveel meer.”

Je moeder is jong gestorven: ze was amper 49.

“Ik had om die reden altijd gezegd dat het mij niets zou doen als ik 50 werd. Ik vond het een voorrecht en dat vind ik nog altijd, maar ik merkte toch dat ik het niet zo leuk vond. En toen werd ik 60, en voelde ik het opnieuw. ’s Ochtends bij het ontwaken probeer ik bewust naar bijvoorbeeld de schoonheid van de natuur in de tuin te kijken. Die ochtend lukte dat niet. Een kwartiertje later ging ik de post uit de brievenbus halen en vond ik een uitnodiging voor de begrafenis van iemand die niet ouder dan 60 was geworden. Ineens zag ik alles weer in het juiste perspectief.”

Let je op je gezondheid? Je drinkt nu bijvoorbeeld een versgeperst sapje.

“Dankzij mijn buurvrouw. Ze is 74 en ze ziet er fantastisch uit. Ze vertelde me onlangs dat ze elke ochtend vers fruitsap drinkt, dus ik dacht: ik probeer dat ook eens (lacht). Ik probeer zo gezond mogelijk te leven. Er is niets mis met af en toe een glas wijn, maar dat hoeft geen fles te zijn.

“Sinds mijn 50ste laat ik me wel geregeld controleren. Ik laat een bloedstaal nemen om te zien of de waarden nog goed zijn en niet op een probleem wijzen, en ik onderga om de zes maanden een borstonderzoek, omdat er een voorgeschiedenis in de familie is.”

Doe je aan sport?

“Ik sport niet graag, behalve op het water: zeilen, kiten, surfen, waterskiën... Maar in de fitness zul je mij niet vinden. Ik weet wel dat bewegen belangrijk is. Gelukkig heb ik een personal trainer, mijn hond. Hij verplicht me om te gaan wandelen. Maar hij wordt wel een dagje ouder.”

Gerontoloog Ivan Bautmans benadrukte in Humo het belang van evenwichtsoefeningen. Tai chi heeft volgens hem veel positieve effecten.

“Dat klopt. Je kunt ook aan yoga doen, maar opnieuw: dat is niets voor mij. Ik ben daar te ongeduldig voor. Ik lijk een rustige mens, maar van yoga word ik nerveus.”

Met de jaren worden we ook mentaal minder flexibel. Volgens experts raken we in de loop van ons leven 10 tot 15 procent van ons hersengewicht kwijt.

“Voor een mentale aftakeling ben ik wel bang. Als het licht uitgaat, wordt het moeilijk om nog met je omgeving te communiceren. Dat wil ik niet. Ik heb dat al tegen mijn kinderen gezegd, maar ik moet het natuurlijk zelf op papier zetten. Nú, want als het zover is, is het te laat. En het is niet omdat ik me vandaag goed voel, dat dat volgend jaar nog zo zal zijn.”

Vind je het erg dat je uiterlijk verandert?

“Het is niet mijn hoofdbekommernis, maar ik zou liegen als ik zei dat het nooit door mijn hoofd gaat. Soms zucht ik ’s morgens diep en smeer ik maar een extra laagje crème met hyaluronzuur, vitamine A en vitamine E, en slik ik extra vitamines om het proces te vertragen. Maar wat je ook smeert, geen enkele tachtiger ziet er nog 40 uit. Je smeert dus beter wat vaker over je hart (lacht).”

Zou je plastische chirurgie overwegen?

“Nee. Ik vind dat niet mooi. Je verandert er helemaal door. Ik laat wel één keer per jaar pigmentvlekjes verwijderen, want ik hecht veel belang aan een frisse huid. Schoonheid vergaat en de zwaartekracht doet wat ze doet, maar ik wil een zekere elegantie behouden. Mijn schoonmama is bijna 90 geworden, en zij is tot de laatste dag van haar leven een elegante vrouw geweest.

“Ik heb onlangs een interessant boek gelezen, Wie ben ik als niemand kijkt van Liesbeth Woertman, een Nederlandse professor psychologie. Het gaat over de rol van vrouwen ouder dan 40, en over hoe je omgaat met veranderende schoonheid in een wereld waarin het uiterlijk veel aandacht krijgt. Vanaf je 40ste kijken mannen minder naar je. Is dat erg? Nee, maar het is wennen. Nog een aanrader is De kunst van het ouder worden van de Zwitserse schrijver Hermann Hesse, mooie gedichten over de vergankelijkheid van het leven. Ik vind dat inspirerend, want er is ook veel positief aan ouder worden. Je weet bijvoorbeeld heel goed wat je niet meer wilt.”

Dat de blikken niet meer als vanzelf jouw richting uitgaan, is dat moeilijker te slikken voor iemand die altijd in de schijnwerpers heeft gestaan?

“Toch wel. Bij mij zijn de schijnwerpers abrupt gedoofd, maar ik merk hetzelfde bij anderen. Mensen die plots moeten verdwijnen, hebben het daar moeilijk mee, of dat nu in de politiek is, in de media of zelfs in een bedrijf. Dat komt omdat je jezelf erg vereenzelvigt met je job. We halen er waarde en onze identiteit uit: we willen gezien worden.

“Dat geldt niet alleen voor vrouwen. Ik heb eens een interview gelezen met Karel… Allee, hoe heet hij weer? De Open Vld’er, de Europarlementariër… De Gucht! (Zucht) Dat heb je dus op je 60ste, hè. Hij zei toen ook dat het wennen is, als je plots minder aandacht krijgt.”

Beeld Johan Jacobs

Heeft VTM je ooit gezegd waarom ze destijds de samenwerking hebben stopgezet?

“Nee. De persoon die dat toen heeft beslist, heeft me niet zo lang geleden wel gezegd: ‘Ik zou het vandaag niet meer doen.’ Tja.

“Zoiets overkomt veel mensen. Het was niet aangenaam omdat het tot veel onzekerheid leidde. Mijn kinderen studeerden nog en ik moest een lening afbetalen. Het was even lastig, maar uiteindelijk heeft het mij verrijkt. Door de omstandigheden was ik verplicht na te denken over wat ik nog wilde doen in mijn leven.”

Hadden ze je ook opzijgeschoven als je een man was geweest?

“Het is toch veel vrouwen overkomen, ook bij de VRT. Tot voor kort was ik lid van de raad van bestuur van de openbare omroep, en in vergaderingen heb ik het vaak over de vele mannelijke presentatoren gehad. De grote VRT-shows worden bijna uitsluitend door mannen gedragen en er worden formats rond mannelijke schermgezichten gecreëerd. Toen Siska Schoeters die hetze over gelijkwaardige verloning begon, is dat haar niet in dank afgenomen. Ze had nochtans een punt. De VRT geeft vier keer meer geld uit aan mannelijke schermgezichten dan aan vrouwen, terwijl die mannen geen vier keer beter zijn. En bij VTM presenteert een man van bijna 70 elke zondag nog het nieuws. Heb ik daar last van? Nee, persoonlijk niet. Maar ik vind wel dat je dat probleem moet benoemen, en dat moet blijven doen. Anders verandert er niks.

“Erik Van Looy, nu ook een zestiger, pleit in mijn boek Vijftig tinten wijs zelf schuldig: in zijn jongste film De premier is de premier een vijftiger, zijn vrouw een veertiger en zijn vriendin 25. In Hollywoodfilms zien we trouwens constant bijgewerkte gezichten.”

Erik zei daarover: ‘Het lijkt wel alsof we met z’n allen weigeren te verouderen.’

(knikt) “We kunnen niet om met ouder worden. Ik ben zelf ook blij als ik het woonzorgcentrum verlaat. Het is confronterend, ook al wonen daar veel interessante mensen met wie ik echt goed kan praten en die fantastische verhalen te vertellen hebben. Ik heb er een koppel ontmoet dat daar verliefd op elkaar is geworden, twee tachtigers die nauwelijks van elkaar kunnen blijven. En een man van 100 jaar die op zijn 62ste gids is geworden in Gent en dertig jaar lang mensen heeft rondgeleid. Maar de samenleving stopt ouderen liever weg. Tijdens corona is dat pijnlijk duidelijk geworden. Mijn schoonmama leefde toen nog, zij zat vaak verbolgen naar de nieuwsuitzendingen te kijken. Haar generatie werd gewoon vergeten.

“Nochtans vergrijst de bevolking steeds sneller. Straks is mijn generatie aan de beurt. Dan denk ik: hoe zal de maatschappij tegen dan met ons omgaan?”

Wat moet ze vooral doen?

“Inzetten op gezondheidspreventie. Ik kreeg onlangs een brief van de overheid: ze biedt alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar een gratis borstonderzoek aan. Moet dat niet opgetrokken worden tot 75 of 80 jaar? We worden allemaal ouder. Nu zeggen ze eigenlijk tegen al wie ouder dan 69 is: ga maar dood.”

MINDER ROODKAPJE

Volg je de wokebeweging?

“Daar kijk ik met de glimlach naar. Ik ga niet jammeren dat vroeger alles beter was. Als ik dat anderen hoor doen, denk ik: jij wordt oud. De wereld verandert, de gebruiken veranderen. Dat is altijd zo geweest. En ja, misschien schieten ze wat te ver door, maar alles gaat uiteindelijk weer de andere kant op.

“Met de digitalisering heb ik het moeilijker. Probeer maar eens je bank te bereiken, of je energieleverancier. Je krijgt een automatische chatrobot aan de lijn, of in het beste geval jonge mensen die een draaiboek volgen. Ik was onlangs in een winkel van Zara in Londen. Daar hebben ze alleen automatische kassa’s. Er staat wel nog een meisje dat vraagt of je een zakje wilt.”

Je dochters Lauren en Morgane zijn 28 en 27 jaar. Laat je hen met een gerust hart los?

“Ze staan stevig in hun schoenen. Ik heb altijd gehamerd op zelfredzaamheid: zorg ervoor dat je een diploma hebt, en dat je nooit van iemand afhankelijk bent. Ik heb ooit gelezen dat vrouwen wat meer wolf moeten zijn, en wat minder Roodkapje. Daar ben ik het mee eens. Vriendelijkheid is belangrijk, maar er zijn grenzen. Sta op je strepen en laat je horen. Mijn dochters gaan daar goed mee om. Ze kunnen blij zijn als ze een complimentje krijgen, maar ze weten ook aan te geven wanneer het moet stoppen.”

Heb jij ooit een #MeToo-ervaring gehad?

“Nee. Nochtans hing ons lot bij VTM destijds volledig af van twee mannen aan de top.”

Marlène de Wouters, je ex-collega daar, vertelde in Humo hoe ze bij VTM het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag is geweest. Ze weigerde in te gaan op de avances van een leidinggevende, waarna hij haar stokken in de wielen begon te steken.

“Dat heb ik achteraf vernomen. Ik wist dat toen niet.”

Hoe verdien je nu de kost?

“Ongeveer de helft van mijn tijd geef ik mediatraining aan bedrijfsleiders, en ik werk als moderator onder meer voor de Europese Commissie. Ik doe dat heel graag, er komen thema’s aan bod zoals duurzaamheid, innovatie en gezondheidszorg, om er maar enkele te noemen. Ze verruimen mijn blik en ik word er nog voor betaald ook (lacht).

“Daarnaast zou ik graag een creatief project opzetten. Ik ben drie jaar geleden begonnen met boetseren, in een prachtig atelier in Heuvelland. Dat gaf me zo’n rust en evenwicht, ik ben er niet meer mee gestopt en heb sindsdien al verschillende opleidingen gevolgd. Intussen staat mijn woonkamer vol creaties. Hoofden vooral, ik noem ze mijn kopstukken. Vorig jaar heb ik ze tijdens een toonmoment voorgesteld aan het grote publiek, en ik zou er graag meer mee doen.

“Een doel en vooruitzichten hebben is belangrijk in het leven. Ik las ooit dat het risico op een alcoholverslaving stijgt als je met pensioen bent gegaan. Je hebt veel tijd, je schenkt om halfelf een aperitief in, tegen de middag is de fles leeg… Dat gaan we dus niet doen (lacht).”

Tot slot: wat vond je tot nu toe de mooiste leeftijd?

“Ergens tussen 38 en 45 jaar. De kinderen waren al wat groter, professioneel bevond ik me op mijn top en ik wist waar de klepel hing. Nog altijd, hoor. Ik ben gelukkig. Ik voel me in evenwicht met mijn omgeving.”

Dat was ook de conclusie van de experts in deze reeks: mensen worden gelukkiger naarmate ze ouder worden.

“Je wordt weer wat onbevangener, denk ik. Als kind zie je alles voor het eerst, als oudere denk je: dit is misschien voor het laatst. Je hebt ook tijd om te kijken en je te verwonderen. Rond je 20ste kan dat niet, dan moet je studeren, een job zoeken, een lief vinden, kinderen krijgen...

“Mijn hond is een vondeling en is nu al vijftien jaar bij ons, maar hij zit aan het eind van zijn bobijntje. Elke ochtend kijk ik naar hem en ben ik blij dat hij de voorbije nacht niet is gestorven. Zo gaat het in een mensenleven ook. Wees ’s ochtends blij dat je er nog bent. Op een dag gaan we dood, maar op alle andere dagen niet. Gebruik je tijd daarom wijs.”

