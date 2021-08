Luka over haar gedwongen vertrek bij Hooverphonic: ‘Veel tranen om gelaten’

Eind 2020 ruilde Hooverphonic zangeres Luka in voor Geike Arnaert. Luka kreeg het nieuws te horen tijdens haar vakantie in Portugal, via een Zoomgesprek. Een harde klap voor de jonge artieste, die aanvankelijk nog plannen had om samen met Hooverphonic naar het Songfestival te gaan. “Tijdens dat gesprek werd me dat gewoon verteld. Dat was heel erg schrikken, want ik had dat niet echt verwacht”, legt ze uit. “De reden was gewoon dat Geike het zag zitten om terug te komen. Wat ik wel snap.”

Zelf heeft ze er achteraf niets over gezegd. “Ze zeiden dat ze dan op zoek zouden gaan naar dirt, en wraak en roddels. Wat mensen graag lezen. Niemand heeft graag een gefrustreerde ex-zangeres van Hooverphonic. Ik ging me daar niet populairder door maken.”

Naar eigen zeggen is ze niet kwaad op de andere leden van Hooverphonic. “Ik was eerder een beetje teleurgesteld. Je werkt zo lang samen met mensen, dus je hebt toch wel een band met hen. Ik was gewoon heel hard geschrokken.”

Ze geeft wel toe dat ze veel tranen gelaten heeft. “Toch wel een beetje, ja. Ik denk dat dat ook wel normaal is.”