Luk Wyns en zoon Jonas: ‘Door mijn vader wist ik al snel dat porno geen echte seks is’

De oudste is 64, acteur, regisseur en ook scenarist van Knokke Off. De jongste is 36, was acteur, nu geluidstechnicus en muzikant. Ze waren lang samen te zien in De Familie Backeljau en Crimi Clowns. Luk en Jonas Wyns, vader en zoon.

Luk

“Jonas was drie jaar toen we voor het eerst samenwerkten. Voor een radioprogramma had ik een dialoog met een baby geschreven, en hij bleek de ideale tegenspeler. Hij zei alles na wat ik hem influisterde, zelfs de intonatie zat juist. Straks hebben we een kindacteur in huis, dacht ik met enig voorbehoud. En dat gebeurde ook. Zijn rol als Lionelleke in De Familie Backeljau heeft hij tot zijn negende met glans vervuld. Hij was gretig en zijn rol kon niet groot genoeg zijn, maar als volwassene koos hij toch voor een rol buiten de spotlights. Ik heb hem nooit gepusht in zijn beroepskeuze. Je ziet het op latere leeftijd vaak fout lopen met kindacteurs of zangertjes wier ouders het onderste uit de kan wilden halen. Daarin verschillen we. Ik ben de extravert met een bodemloze sociale batterij en Jonas is niet geïnteresseerd in roem. En dat is prima zo.

“Ik heb altijd geprobeerd hem zoveel mogelijk te beschermen tegen het opdringerige karakter van de acteerwereld. Dat hij al sinds zijn achttiende net buiten het schijnsel van die spotlights werkt, heb ik altijd geruststellend gevonden. Jonas heeft net als ik geen diploma middelbaar onderwijs. Ik had geluk met mijn verstand en was er altijd door zonder me kapot te blokken. Maar tijdens het laatste jaar staken de hormonen de kop op en vond ik verliefd zijn en vrijen belangrijker dan wiskundestellingen.

“Jonas had het minder makkelijk op school vanwege zijn dyscalculie. In Engels was hij beter dan veel van zijn leerkrachten, maar op vakken als wiskunde bleef hij buizen. Het was ontmoedigend voor hem en we hadden het idee dat hij zijn tijd verdeed. ‘Als je op je achttiende wilt stoppen, is dat oké voor mij’, zei ik. ‘We kunnen samen aan de slag in de geluidsstudio.’

“Ik wist dat hij een feilloos muzikaal gevoel had. Als kind was hij verslingerd aan VHS-cassettes met musicalachtige filmpjes die er als cartoons uitzagen. Eén keer duwde hij op de eject-knop en raakten zijn kleutervingertjes geklemd in de player. Ik moest het apparaat met de achterkant van een lepel openbreken om hem uit zijn benarde positie te bevrijden.

“Die liefde voor muziek is blijven groeien. Sinds een jaar of vijftien is hij een voortreffelijke geluidstechnicus en componist. Hij maakte ook de creditsong voor Crimi Clowns. Tijdens radio-interviews lieten ze die wel eens overgaan in de soundtrack van The Sopranos: ‘Best gelijkend, niet?’ Welja, ik had hem gevraagd iets in dezelfde sfeer te maken. Het resultaat was straffer dan verwacht. Missie geslaagd.

“Ik weet dat hij fier is op mij. Dat is hij altijd geweest, zelfs toen hij een luie tiener was die ik met geen stokken uit de zetel kreeg. Ik merk het nu ook bij mijn twee jongste kinderen. Zij zagen onlangs Crimi Clowns en zeiden: ‘Papa is straffer dan we dachten.’ (lacht) Dat voelt wat onwennig. Alsof ze opkijken naar mij als vedette, eerder dan als vaderfiguur. Het zal ergens tussenin zijn.

“Die bescheiden vorm van idolatrie is wederzijds. Jonas is goed in wat hij doet. De Gamma-radiospotjes maken we altijd samen. Hij is dan mijn technicus, producer en regisseur: ‘Leg dat accent daar, spreek dat woord wat anders uit.’ Ik vertrouw hem volledig.

'Jonas is mijn eerstgeborene. Ik was 29, maar ik zag er 21 uit. ‘Een kindvadertje’, noemden ze me op de BRT.' Beeld RV

“Jonas is mijn eerstgeborene. Ik was 29, maar ik zag er 21 uit. ‘Een kindvadertje’, noemden ze me op de BRT. Die verliefdheid die ik als puber achternaliep, vond ik terug in mijn kind. Ik voelde dezelfde vlinders. Dat is de natuur, hè. Die verliefdheid groeit dan uit tot liefde en zorgzaamheid, zelfs in moeilijke tijden.

“Ik was geen strenge papa. Dat was niet nodig. Bij de jongste twee moet ik wat strenger zijn, maar ook zij verbergen niets. Door open te zijn en vertrouwen te geven heb je als ouder de meeste kans om stommiteiten te vlug af te zijn. We hebben altijd kunnen praten over thema’s die veel ouders een ongemakkelijk gevoel geven: seks, drugs... Ik wist altijd waar hij zich bevond op zijn – om het met een raar woord te zeggen – seksuele ontwikkelingscurve. En toen hij nieuwsgierig werd naar wiet heb ik hem zijn eerste joint laten roken. Liever naast mij dan in een steeg naast een schimmig café.

“Door samen te werken en ouder te worden, schippert onze relatie tussen ‘vader en zoon’ en ‘twee vrienden die al eens graag samen een pintje drinken’. Ik neem hem vaak mee naar besprekingen, want samen zijn we meer op ons gemak. De pensioengerechtigde leeftijd komt eraan, wat ik merk aan de spam in mijn mailbox: reclame voor trapliften, pampers voor volwassenen, technieken om je geheugen te trainen... Jonas heeft geen interesse in de zakelijke kant van de firma, maar de jongste twee mogelijk wel. Ik wil niet te veel plannen. Nu is het goed. Als ik gespaard blijf van lichamelijk onheil, blijf ik doorgaan. Zoals Clint Eastwood: 93 jaar, en die mens valt nog altijd niet uit elkaar.”

Jonas

“Als kind heb ik hem nooit als regisseur gezien, maar gewoon als mijn vader die me thuis zei dat ik mijn ellebogen van tafel moest doen, en op de set van De Familie Backeljau een hele ploeg aanstuurde. Of als de bomma. Ik ben ermee opgegroeid, het voelde heel gewoon. Ik heb nooit therapie moeten volgen omdat ik mijn vader plots zag als een oude vrouw in een rok. (lacht) Herkend worden, was vreemder. Zelfs op m’n twintigste, toen ik al een baard en een bril had, wezen mensen me nog altijd na.

“Nu werk ik graag achter de schermen, maar destijds hield ik van het podium. Volgens papa kwam ik in het tweede seizoen al met een zelfgeschreven script aanlopen waarin ik mezelf de hoofdrol had toebedeeld. Veel herinner ik me niet meer van die tijd. Ik weet dat papa mijn teksten insprak op minicassettes, omdat ik nog niet kon lezen. Om het vanbuiten leren makkelijker te maken, refereerde hij in het script vaak aan dingen die ik kende, zoals quotes van de Ninja Turtles. Ik wilde alleen maar méér acteren, tot mijn puberteit mijn introverte kant naar boven duwde. Af en toe een klein gastrolletje vind ik wel leuk. In Crimi Clowns speelde ik Michael, een tv-producer die een kopstoot kreeg van de bendeleider, mijn pa. Zelfs mijn moeder (Mitta Van der Maat, red.) had me niet herkend. Zo kan het nog net. (lacht)

'Het is altijd gezellig in de studio. Zelfs mama komt af en toe langs om stemmenwerk te doen voor radiospotjes.' Beeld Wouter Van Vooren

“We werken nauw samen, meningsverschillen zijn er eigenlijk niet. We delen dezelfde donkere humor, dat helpt. En we kunnen allebei water bij de wijn doen. Veel regisseurs willen vooral hun eigen goesting doen, wat soms leidt tot een minder resultaat en afkeer bij de ploeg. Mijn pa houdt rekening met zijn medewerkers. Als hij zijn idee even goed vindt als dat van een ander, zal hij die ander voorrang geven. Pick your battles. Hij vindt samenwerking en sfeer even belangrijk als het eindproduct.

“Het is altijd gezellig in de studio. Zelfs mama komt af en toe langs om stemmenwerk te doen voor radiospotjes. Toen ze uit elkaar gingen, was ik 17. Net oud genoeg om het te vatten, maar het bleef een verwarrende periode, vooral omdat ik hen nooit ruzie heb zien maken. In de boekjes werden ze dan ook nog eens afgebeeld als het perfecte koppel. Ze zijn gelukkig altijd open met elkaar blijven communiceren.

“Die communicatiestijl heb ik thuis altijd gezien. Ik vond het gek als vrienden zeiden: ‘Zot, over seks praat ik niet met mijn vader.’ Ik wel. Ik wist al snel dat porno geen echte seks is. Mijn pa heeft me de mentaliteit rond seks uitgelegd, en ook in de liefde heb ik dingetjes van hem geïmplementeerd. Als ik ooit zelf kinderen heb – gelukkig pusht hij me niet – zou ik niet zoveel anders doen.”