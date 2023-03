Luk Alloo stelt de vragen die gesteld moeten worden, want wij, hijgerige kijkers, hebben recht op antwoorden

We staan voor een pastoriewoning in het landelijke Eke. Roze bakstenen, de voordeur in cottagegroen. We zitten in Vlaanderen, wacht tot je ziet wat er achter gesloten deuren gebeurt, want in Alloo SEXpliciet volgt Luk Alloo sekswerkers. Spannend!

Een jonge vrouw doet open. Lisa heeft lang blond haar en een vriendelijk gezicht. Eens binnen voel ik me teruggekatapulteerd in de tijd, naar de hoogdagen van de spraakmakende reportages van Jambers. Even denk ik dat dit komt door het kapsel van Luk Alloo, dat op enkele weerbarstige grijze haartjes na precies hetzelfde is. Of misschien ligt het aan Lisa. Is er sinds de jaren negentig zo weinig veranderd, in wat er voor erotisch doorgaat? Ze draagt een kort jurkje en loopt rond op zwarte glanzende naaldhakken. Die vallen ook de cameralui op, want terwijl we Lisa volgen van de ontvangstruimte voor de klanten naar de keuken, is de camera de hele tijd op haar benen gericht. Klak-klak-klak klinkt het op de kale tegelvloer. Misschien is degene die filmt net als ik bezorgd dat ze straks uitglijdt.

Het beeld schokt nadrukkelijk, want dit is het leven zoals het is en geen fictie. En de realiteit is dat Lisa op haar 26ste een eigen huis met vier sekswerkers runt. Ze stapte op haar achttiende in de business. Die meisjesdroom begon op haar zestiende, na het zien van Bo van regisseur Hans Herbots, waarin Ella-June Henrard een studente-escorte speelt. Dankzij de film ontdekte Lisa een recensiesite voor sekswerkers.

We maken verder kennis met Dominique, een student biomedische wetenschappen die sinds een jaar ook pornoacteur is. Zijn tegenspeelster en hij tekenen eerst een ‘contractje’, dan gaan ze samen douchen, waarna hij van pets! doet op haar billen. Voor de cumshot – “Waar wil je het ontvangen?” “Op het ‘gezichtje’” – moeten Alloo en co naar buiten. Achteraf rookt Dominique een sigaretje, het is gelukt, en ik hoop voor hem dat dit werkelijk zijn roeping is en geen jeugdige overmoed.

Later ontmoeten we hem en zijn sympathieke mama in zijn ouderlijke huis. Dit gesprek had langer mogen duren, maar dan was er geen tijd meer geweest voor webcamvrouw Alix. Terwijl zij boven in de slaapkamer aan het werk is, kiest Luk Alloo, beneden aan de keukentafel, voor de confronterende aanpak met haar echtgenoot. “Uw vrouw is in de weer met een klant. Wat voel je nu, als man? Niets?” Als interviewer intrigeert hij, met zijn stalen blik van strenge schooldirecteur. Hij stelt de vragen die gesteld moeten worden, want wij, hijgerige kijkers, hebben recht op antwoorden. “Leuke jeugd?” “Nee.” “Trauma?” En Lisa geeft toe dat ze haar deel jeugdtrauma’s heeft gehad.

Van mij moet iedereen zichzelf kunnen zijn, of het nu sekswerkers zijn of interviewers van het hardere type. Alleen weet ik niet of dit de ideale manier is om sekswerk uit de taboesfeer te halen. Zachtjes aan, wilde ik Luk Alloo soms toefluisteren, en neem je tijd.

Alloo SEXpliciet, elke zondag, 20 uur, VTM