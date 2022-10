Loyle Carner omarmt zijn donkere kant ★★★★☆

“De witte kant van mijn leven heb ik helemaal doorgrond”, vertelde de Britse rapper Loyle Carner onlangs in The Guardian. “Ik ben naar Schotland gereisd om er mijn wortels te zoeken. Ik ben opgegroeid bij mijn witte moeder. Die kant hoefde dus niet verder ontwikkeld of begrepen worden. Waar ik mee worstelde, was hoe ik mij op de wereld bevind als een zwarte man.”

Et voilà: een derde album, Hugo, waarop Benjamin Gerard Coyle-Larner (zoals hij echt heet) zijn prille vaderschap spiegelt aan dat van zijn eigen vader die hem en zijn moeder ooit verliet. De 28-jarige rapper wurmt zich uit zijn identiteitscrisis, komt in het reine met zichzelf en stelt zich vragen bij zijn donkere huidskleur. “You can’t hate the roots of a tree, and not hate the tree. So how can I hate my father without hating me?”, rapt hij.

Weggemoffelde razernij

De bewustwording die volgt, slaat vonken. Carner omarmt zijn duistere zijde. ‘Hate’, op een verrukkelijke oldskoolbeat van Kwes, doet zijn titel alle eer aan. ’t Is krampachtig weggemoffelde razernij. “Yeah, they said it was all that you could be when you were black / Playing ball or maybe rap, we’ve been living in a trap / We’re trapped”, zo parafraseert Carner wat een racistische leerkracht ooit bazelde: zwarten spelen basket of ze rappen.

In ‘Georgetown’ reist hij naar Guyana , de bakermat van zijn vader, om er wrang te filosoferen over wat het betekent zwart te zijn: “Black like tobacco, black like the lungs that my dad smoked away in the days that the hate stayed narrow”, zo klinkt het over een dubby beat van Madlib.

Loyle Carner. Beeld RV

Niet dat hij de hele tijd boos tekeergaat. Carners introspectieve raps doen nog steeds behoedzaam en teder aan, alleen behuizen ze nu ook smart en wanhoop. Als die tristesse gepaard gaat met succulente producties, zoals in het jazzy ‘Plastic’, zit je op het puntje van je stoel. Een triomf, zonder meer.

Hugo verschijnt 21/10 op EMI/Universal.

Loyle Carner speelt op 25/1 en 26/1 in de AB in Brussel.