Low-drummer en -zangeres Mimi Parker overleden op 55-jarige leeftijd

Het nieuws volgt op de annulering van een reeks liveshows vanwege zorgen over de gezondheid van Parker. De band zou volgende week Sonic City cureren in Kortrijk.

De band deelde het nieuws op sociale media. “Vrienden, het is moeilijk om het universum in taal en in een korte boodschap om te zetten, maar ze is gisteravond overleden, omringd door familie en liefde, inclusief de jouwe. Houd haar naam dichtbij en heilig. Deel dit moment met iemand die je nodig heeft. Liefde is inderdaad het belangrijkste.”

Sparhawk en Parker kenden elkaar ook al van jongs af aan. Ze kwamen uit dezelfde buurt en gingen naar dezelfde school in Duluth, Minnesota. Het paar begon een relatie, trouwde, en Mimi bekeerde zich tot het mormonengeloof van Alan.

In 1993 maakten ze muziek onder de naam Low. Minimale indierock op een traag tempo, met de hemelse samenzang van Sparhawk en Parker. Hun debuutalbum, I Can Live in Hope, brachten ze uit in 1994, en ze herdefinieerden het rock subgenre slowcore.

In 2001 kwam het album Things We Lost in the Fire uit en in 2005 The Great Destroyer. Uiteindelijk kwamen ze in de pophitlijsten terecht met Drums and Guns uit 2007.