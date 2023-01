Louvre beperkt bezoekersaantallen, maar lost dat ook het ‘Mona Lisa’-probleem op?

Na jaren van steeds stijgende bezoekersaantallen en een pandemie die alles deed stilvallen, grijpt het Louvre in. Bezoekersaantallen worden beperkt om de mensen opnieuw ‘een moment van plezier’ te geven. En om iedereen wat meer op zijn gemak naar de Mona Lisa te laten kijken, dat ook.

Het is een onaangenaam gladiatorenritueel geworden voor toeristen in Parijs: proberen de Mona Lisa, de peinzende diva die veilig achter kogelvrij glas zit, te bekijken door een zwerm armen, hoofden en opgeheven smartphones in het uitgestrekte Louvre.

Dat is verleden tijd. Althans, dat is wat de directie van het Louvre lijkt te hopen nadat ze vorige week bekendmaakte dat het daadwerkelijk heeft besloten het dagelijkse bezoek met ongeveer een derde te beperken tot 30.000 mensen - een beleid dat al enkele maanden stilletjes wordt gevoerd. Tijdens de drukste dagen voor de coronapandemie kon het Louvre tot 45.000 mensen per dag lokken, aldus het museum.

Bij de uitleg van de beslissing leek Laurence des Cars, de onlangs benoemde directeur van het museum, te erkennen dat het bezoek aan het Louvre, dat in 2019 ongeveer 10 miljoen toeristen trok en daarmee tot de populairste musea ter wereld behoort, misschien niet meer zo sereen is als een wandeling langs de nabijgelegen Seine.

Zelfs vóór de pandemie was het Louvre al bezig om het crowd management onder de loep te nemen omdat veel zalen overspoeld werden door groepen toeristen. Het museum probeerde ook de ervaringen van bezoekers te verbeteren door bijvoorbeeld yogasessies te organiseren bij meesterwerken van Jacques-Louis David en Rubens.

“Ik wil dat een bezoek aan het Louvre een moment van plezier is, vooral voor mensen die het museum voor het eerst ontdekken. En dat is 60 procent van onze bezoekers”, zei Des Cars.

Aanschuiven geblazen om het Louvre binnen te komen. Beeld NYT

Vorig jaar, in 2022, bezochten 7,8 miljoen mensen het Louvre. Dat is 170 procent meer dan in het door de pandemie getroffen 2021, maar 19 procent minder dan in 2019, voordat het coronavirus toesloeg. De herleving, die het Louvre toeschrijft aan toeristen uit de Verenigde Staten en Europa, was emblematisch voor de mate waarin het Louvre zich had hersteld nadat reisbeperkingen de musea in Parijs en de rest van de wereld hadden getroffen.

De beslissing van het Louvre om zijn bezoekersaantallen te beperken, kwam er nadat musea in de Franse hoofdstad deze week relatief robuuste bezoekersaantallen aankondigden. Net zoals het Louvre kelderen bij andere musea de bezoekerscijfers toen het coronavirus toesloeg en toeristen, vooral uit Azië, wegbleven. Maar nu dat achter de rug is, kost het tijd en moeite om dat weer in te halen. Het bezoek aan musea zoals het kasteel van Versailles en het Musée d’Orsay blijft achter bij de prepandemische cijfers.

Nationale noodzaak

Terwijl veel musea over de hele wereld worstelen om weer meer bezoekers over de vloer te krijgen, wijzen waarnemers op een ander fenomeen dat de beslissing van het Louvre wellicht mee verklaart: een invloedrijke 16de-eeuwse Italiaanse dame.

James Gardner, auteur van The Louvre: The Many Lives of the World’s Most Famous Museum, merkte op dat het Louvre een “Mona Lisa-probleem” had. Dat ene schilderij maakte een bezoek aan het museum, een middeleeuws fort dat in de 16de eeuw werd omgebouwd tot koninklijk paleis, “ondraaglijk”. Dat oplossen, voegde hij eraan toe, was een nationale noodzaak, aangezien het Louvre centraal staat in de Franse culturele identiteit en de fysieke kern vormt van een hoofdstad die zichzelf als het centrum van de wereld ziet.

“Het beperken van de bezoekersaantallen zal de ervaring van een bezoek aan het Louvre verbeteren”, zegt hij. “Nu heb je een massa mensen die de Mona Lisa proberen te zien en de opstoppingen kunnen ondraaglijk zijn. Vlakbij heb je veertig andere meesterwerken - er zijn vier da Vinci’s in de Grande Galerie een paar meter verderop - maar het enige waar iemand naar kijkt is de Mona Lisa, een Italiaanse geschilderd door een Italiaan die door en door Frans is geworden.”

Als de Mona Lisa uit het Louvre zou gehaald worden en in een particuliere galerie geplaatst, voegde hij eraan toe, misschien in het nabijgelegen Jeu de Paume, zou dat het probleem voor eens en altijd oplossen.

Maar Guillaume Kientz, die negen jaar lang curator Spaanse en Latijns-Amerikaanse kunst was bij het Louvre en nu directeur is van de Hispanic Society Museum & Library in New York, plaats ook kanttekeningen bij het nieuwe beleid. Het beperken van het dagelijkse aantal bezoekers dreigt mensen af te stoten omdat een uitstapje naar het Louvre plannen echt een klus wordt. Al erkent hij dat de beslissing misschien noodzakelijk was, aangezien de ingang van het museum, naast de beroemde piramide van I.M. Pei, vastloopt door files en soms eindeloze wachttijden.

“In een ideale wereld is het niet goed om grenzen te stellen aan het museumbezoek, want naar een museum gaan moet spontaan en natuurlijk zijn en niet zoveel moeite kosten”, zei hij. “Nog een extra drempel toevoegen is geen goed idee.”

Edmund White, de Amerikaanse schrijver die vijftien jaar in Parijs woonde en een regelmatige bezoeker van het Louvre was, hoopt nu vooral dat het nieuwe beleid vervelende icoonaanbidders weg zou houden. De situatie met de Mona Lisa doet hem denken aan de wereldtentoonstelling in New York in 1964, toen overenthousiaste bezoekers Michelangelo’s Pietà bekeken vanaf een bewegende loopbrug. “Deze aanbidding moet stoppen, met Amerikaanse toeristen die in het Louvre neerstrijken en niet eens weten waar ze naar kijken.”

Beeld NYT