Lous and the Yakuza in voorprogramma Coldplay, Charlotte Adigéry en Bolis Popul openen voor Grace Jones

Ze verzorgt op dit moment al het voorprogramma van Alicia Keys tijdens haar Europese en Amerikaanse tournee, en binnenkort mag Lous and the Yakuza (26) ook het publiek opwarmen voor het concert van Coldplay.

De Britse groep heeft op Instagram bekendgemaakt dat de zangeres - die in het dagelijkse leven Marie-Pierra Kakoma heet - het voorprogramma verzorgt op hun optredens in het Koning Boudewijnstadion, begin augustus. Die vier concerten zijn volledig uitverkocht.

De carrière van Lous and the Yakuza - een oorlogsvluchteling die een tijdlang dakloos door Brussel zwierf om nadien uit te groeien tot topmodel én topmuzikant - zit al een tijdje in een stroomversnelling. Zo maakte de zangeres eind april bekend dat ze een contract heeft getekend bij Roc Nation, een gerenommeerd Amerikaans platenlabel, mede opgericht door niemand minder dan Jay-Z. Het was de eerste keer dat een Belgische artiest zo’n eer te beurt valt.

Ondertussen maakten Charlotte Adigéry en Bolis Popul op Twitter bekend dat ze op 25 september optreden in de beroemde Hollywood Bowl in Los Angeles. Samen met de Schotse synthpopband CHVRCHES verzorgen ze er het voorprogramma van muziekicoon Grace Jones. Optreden in de Hollywood Bowl én voor Grace Jones zijn “twee dingen van onze bucketlist”, klinkt het.

Charlotte Adigéry en Bolis Popul brachten recent hun veelgeprezen debuutalbum Topical Dancer uit op DEEWEE, het label van Soulwax. Het album wierp ook internationaal hoge ogen, en kreeg het ‘Best New Music'-label van de invloedrijke Amerikaanse muziekwebsite Pitchfork.