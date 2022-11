Louis Tomlinson, de ‘stille’ van One Direction, heeft nieuwe soloplaat uit: ‘Elke dag een stapje dichter bij de volwassenheid’

Dit voorjaar stond hij nog in een uitverkochte Lotto Arena. En afgelopen zomer sloot hij de finale festivaldag van de Lokerse Feesten af, nog voor zijn nieuwe plaat de rekken kon vinden. Het lijkt Louis Tomlinson bepaald voor de wind te gaan. Nochtans gaf hij zelf geen stuiver om zijn solocarrière.

“Niall is lovely, Zayn has the voice, Harry is cool, Liam gets the crowd going… And then there’s me.” Vijf jaar geleden klonk het eerder als een oprechte verontschuldiging dan als valse bescheidenheid toen Louis Tomlinson de alchemie van One Direction probeerde uit te leggen aan de pers. One Direction mocht op dat ogenblik beschouwd worden als een van de allerlaatste boysbands uit het Westen met wereldwijd succes. Maar die bijval stond dus duidelijk niet op conto van Tomlinson, zoals hij zelf bevestigde. De Britse popster cijferde zich eerder weg als the kid at the back, het jongetje in de schaduw. Met zijn eerste soloalbum Walls uit 2020 trad hij evenwel voor het eerst bewust uit de schemering. Geen kwaad idee, zo bleek: van zijn debuut werden meer dan 1,2 miljoen exemplaren verkocht.

Vandaag is Louis Tomlinson terug met nieuw werk. Faith in the Future heet die plaat nogal ambitieus. Werd de wereldtour na zijn debuut in de war gestuurd door een wereldwijd verspreid virus, dan kijkt hij nu met vertrouwen naar de toekomst. Best wel opmerkelijk, want de succesvolle solocarrières van artiesten uit een boysband zijn namelijk niet zo dik gezaaid.

Vaak lijkt het alsof de leden elkaar ineens naar het leven moeten staan op de verschroeide aarde onder hun voeten. Vraag het maar aan Gary Barlow die zijn tanden uit jaloezie stukbeet om de onverwachte, hemelhoge vlucht die Robbie Williams nam na Take That. Justin Timberlake bleek na het uiteenvallen van NSync ook de enige popster die naam waardig: solo verpletterde hij zijn vrienden binnen die boysband.

Louis Tomlinson: ‘Elke week stond ik op het podium, denkend: ‘Wat heb ik écht gedaan om hier een bijdrage aan te leveren?' Beeld RV

Tegen de tijd dat One Direction had aangekondigd dat ze in 2015 “voor onbepaalde tijd” zouden stoppen, vreesden de fans van de band dus ook dat ze kant zouden moeten kiezen. Geen nieuws op dat vlak: Harry Styles is wat Timberlake of Williams waren voor hun eigen boysband - de primus inter pares. De charmante genderbender Styles was altijd de meest uitgelezen figuur om in zijn uppie te slagen. Zayn Malik deed het nochtans ook niet kwaad met een soloalbum dat in sommige landen bovenaan de hitlijsten bleef hangen. Liam Payne en Niall Horan hinkelden zo’n beetje achterna als tweederangs leden, waardoor ze ook vandaag quantité négligeable blijven.

Voor Tomlinson leek het een ongelijk gevecht: binnen de rangen van One Direction was hij niet bepaald een tafelspringer, en onder fans leek hij zowat weggezet te worden als de Ringo Starr van de groep. Je toleréért hem, maar verwacht niet zo knap veel. Pas als sologanger lijkt hij eindelijk open te bloeien. Zelfs in tijden van corona en cholera: de statistieken van het digitale concert dat Louis Tomlinson vanuit London hield, waren bepaald niet mis: met meer dan 160.000 verkochte tickets kroonde hij zich tot mannelijke soloartiest met het meest gestreamde concert in 2020. Zo claimde hij de derde plaats in de lijst van alle artiesten met een livestreamconcert.

Geen wonder dat hij Faith in the Future onderhoudt. “Vóór de lockdown sprak die zin me gewoon aan”, zei Tomlinson over de albumtitel in een persverklaring. “Ik kreeg het idee dat ik het album zo zou willen noemen, toen alles mis liep in de wereld. Hoe langer ik ermee leefde, hoe groter de aantrekkingskracht werd die ik ervoor voelde.” Faith in the Future klinkt nog steeds behoorlijk behoudsgezind met zijn poppy gitaren, maar de lange pauze die corona gaf zorgt er wel voor dat de plaat iets meer matuur klinkt.

Sinds hij als 18-jarige snaak bij One Direction kwam, had Tomlinson naar eigen zeggen ook nooit de tijd gekregen om even stil te staan bij zijn keuzes. Dit keer kon hij minutieus de tijd nemen om zijn popsongs te perfectioneren, met hulp van veteranen als Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey) of Hurts-frontman Theo Hutchcraft.

Beeld RV

De plaat hielp hem bij zijn imposter syndrome: jarenlang ging Tomlinson gebukt onder de gedachte dat hij er niet toe deed. Toen One Direction voor het voetlicht trad in X Factor in 2010 was hij de enige die geen enkele solo mocht zingen. Toen de boysband werd samengesteld in de ITV-realityshow voelde hij zich naar eigen zeggen waardeloos: “Elke week stond ik op het podium, denkend: ‘Wat heb ik écht gedaan om hier een bijdrage aan te leveren? In een lager register harmonie zingen, waardoor je me niet eens echt in de mix kunt horen’. Mijn grootste angst was dat mensen me zouden herinneren als het stille jochie op zijn espadrilles.”

Pas in het laatste jaar van One Direction vond hij naar eigen zeggen zijn stem. En toen was het: ajuus. De reden was dat de solocarrière die Zayn Malik ambieerde. Voor Tomlinson klonk die breuk als hoogverraad. Hij stak ook niet bepaald onder stoelen of banken dat hij het Malik kwalijk nam.

De onenigheid tussen beide One Direction-leden is nog niet uitgesproken. In de podcast The Zach Zang Show vertelde Tomlinson vorige maand dat hij daar nog lang niet klaar voor is. “Dat moet je maar aan hem vragen”, zei Tomlinson, toen hem werd gevraagd of de twee nog vrienden zijn. “Volgens mij zei ik de vorige keer dat ik niet volwassen genoeg ben om te praten over de frustraties binnen die vriendschap.” De zanger denkt dat hij dat nog stééds niet is. “Maar ik ben in ieder geval elke dag een stapje dichter bij die volwassenheid aan het komen.” Enig Geloof in de Toekomst loont dan ook.

Faith in the Future verschijnt 11/11 bij BMG

Louis Tomlinson speelt 12/10/23 in het Sportpaleis, Antwerpen