Louis Theroux: ‘Porno is door hypocrisie omgeven. Veel mensen bekijken porno, maar kijken wel neer op de mensen die het maken’

Misschien wel de belangrijkste reden waarom Louis Theroux, een kwarteeuw nadat hij zijn eerste programma’s heeft geleverd, nog altijd zo belangrijk is voor de BBC (en dus ook voor de VRT): online vinden zijn reportages gretig aftrek bij tieners en twintigers. Dat zal ongetwijfeld ook het geval zijn met Forbidden America, een nieuw drieluik waarin Theroux een niet bepaald verfrissende duik neemt in de gewelddadige rapscene van Florida, de door #MeToo op scherp gezette porno-industrie van Los Angeles en – in de eerste aflevering – de nieuwste, zich vooral online manifesterende generatie white supremacists.

Louis Theroux: “De vraag die iedereen me stelt, is of het niet onverantwoord is om dat soort figuren een platform te geven. Ik heb daar zelf ook over nagedacht voor ik eraan begon, maar uiteindelijk vind ik dat er niks mis mee is om een breder publiek met hen te laten kennismaken. Al was het maar omdat je, door hen op een menselijke manier te benaderen, beter ziet welk vlees je in de kuip hebt. Zo valt op dat praktisch al die extreemrechtse onlinefiguren fervente gamers zijn, en dat ze het beduidend minder goed doen in de echte wereld. Wat uiteraard niet wegneemt hoe verontrustend het is dat ze met hun verwerpelijke boodschap zoveel weerklank vinden.”

De aflevering over porno vertelt een positiever verhaal.

Theroux: “Klopt. De porno-industrie in L.A. is de laatste jaren voor een groot deel overgenomen door onlineplatforms die abonnementen verkopen. Die evolutie heeft de performers meer autonomie dan ooit gegeven. Ik heb een 29-jarige pornoactrice geïnterviewd die zei tussen de 150.000 en de 250.000 dollar per maand te verdienen met slechts één onlineabonneedienst. Ze heeft geen regisseurs, producers of andere tussenpersonen meer nodig, waardoor de kans dat ze wordt misbruikt – vroeger een echt probleem – zowat tot nul is herleid.”

Dit is al de derde keer dat u een reportage over porno hebt gemaakt. Wat hebt u met het thema?

Theroux: “’t Is door hypocrisie omgeven, hè? Veel mensen bekijken porno op hun computer, maar kijken wel neer op de mensen die het maken. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom misbruik er zeer lang aan de orde is geweest: de daders werden zelden gestraft, want wie gelooft er nu een pornoactrice die zegt dat ze is aangerand?”

Kijkt u zelf weleens?

Theroux: “Ja. Porno valt te vergelijken met junkfood, vind ik. Je bent er niet echt trots op dat je ’t weleens consumeert, maar soms is er geen gezonde maaltijd voorhanden of heb je haast.”

Uw vrouw en u hebben drie zonen tussen 7 en 15 jaar oud. Maakt u zich zorgen over hun eventuele pornoconsumptie?

Theroux: “Niet zo. Ik heb al weleens een Goed Gesprek met hen gehad, waarin ik hun heb proberen duidelijk te maken dat porno niet de echte wereld is: ‘Zo hebben mensen in het echt geen seks.’ Het antwoord dat ik kreeg, was precies het antwoord dat ik zelf ook gegeven zou hebben: ‘Papa, alsjeblieft!’”

Forbidden America, Canvas, zondagavond

