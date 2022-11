Los van de psychopaten is ‘Alex Agnew’s Fear Factor’ amusant huis-tuin-en-kerkervertier

Ik weet hoe het voelt om hoog boven de afgrond de koord strak te houden waaraan een beminde zich vastklampt terwijl ze de andere kant uit reikt. Uit het zicht. Van je weg. Het enige wat je bindt in jouw handen, en een greep die verslapt. Maar laten we het luchtig houden, dat doet Alex Agnew’s Fear Factor ook.

In mij schuilt geen held, niet eens op papier. Ik sta op, schrijf een stukje en lig de rest van de dag met het gezicht naar de tegels gericht op de badkamervloer, net dicht genoeg bij de pot om voor half hygiënisch te kunnen doorgaan. Rond een uur of drie werpt een uitgebuite fietser wat eten door het raam naar binnen. Op goeie dagen tel ik de haren op de grond.

Vraag me dus niet om mee te doen aan iets als Fear Factor, waar, wanneer het prijzengeld tegenvalt, altijd nog op de Uitdaging kan worden gerekend. Is een leven geleid in angst, kwaadheid en armoede, indien niet nu dan wel straks, met granaten gooiende drugsbendes en steeds luider marcherende fascisten en geen functionaris in zicht die lijkt te weten wat hij doet, niet uitdagend genoeg? Wat ontbreekt nog tussen ozongat en grondvergif? Antwoorden hoeft niet, het is toch al onderweg.

De wereld van Fear Factor wordt bevolkt door moediger mensen dan ik. Ieder jeugdtrauma ten spijt laten broers en zussen zich, opgehangen aan hun voeten, onderdompelen in een bak water, en trotseren ze elektrische schokken en grote hoogten zonder dat één vlek de broek ontsiert. Goed, er wordt wat heen en weer gescholden, maar daar is het familie voor. En dat ‘uw dikke moeder’ het daarbij weleens moet ontgelden, neemt die er vast graag bij – het kroost in kwestie zal het tenslotte tot de laatste proef schoppen.

Dat verzuipen en die stroomstoten, tot daaraan toe, dat is huis-tuin-en-kerkervertier, maar hijs mij het zwerk in en iemands dikke moeder lijkt de tederst gefluisterde liefkozing die ooit aan een keelgat is onttrokken. Wie zijn die mensen die géén hoogtevrees hebben? En moet zo iemand niet bij de eerste glimlach op een klimrek de strot worden dichtgeknepen? Wat goeds kan ooit uit zo’n kleine krankzinnige voortkomen?

Los van de psychopaten is Alex Agnew’s Fear Factor amusant kijkvoer. Het duurt een uur, maar dat voel je niet. En ik weet niet wat de volgende afleveringen brengen, maar zolang niemand de tanden moet zetten in iets wat daar zelfs in de primitiefste culturen niet voor bestemd is, heeft een dergelijk programma zijn plaats in het zendschema. Het is pretentieloos entertainment, zij het, zoals iedere kunstuiting van waarde, grenzend aan het pathologische. Geheel eigen aan een tijd waarin elke dag voelt als het van grote hoogte neerstorten in een bak water onder stroom. Omdat niemand jouw koord strak hield.

Alex Agnew’s Fear Factor, dinsdag om 21 uur op Play4.