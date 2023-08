Londense duo van Jungle lanceert nieuwe plaat: op cruise control tuffen over een rijstrook van nostalgie

Jungle wil niet dat u de bomen door het bos ziet, maakt Josh Lloyd-Watson van het Londense duo zich sterk. Met de release van Volcano zijn ze op een punt beland dat ze ook zelf het liefst verdwalen in de studio. ‘Zonder die wandersucht zouden we het niet al zo lang trekken.’

Tien jaar na de release van hun titelloze debuut kan Jungle met gepaste trots terugblikken op vier studioalbums. De grootste successen lagen dan wel in het begin van hun carrière, met een Mercury Prize-nominatie en zelfs een nummer 1-positie in de Amerikaanse Dance Album Chart van Billboard. Maar het Londense duo van Josh Lloyd-Watson en Tom McFarland schreven op elke volgende plaat nog minstens één instant classic, en ‘Candle Flame (feat. Erick The Architect)’ schopte het onlangs toch ook alvast tot BBC Radio 1's Hottest Record.

Hoewel hun sound herkenbaar blijft, weigeren ze halsstarrig om goedkope zeefdrukjes van die glorieuze eersteling (’The Heat’! ‘Busy Earnin’! ‘Time’!) te blijven schrijven. “Geen idee of die koppigheid ons grote geluk is geweest, maar Tom (McFarland, ander deel van het duo; gva) en ik zouden elkaar vast al jaren geleden de harses hebben ingeslagen, als we onszelf in een strak korset hadden gehesen”, zegt Lloyd-Watson.

“Gorillaz is voor mij een lichtend voorbeeld: hun debuut was magistraal, maar ze proberen toch voortdurend andere, kronkelende paadjes te verkennen. Wanneer ze onderweg in de struiken belanden of even verdwaald raken? Geen bezwaar. Als artiest proberen we onszelf ook voortdurend in het struikgewas te duwen. Fans zullen steevast vertrouwen op wat ze al kennen, maar het is onze taak om je neus een andere richting op te draaien.”

Om die reden wordt een exotisch nummer als ‘Every Night’ opgevrolijkt met conga’s, tropische zoetwaterriffs en een dreunende baslijn. Maar net zo goed vraagt een jazzfluit ‘Problemz’ ten dans, en legt ‘Don’t Play’ het aan met pompende house classics uit de jaren negentig. Jungle feest vandaag in nieuwe schutkleuren.

“Weet je, iedereen heeft altijd de mond vol van ons eerste album. Ik begrijp dat. Maar om eerlijk te zijn: zo hoog loop ik er zelf niet mee op. De songs op zich vind ik prima, heus. Maar ik kan die plaat thuis niet meer opleggen. Dan hoor ik letterlijk alleen wat ik niet goed vind aan de productie. (lacht) Dat is vast de aard van het beestje. Ik vind Volcano ons meest verrassende werk tot nu toe, maar als ik over een maand nog eens zal luisteren, zit ik waarschijnlijk ook mijn vuist op te vreten van frustratie.

Een typische kwaal voor producers zoals Tom en ik: we denken het altijd nòg beter te kunnen. Dat heeft een groot voordeel: vooruit is de weg, de énige weg.”

Terugblikken lijkt nochtans het favoriete tijdverdrijf van Jungle, of zo klinkt het toch in de songs. Volcano is alweer een eclectische mix van seventies disco, zijdezachte blue eyed soul en zowat alle vertakkingen die hiphop ooit heeft gekend, met bijdragen van Erick the Architect, Channel Tres, Roots Manuva en Bas. ‘Back on 74’ is één van de beste songs op het album: een song die met cruise control tuft over een rijstrook van nostalgie.

Zou de song vernoemd zijn naar buslijn 74 in Londen, die passeert langs iconische haltes als Charing Cross, Earl’s Court, Hyde Park en Baker Street? “Verdomme, het had inderdaad over die busroute kunnen gaan”, lacht Watson. “Daar had ik niet eens aan gedacht. Maar goed ook trouwens, want jouw insteek geeft me een Postman Pat-vibe. (lacht)

“Het getal 74 kan naar eender wat verwijzen, maar voor mij roept het de herinnering op aan een straat, zoals 74th avenue in New York. Of anders wel naar de zomer van 1974. De muziek van die periode speelt nu alleszins in mijn hoofd: Ike&Tina Turner, Barry White,…. Eigenlijk is ‘Back on 74’ een vrij triest nummer over nostalgie. Over alles wat vergankelijk is en nooit meer kan terugkomen. Hoe ouder ik word, hoe meer vatbaar ik word voor de lokroep van melancholie. Vaak voel ik die zelfs bij een verleden dat ik niet eens zélf heb meegemaakt. In het verleden blijven hangen, daarvoor wil ik mezelf hoeden. Maar tegelijk is nostalgie zo’n heerlijk warm deken. Dat ambieert Jungle in feite ook te zijn: uw warm dekentje deze herfst.”

Volcano verschijnt 11/8 bij Caiola Records/AWAL

Jungle speelt 16/11 in de Lotto Arena, Antwerpen

Ook nieuw deze week Post Malone - Austin ** Post Malone heette ooit gewoon Austin Post, wat meteen ook de titel van zijn vijfde langspeler verklaart. Opvallend is dat hij het rappen links laat liggen, net als de aanvechting om songs aan te dikken met een feature. Dat levert een hyperpersoonlijke plaat op, waarbij songs marineren in melancholie, duistere confessies en verrassend luchtige elektropop met gitaren. Daarbij is de 28-jarige popster openhartig over de dwang van drank, en zijn zucht naar elke andere sensatie. De plaat begint bijzonder sterk, nu eens ingetogen en dan weer bombastisch. Maar amper vijf songs ver slaat de plaat onherroepelijk aan het kabbelen, tot aan de straffe finale van de plaat. Kwakkelplaatje. Céline Gillain - Mind is Mud **** Er bloeit een tribale unheimlichkeit uit Mind Is Mud, de tweede worp van de Brusselse experimentaliste Céline Gillain. Niet alleen omdat haar hortende electro-akoestische tracks dooraderd zijn met field recordings en stemexperimenten, maar ook omdat zij zo prachtig techno met esoterische vibes versmelt. Je denkt aan de klankterreur van Blectum From Blechdom, jazeker, maar ook aan Tune-Yards of aan shockgodin Karen Finley. Een lekkernij op het Lierse Cortizona-label! (GVA/SVS)