Lockdownkunst: de bezienswaardigste expo’s van de week

Take it or leave it. Voor slechts twee dagen stellen Floris Hoorelbeke en Lysandre Begijn tentoon, twee kunstenaars die elkaar nog nooit hadden ontmoet toen ze tijdens de lockdown vorig jaar hun tekeningen naar elkaar opstuurden. Waarna de ene op het werk van de andere voortborduurde. Het resultaat heet Mollify, Jollify, Ossify. En het is te zien in een Oostendse strandcabine.

Beeld © Lysandre Begijn and Floris Hoorelbeke

Mollify, Jollify, Ossify, 14 en 15 augustus in Pleasure Island, Oostende

Levensecht

Op de expo 'Hyperrealism Sculpture. Ceci n'est pas un corps'. Beeld BELGA

Weinig in de kunst lijkt eenvoudiger of fantasie­lozer dan het echte leven na te bootsen, maar Hyper­realism Sculpture. Ceci n’est pas un corps toont net hoe veelzijdig en fascinerend het hyperrealisme is. In Tour & Taxis krijg je een mooie dwarsdoorsnede van de kunststroming te zien, met werk van onder anderen Ron Mueck, Berlinde De ­Bruyckere en Maurizio Cattelan.

Hyperrealism Sculpture, tot 7 november in Tour & Taxis, Brussel

Kunstig Horst

Uit 'Becoming Plant' van Grace Ndiritu. Beeld Courtesy Horst Productions

Op Horst Festival is het nog wat wachten, maar nu al is er de zomerexpo Flying on the Raven’s Wing. De kunstwerken moeten de afbrokkelende architectuur van de Vilvoordse Asiat-site, ooit een militaire basis, nieuw leven inblazen. Blikvanger is de experimentele kunstfilm van Grace Ndiritu, ter plekke opgenomen en met een soundtrack van technopionier Jeff Mills.

Flying on the Raven’s Wing, tot 5 september op de Asiat-site, Vilvoorde

Porno en posters

Uit de expo 'Double Bill' in het MIMA in Sint-Jans-Molenbeek, Brussel. Beeld Wouter Van Vooren

Met de ingrediënten porno en posters toont het MIMA in Brussel een bijzondere dubbelexpo. In Double Bill staan de filmaffiches van ontwerper Laurent Durieux centraal, naast de bizarre geschiedenis van pornobioscoop ABC. Zelfs de gevel werd opnieuw opgetrokken voor de expo, die is voorbehouden ‘voor een geïnformeerd publiek’. Lees: voor meerderjarigen.

Double Bill, tot 9 januari, MIMA, Brussel

Kleurrijk universum

Werk van Brecht Evens. Beeld Brecht Evens

The Guardian noemde hem ooit de beste ambassadeur van de Belgische stripkunst sinds Hergé. Voor het eerst krijgt de in Parijs wonende ­illustrator/striptekenaar Brecht Evens (35) een overzichts­tentoonstelling. Een dubbele dan nog, en dat in zijn geboortestad Hasselt. Laat u onderdompelen in Evens’ kleurrijke en wonderlijke universum.

We kunnen eender waarheen, tot 16 oktober, Hasselt

Gouden combinatie

Kunstwerk in Watou. Beeld Thomas Sweertvaegher

Kunst en poëzie, het was jarenlang een gouden combinatie in Watou. Na een jaartje noodgedwongen pauze willen de nieuwe curatoren Chantal ­Pattyn, Peter Verhelst en Benedicte Goesaert voor een nieuw elan zorgen. Met nieuwe locaties, zoals het aristocratische Kasteel De Lovie, wil men de kunst- en poëzie­liefhebbers opnieuw warm maken voor een zomers dagje Watou.

Kunsten­festival Watou, t.e.m. 5 september, op locaties in Watou en Poperinge

Een Zwin-geschiedenis

Op de expo 'Verdwenen Zwinhavens'. Beeld rv

Damme, Hoeke, Sluis, Monnikerede, Sint-Anna-ter-Muiden... vandaag zijn het lieflijke plaatsen in de polders rond het Zwin. Ooit lagen er havens die van de streek het kloppende economische hart van Noordwest-Europa maakten. De expo Verdwenen Zwinhavens en bijbehorende fietsroute laten je onder meer via virtual reality en immersieve ruimtes zien hoe het ooit geweest is.

Verdwenen Zwinhavens, in Zwin Natuur Park, Knokke, tot en met 7 november

Hersenkunst

Adam Leech, De Gids. Beeld RV

Kan kunst de kloof overbruggen tussen hersenwetenschap en onze zintuiglijke subjectieve ervaring? Kunstenaar Adam Leech boog zich tijdens zijn residentie in S.M.A.K. in Gent over de kwestie. In zijn schilderijen verkent hij uiteenlopende vormen van ­bewustzijn en de manier waarop ze ervaringen, emoties en relaties voortbrengen. Zijn bevindingen kun je nu gaan bekijken in de expo.

Adam Leech, De Gids, in S.M.A.K., Gent, tot 3 oktober

Daar komen de wolven

‘9 Sisters with 12 Legends', uit de expo 'Wolf Corridor'. Beeld Gunnar Meier

De Limburger Kasper Bosmans was voor zijn 30ste al een Geheimtipp. Wolf Corridor is zijn eerste expo in een belangrijk Nederlands museum. Het gaat over de ‘corridor’ tussen zijn geboorteplaats Lommel en ­Tilburg: de Kempen, waar het wolvenkoppel August & Noëlla rondwaart. Zelfs uit die rauwe grondstof weet Bosmans tactiele, poëtische schoonheid te puren.

Uit de expo 'Wolf Corridor'. Beeld Gunnar Meier

Kasper Bosmans - Wolf Corridor, t.e.m. 5/9, Museum De Pont, Tilburg (NL)

Kunstig eten

Beeld rv

Let’s get out? Graag, zeker als kunst en eten samenkomen aan de Leie. Voor de eerste editie van dit kunstenfestival stippelde Francis Maere Fine Arts Gallery een parcours uit, verspreid over twee locaties op wandelafstand van elkaar: kasteel Ooidonk en vierkantshoeve Goed te Reables. Daar kun je ook aan tafel in het pop-up­restaurant A(g)reables by Douglas & Boxy’s.

Let’s Get Out, tot en met 17/10, Bachte-Maria-Leerne

Onmenselijk Moria

Uit de expo 'Now You see Me Moria' in Antwerpen. Beeld AHZ / Now You See Me Moria.

Moria, op het Griekse eiland Lesbos, is het grootste vluchtelingenkamp in Europa. Het is over­bevolkt en de leefomstandigheden zijn onmenselijk. Op het Instagram-account @now_you_see_me_moria delen bewoners van het kamp beelden en verhalen. Een aantal ervan wordt nu tentoongesteld in Europese musea, waaronder het Antwerpse FOMU en CIVA in Brussel.

Now You See Me Moria, t.e.m. 1 augustus, FOMU Antwerpen

Paradijs in Kortrijk

Installatie op 'Paradise' in Kortrijk. Beeld Thomas Sweertvaegher

West-Vlaanderen gaat volop voor de kunsten­festivals. Er is al Beaufort 21 en de Triënnale in Brugge. Een weekje voor Watou van start gaat, is het nu aan Kortrijk om een kunstenfestival te lanceren. Paradise, opvolger van het succesvolle Play Kortrijk, is opnieuw een inter­actief kunstenparcours met verschillende installaties en kunstwerken verspreid over de stad.

Paradise Kortrijk, tot 24 oktober

Creatief met GAL

GAL, Gerard Alsteens, op de expo. Beeld Wouter Maeckelberghe

Met een vlijmscherpe tekenpen en slimme vondsten geeft Gerard Alsteens ofte GAL al decennialang uiting aan zijn verontwaardiging over het onrecht in de wereld, onder meer in Knack. Nu is er een expo in Mechelen die een mooi overzicht biedt van het universum van GAL. Naast zijn spitsvondige politieke prenten vind je er ook installaties, objecten en paneeltjes.

AL GAL, tot 22 augustus in Cultuur­centrum Mechelen

Studentenbeurs

De kandidaat-laureaten van het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) hebben hun werken klaar, maar in tegenstelling tot andere jaren worden die nu niet getoond via een klassieke groepstentoonstelling. Curatoren Sam Steverlynck en Pieter Vermeulen kozen deze keer voor de vorm van een kunstbeurs, met booths en ­wandelgangen.

The HISK Affair, tot 18 juni, Gosset-site, Brussel

Ode aan Brussel

Uit de expo 'Brussels'. Beeld MAD

Ever Meulen was jarenlang de huistekenaar van Humo, exposeerde over de hele wereld en mag onder anderen Art Spiegelman en Neil Young tot zijn fans rekenen. De illustrator werd een dik jaar geleden door luxegigant Louis Vuitton gevraagd om een ‘carnet de ­voyage’, een luxueus reisboek, te maken. Het werd een ode aan Brussel, zijn stad.

Ever Meulen, Brussels, tot 5 september, Mad Brussels

Woonvraagstukken

Uit de expo 'Home Stories'. Beeld RV

Corona doet de vraag naar huizen met een tuin boomen. En het is niet de eerste keer dat een maatschappelijk fenomeen zich laat voelen in de manier waarop we wonen. De expo Home Stories in het Gentse Design Museum toont woonideeën van de afgelopen 100 jaar en laat zien hoe ze de ingrijpende veranderingen van hun tijd weerspiegelen.

Home Stories, tot 22 augustus, Design Museum, Gent, designmuseumgent.be

Net echt

Uit de Banksy-expo in Brussel. Beeld RV

De vermaarde artiest zelf heeft een grondige hekel aan commerciële tentoonstellingen en evenementen rond zijn werk. Toch volgen de Banksy-expo’s elkaar in hoog tempo op. Voor Banksy: Genius or Vandal overgiet Exhibition Hub in de buurt van de Brusselse Grote Markt maar liefst tachtig werken van Banksy met een VR-sausje.

Banksy: Genius or Vandal, Brussel-centrum, banksy­expo.com

Kunstige strandwandeling

Bezoeker bij een Beaufort-kunstwerk. Beeld Thomas Sweertvaegher

Een dagje strand combineren met een vleugje cultuur. Dankzij Beaufort, de kunsttriënnale aan zee, kan het. Net als bij de voorbije edities komen een hele resem topnamen hun werk exposeren in en rond de Belgische kuststeden. In totaal 21 kunstenaars hebben langs de Belgische kustlijn werken ge­creëerd die je als toerist in je eigen tempo kunt ontdekken.

Beaufort, langs de Belgische kust, beaufort21.be

Artistiek beton

'Signaal van Zellik' (1963) van Jacques Moeschal, bij de aansluiting van de E40 op de Brusselse ring. Beeld RV

De Belgische architect en beeldhouwer Jacques Moeschal maakte in de 20ste eeuw indruk met imposante bouwwerken die hij veelal uit beton vervaardigde en in de openbare ruimte plaatste. In een tentoonstelling in BOZAR zoomen curator Angelique Campens en Architecture Curating Practice nu in op de verhouding tussen kunst en architectuur in zijn werk.

Jacques Moeschal: Architectural Sculptures, tot 21 juli, BOZAR

Tuymans’ coronakunst

Uit de expo 'Seconds'. Beeld Peter Cox

Met zeven nieuwe, grote schilderijen evoceert Luc Tuymans het tijdsgewricht. Twee ervan tonen beelden van lege theaterpodia: cultuur in pauze­stand. Het derde, Clouds, is een uitzicht op een wolkenformatie. En dan zijn er nog de ‘Numbers’: vier grote afbeeldingen van een getal op een zwart vlak. Wedden dat deze werken een nieuw ijkpunt in Tuymans oeuvre worden?

Luc Tuymans, Seconds, Zeno X Gallery, Borgerhout, tot 26 juni

Aboriginalkunst

Jonathan Brown Kumintjarra, 'Maralinga - dode emoes' (1992, Pigmenten, emoe veren op paneel, 71 x 92 cm) — Collection Philippson © Courtesy of the artist. Beeld Vincent Everarts

Aboriginals tekenden lange tijd alleen in het zand of op moeilijk toegankelijke locaties. Toen ze in de jaren 70 een strijd voor erkenning voerden, kwam een gemeenschap op het idee om die strijd kracht bij te zetten via kunst en gebruikten ze verf. De immer spirituele werken zijn zo ook een symbool geworden van hun culturele, politieke, sociale en economische moeilijkheden.

Aboriginalities, KMSK Brussel, tot 1 augustus

‘Wat is schilderskunst vandaag nog?’

Werk van Vincent Geyskens in M Leuven. Beeld Vincent Geyskens

Nadat hij een kleine tien jaar terug al een solo­tentoonstelling had in het S.M.A.K., krijgt Vincent Geyskens nu opnieuw een groot podium, ditmaal in M Leuven. Vertrekkende vanuit de vraag ‘wat ­betekent schilderkunst vandaag nog?’ speelt ­Geyskens in deze expositie met de verwachtingen rond beelden en schilderkunst.

Vincent Geyskens, M Leuven, nog tot 5 september

Antwerps kolonialisme

'La maison du chef/Ndaku ya mokonzi',KinAct Collective. Beeld Léonard Pongo

Op de plaats waar nu het Middelheimmuseum zich bevindt, stond vroeger de Koloniale ­Hogeschool van België. Voor het Antwerpse ­museum is het de aanleiding om de fysieke en mentale sporen die de kolonisatie naliet te onderzoeken. Vijftien internationale kunstenaars bewandelen de ­koloniale sporen voor de expo Congoville.

Congoville, Middelheimmuseum, nog tot 3 oktober

Warenhuis-museum

Bijna vijf maanden was Mu.Zee in Oostende ­gesloten om het hoofdgebouw drastisch te renoveren. Het museum krijgt een nieuwe opzet en daarbij keert men ook terug naar hoe het gebouw vroeger was: de Coo, een warenhuis. Mu.Zee zal vooral focussen op Belgische kunst vanaf 1880, waarvoor het uit de eigen collectie van zowat 8.000 stuks put.

Mu.Zee, Oostende, vanaf 1 juni

Mexicaanse fotokunst

'Frida stomach down', door Nickolas Muray, 1946. Foto van de kunstenares Frida Kahlo, ook te zien op de expo. Beeld © Frida Kahlo Museum

De Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo is vooral bekend door haar eigenzinnige zelfportretten, maar een nieuwe expo in de Gentse Sint-Pietersabdij laat een andere kant van haar oeuvre zien. De expositie toont meer dan 200 beelden uit haar persoonlijke fotocollectie. Op die manier biedt de tentoonstelling een inkijk in haar leven en politieke over­tuigingen.

Frida Kahlo - Her Photos, tot en met 22 augustus, Sint-Pietersabdij, Gent