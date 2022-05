Lizzo ziet het groot: Amerikaanse ster zoekt plussize danseressen, en maakt daar een atypische realityreeks over

Lizzo had simpelweg danseressen kunnen inhuren voor een tournee, tot de Amerikaanse popster besefte dat ze alle touwtjes in handen had om het heersende schoonheidsideaal aan te klagen. In een realityreeks zoekt ze daarom zelf naar plussize-dansers. ‘Meisjes die eruitzien zoals ik, zie je gewoon niet.’

In de acht afleveringen van Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls volg je als kijker een groep van plussize-danseressen die hopen op een plaatsje op het podium bij Lizzo, en die mogelijk zelfs een van Lizzo’s Big Grrrl-dansers worden tijdens haar tournee. De reeks draait in grote mate om beeldvorming, al pakt Lizzo het ook anders aan dan in andere realityreeksen.

Zo zie je het popfenomeen tegen de kandidaten zeggen dat ze moeten opstaan en hun kans grijpen. Als ze dat niet doen, worden ze terug naar huis gestuurd. Of misschien ook niet. Want enkele afleveringen vertelt Lizzo dat ze misschien allemaal mogen blijven. “Het eerste wat ik absoluut niet wou is iedere week een kandidaat elimineren”, vertelt ze in een Zoom-interview. “Ik ben op zoek naar dansers, niet naar één danser.”

Een realityreeks die kandidaten niet terug naar af stuurt, lijkt een paradox. Maar het past bij Lizzo, wier carrière altijd vol verrassende en wat tegengestelde combinaties zat. Ze durft al eens naakt te verschijnen, waarna haar haren overeind komen te staan als ze daarom ‘moedig’ genoemd wordt. Ze benadrukt de inherente waarde van volronde lichamen en is een eigen shapewear-lijn begonnen. Ze twerkt en ze speelt fluit.

“Ik hoef niet in archetypes te passen die gemaakt zijn voor mensen zoals Tyra Banks of Puff Daddy”, zegt Lizzo daarover. “Zij doen het allemaal op hun manier, en dit is wat ik doe.”

Veeleisende koningin

Lizzo de tv-presentatrice is de ene keer een veeleisende koningin, dan weer een meer bezorgde mentor. Doorheen de reeks debiteert ze ook af en toe oneliners richting de camera, kijkt die enkele seconden strak aan en barst dan in lachen uit. Maar Lizzo’s warmere en meer ondersteunende momenten worden getemperd door haar choreografe Tanisha Scott, die in haar repetitiesessies veeleisend en streng is, maar dan wel op een liefdevolle manier.

“Ik kan de kandidaten aanspreken vanuit mijn eigen ervaring, om niet op te geven en op geen enkele manier medelijden met zichzelf te hebben”, zegt Scott. Zij startte haar carrière als een ongetrainde danseres met een groter dan gemiddeld lichaam om uiteindelijk een zeldzaam succesverhaal in de danssector te worden. Maar om daar te raken moest ze naar eigen zeggen wel tien keer harder werken dan de andere dansers. “Daarom wou ik niet al te lief zijn”, legt ze uit. “Nee. Je moet ervoor werken.”

Dat danseressen met een maatje meer nu ook aanslaan en er een markt voor blijkt te zijn, is volgens Scott volledig de verdienste van Lizzo. “Ze maakt hier geen trend of nieuwigheid van, ze maakt er een business van.”

Een van de unieke elementen van Lizzo’s reeks is hoe serieus die zowel de talenten als de worstelingen van haar ‘Big Grrrls’ neemt. Beeld NYT/MICHELLE GROSKOPF

Worsteling

Een van de unieke elementen van Lizzo’s reeks is hoe serieus die zowel de talenten als de worstelingen van haar ‘Big Grrrls’ neemt. Elke aflevering bevat atletische prestaties die worden uitgevoerd door meer dan gemiddelde lichamen. Maar de reeks schuwt de blessures, onzekerheden en incidentele eetproblemen van de dansers niet.

Qua toon zit Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls ergens tussen body positivity en body neutrality, een wat nieuwer idee dat mensen aanmoedigt hun lichaam te aanvaarden en respecteren. Ook de entertainment- en danssector zit momenteel op een punt dat hun houding tegenover volslankere lichamen verandert.

“Er is een hele beweging van plussize vrouwen die naar voren treden en sterren worden”, zegt Nneka Onuorah, die de reeks regisseerde en ook in één aflevering opduikt. “Deze reeks is maar het topje van de ijsberg.”

Ook Lizzo zegt dat ze de veranderingen ziet “op commercieel niveau, waar grotere meisjes worden verwelkomd in castingkamers. Ik hoor nu zelfs uitspraken als ‘we hebben een Lizzo-type nodig’, wat erg inspirerend werkt.” Al is er volgens haar toch nog veel werk aan de winkel. “Ik heb volslanke meisjes gecast zien worden in muziekclips bijna als grap, zonder dat ze serieus genomen worden. Het idee is de hedendaagse danssector nog niet helemaal doordrongen.”

Klopt, zegt Jessica Judd. Zij leidt Big Moves, een organisatie die dans toegankelijk wil maken voor mensen van alle maten. De organisatie werkte jarenlang nauw samen met choreografen uit de mainstream dance, tot ze gedesillusioneerd de kap over de haag gooien door de vele fat-phobic commentaren en holle woorden over body positivity.

Voor Judd is de reeks van Lizzo een grote overwinning voor de beeldvorming, al betekent dit niet noodzakelijk iets voor de brede danssector. Daar bewijst men te veel lippendienst, zonder dat er iets substantieels verandert. “Als puntje bij paaltje komt, zijn er maar weinig presentatoren, regisseurs, producenten en choreografen die investeren in het betrekken van meer zwaarlijvige mensen in hun werking.”

Lizzo beseft dat er nog een lange weg af te leggen is vooraleer plussize dansers serieus genomen en goed behandeld worden in de danswereld. Ondertussen is ze vooral gefocust op haar eigen werk. “Ik wil vooral dat mensen weten dat dit een ongelooflijke reeks is”, zegt ze, terwijl ze een lijst medewerkers dankbaar afratelt. “I’m just fat”, voegt ze eraan toe. “En ik maak gewoon een reeks over wat ik nodig heb.”

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, vanaf 13 mei op Amazon Prime Video