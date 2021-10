Video Geletterde mens

▶ Lize Spit, Stefan Hertmans en vele anderen: kijk vanaf 20u live naar ‘Geletterde Mens’, een voorstelling van Behoud de Begeerte en Toneelhuis

Auteur Lize Spit. Beeld Daniil Lavrovski

Lize Spit, Stefan Hertmans, Leonard Nolens... Het zijn maar enkele van de vele grote namen die u vanavond live kunt bewonderen in ‘Geletterde Mens’, een unieke voorstelling van Behoud de Begeerte en Toneelhuis. Niet meer in de Bourla in Antwerpen, want die is hopeloos uitverkocht. Wel bij De Morgen, zondag vanaf 20.00 uur op deze pagina.