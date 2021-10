Lize Spit, Stefan Hertmans en Jeroen Olyslaegers wuiven Luc Coorevits (Behoud de Begeerte) uit

Luc Coorevits (62) was meer dan dertig jaar de bezieler van Behoud de Begeerte, tot hij begin dit jaar de fakkel doorgaf aan zijn zoon Leander (zakelijk coördinator) en Amber Maes (artistiek coördinator). Maar geen afscheid zonder dat hij zelf een avond lang Geletterde Mens wordt. Een stoet schrijvers en muzikanten zet hem zondagavond in de bloemetjes in de Bourla in Antwerpen. Drie van hen doen het hier al even voor.

Lize Spit: ‘Samenwerken met Luc op zich is al literair’

Lize Spit Beeld Daniil Lavrovski

“Luc heeft een eigen manier van werken, hij is één van enigen die echt voor literatuur op zich ging. Dat vind ik mooi, dat hij zijn publiek nooit onderschatte. Hij heeft nooit zijn best gedaan om literatuur makkelijk verteerbaar te maken, integendeel. De voorstellingen van Behoud de Begeerte zijn een genre op zich: echt literaire voorstellingen, waarin de auteur vol achter zijn of haar eigen tekst mag gaan staan.”

“Met hem samenwerken op zich was al literair. Hij is echt de bezieler, die zich op alle niveaus met alles bezighield: van de details over licht en decor tot zelf op het podium staan en zelf de communicatie met de auteurs verzorgen. Zijn mails zijn altijd heel origineel en heel verzorgd. Hij zal nooit snel een mailtje sturen vanop zijn telefoon, met half afgewerkte zinnen. Geloof mij, dat kom je niet vaak tegen. Ik ga hem heel erg missen.”

Stefan Hertmans: ‘Met gescheurde ligamenten op het podium? Luc vond meteen een oplossing’

Stefan Hertmans Beeld Thomas Sweertvaegher

“Literatuurvoordrachten waren lange tijd nogal saai en statisch. Luc Coorevits tilde literaire avonden naar een theatraal niveau en vulde er zalen van 500 man mee, door ze op een slimme manier te combineren met muzikale acts. Zelfs auteurs die niet meteen bekendstonden voor hun performancecapaciteiten maakte hij mee legendarisch. Denk maar aan de unieke zegging van dichter Leonard Nolens die binnen de Behoud de Begeerte-voorstellingen zo’n impact hadden.”

“Tijdens en bij de voorbereiding van voorstellingen was Luc een perfectionist, altijd tot het uiterste geconcentreerd. Een anekdote die hem ook tekent: tijdens Saint-Amour in 2015 verzwikte ik mijn voet na een voorstelling in Sint-Niklaas. Mijn ligamenten gescheurd, mijn voet voor weken in de plaaster. In allerijl werd een speciaal ontworpen tafel gemaakt, waarachter ik haast ongemerkt met een rolstoel het podium op kon. Door goed uitgedachte belichting had amper iemand in de zaal in de gaten hoe gehavend ik was. Na mijn leesbeurt werd ik discreet – in het donker - van het podium weggereden. Als achteraf alles dan toch goed afliep en de stress wegebde, was Luc uitermate opgelucht. Dan klonk het steeds, met het glas in de hand: ‘Op onze eeuwige vriendschap en de verdelging van onze vijanden.’ Zijn lijfspreuk.”

Jeroen Olyslaegers: ‘Behoedzaam en nieuwsgierig’

Jeroen Olyslaeghers Beeld Joris Casaer

“Ik heb Luc leren kennen in een kleine conflictsituatie. Een generatieschokje, zeg maar. Ik programmeerde destijds, bij het begin van deze eeuw, het literaire gedeelte van De Nachten. En daar was hij niet zomaar mee opgezet. Als arrogante, jonge snaak vond ik dat raar en venijnig. Hij leek behoudend en wilde zijn territorium afbakenen.”

“Maar hij kwam wel kijken en knikte uit de verte. Dat typeert Luc: hij is tegelijk nieuwsgierig en behoedzaam, een heel fascinerende combinatie. Hij wacht af voor hij auteurs boekt, terwijl ik op De Nachten meteen Christophe Vekeman, Dimitri Verhulst of Erwin Mortier op het podium plaatste. Want dat waren de nieuwe stemmen, hè. Maar Luc wou dat niet zo snel. Ook bij een groot talent als Charlotte Van den Broeck wachtte hij later bijvoorbeeld af.”

“Hij deed dat ook bij mij. Het duurde een hele poos voor ik eens in een kleiner programma voor Behoud de Begeerte mocht optreden. Maar daar bouwde hij dan wel verder op, tot ik op Saint-Amour belandde. Eens je van Luc het vertrouwen krijgt, toont hij een immens respect voor de performer en draagt hij zorg voor de schrijver. Luc had ook een bloedhekel aan amateurisme, van het begin af aan. Hij was een echte ‘trailblazer’. Hij haalde voor een voorstelling altijd alles uit de kast, maar twijfelde lang tijdens de barensweeën. Steeds vanuit die grote zorg voor kwaliteit.”