Lize Spit schrijft volgend Boekenweekgeschenk

De 34-jarige Lize Spit, bekend van de bestseller Het smelt (2016) en Ik ben er niet (2020), is de op een na jongste auteur die de eer krijgt het Boekenweekgeschenk te schrijven. Enkel Arnon Grunberg, die 27 was toen hij in 1998 De Heilige Antonio schreef, was jonger. Met de 38-jarige De Jong, die onder meer columns schrijft voor NRC, als auteur van het essay kiest de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), dat de Boekenweek organiseert, voor het eerst voor twee dertigers.

Het Boekenweekgeschenk is een novelle die niet langer mag zijn dan 29.000 woorden. In de Volkskrant vertelt Spit dat ze terugkeert naar de jaren negentig waarin ook grote delen van Het smelt zich afspeelden. “Ik ben opgegroeid met de laatste generatie zonder schermen; internet en telefoon kreeg ik op mijn 16de. De details ervan zijn zo diep gegraveerd op mijn plaat.” De novelle vertelt over het belang van vriendschappen, zegt Spit, “omdat die een groot deel van je identiteit bepalen. Aan wie spiegel je je? Met wie heb je een klik? Door wie word je afgewezen? De eerste deuken in je identiteit loop je dan op.”

‘Ik ben alles’ is het thema van de volgende Boekenweek. “Een thema dat ertoe doet, omdat in tijden van polarisatie boeken voor verbinding kunnen zorgen”, stelt CPNB-directeur Eveline Aendekerk in een persbericht.

Het Boekenweekgeschenk werd afgelopen jaar geschreven door de Nederlandse succesauteur Ilja Leonard Pfeijffer. Vlamingen die Spit voorgingen zijn onder anderen Griet Op de Beeck (2018), Dimitri Verhulst (2015), Tom Lanoye (2012) en Hugo Claus (1989). (DM)