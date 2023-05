Live - Songfestival. Van screensavers uit Windows 95 tot een hartenbreker: dit waren de eerste acts • Gustaph is aan de beurt

Käärijä - ‘Cha Cha Cha’

Spannend is dit feestje hier langs geen kanten natuurlijk, met Loreen op de deelnemerslijst. Het is een beetje zoals voetballen tegen de Duitsers of vodka’s achterover kletsen met Boris Jeltsin. Iedereen is welkom om mee te doen, maar wel voor de tweede plaats. Al is die volgens de bookmakers òòk al lang verkocht, aan deze losgeslagen Finse pittbull, meer bepaald. En weet je wat? Van ons mag het. Blijven stilzitten op ‘Cha Cha Cha’ vereist een dwangbuis van de betere makelij en de act is er eentje die zich achter je netvlies nestelt tot in der eeuwigheid. Dat gezegd zijnde: een streepje fluo is een must have in iedere kleerkast, dat spreekt voor zich, maar de stylist van Käärijä wensen we desalniettemin een deugddoend langdurig verblijf in een pastelkleurige fluwelen boudoir toe. (AVB)