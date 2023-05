Live - Songfestival. Kan Gustaph scoren voor België? Volg live alle acts met commentaar van onze redactie

Met zijn nummer Because of You mag Stef Caers, alias Gustaph, zaterdag de Belgische eer verdedigen. Voor de preselecties van Eurosong deed zijn naam misschien bij weinigen een belletje rinkelen, maar de man heeft al een lange en bloeiende carrière als muzikant achter de rug. 23 jaar geleden scoorde hij een eerste hit en hij trad al op als achtergrondzanger bij de Songfestival-optredens van Sennek en Hooverphonic. De Morgen sprak met hem over zijn carrière en over verschuivingen in de muziekindustrie.

“Ik ben blij dat er vandaag muzikanten als Sam Smith zijn die het clichébeeld van de popster aan diggelen slaan en laten zien dat je geen heteroseksuele cisman moet zijn om succes te hebben bij vrouwen”, aldus Gustaph. Lees het volledige interview hier.